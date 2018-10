Einen Tag vor dem Treffen Merkels mit Al-Sisi: Amnesty International demonstriert für Meinungsfreiheit und eine freie Zivilgesellschaft in Ägypten (FOTO)

Berlin (ots) -Zwei Dutzend Amnesty-Aktivisten haben am Montagmorgen amBrandenburger Tor gegen die katastrophale Menschenrechtssituation inÄgypten protestiert - nur wenige Meter vom Hotel Adlon entfernt, woder ägyptische Präsident Abdel Fattah Al-Sisi während seinesDeutschlandbesuchs übernachtet.Al-Sisi trifft am morgigen Dienstag (30.10.) BundeskanzlerinAngela Merkel, um über die weitere Zusammenarbeit zwischen Ägyptenund Deutschland zu sprechen. Amnesty appelliert an dieBundesregierung, die systematischen Menschenrechtsverletzungen durchdie ägyptischen Behörden deutlich anzusprechen und ein Ende dermassiven Unterdrückung der ägyptischen Zivilgesellschafteinzufordern. Die Menschenrechtslage im Ägypten unter PräsidentAl-Sisi ist verheerend: Die ägyptische Regierung hat in denvergangenen Jahren Zehntausende Menschen willkürlich inhaftiert. Seit2013 wurden 19 neue Gefängnisse gebaut. Misshandlung und Folter inHaft sind an der Tagesordnung, aber die Behörden ordneten Anfang 2017die Schließung der Klinik des Nadeem-Zentrums an, der einzigenEinrichtung zur medizinischen und psychologischen Behandlung vonFolterüberlebenden. Seit Mai 2017 haben die Behörden mindestens 500Internetseiten blockiert. Sicherheitskräfte haben seit Dezember 2017mindestens 28 Journalisten festgenommen.Gegen die meisten ägyptischen Menschenrechtsorganisationen wirdunter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung ermittelt, und mit einemneuen NGO-Gesetz droht das Ende der unabhängigen Zivilgesellschaft.Weitere Fotos von der Aktion finden Sie aufwww.bit.ly/Amnesty_Al-Sisi-Besuch.Pressekontakt:AMNESTY INTERNATIONAL DEUTSCHLAND e. V.Hyun-Ho Cha- Pressesprecher -Zinnowitzer Straße 810115 BerlinT: +49 (0) 30 42 02 48 - 306mailto: presse@amnesty.defollow us: www.twitter.com/amnesty_deOriginal-Content von: Amnesty International, übermittelt durch news aktuell