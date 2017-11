Einen Bus mit Warnblinklicht überholen - was ist erlaubt? / R+V24: Führerscheinwissen im Test

Wiesbaden (ots) - Dürfen Autofahrer mit unverminderterGeschwindigkeit vorbeifahren, wenn ein Bus mit Warnblinklicht aneiner Haltestelle hält? 89 Prozent der deutschen Autofahrer wissen,was zu tun ist: Überholen ja, aber auf die Bremse treten. Das zeigteine aktuelle Studie des Kfz-Direktversicherers R+V24. "Hält ein Busmit eingeschaltetem Warnblinker an einer Haltestelle, dürfenAutofahrer nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren", sagt AnkaJost, Kfz-Expertin der R+V24 Direktversicherung. "Ist der Bus mitWarnblinker dabei noch in Bewegung, darf auf keinen Fall überholtwerden."Die Straßenverkehrsregel betrifft auch den Gegenverkehr: Steht derBus mit Warnblinklicht an einer Haltestelle oder Busbucht, dürfenauch die Autofahrer auf der gegenüberliegenden Straßenseite nur mitmaximal 7 km/h, also Schrittgeschwindigkeit, weiterfahren. EinzigeAusnahme: Zwei baulich voneinander getrennte Fahrbahnen."Busfahrer setzen an solchen Haltestellen den Warnblinker, um dieFahrgäste zu schützen. Denn gerade für aussteigende Fahrgäste,insbesondere Kinder, die schnell die Fahrbahn überqueren wollen oderFahrgäste, die zum Bus rennen, besteht ein erhöhtes Risiko", erklärtAnka Jost. Doch auch wenn die Warnblinklichter ausgeschaltet sind,geht Sicherheit vor: Autofahrer müssen dann mit erhöhter Vorsicht undin Bremsbereitschaft vorbeifahren. Schrittgeschwindigkeit ist nichtnotwendig. "Dennoch müssen Autofahrer darauf achten, dass sie keineaus- und einsteigenden Fahrgäste behindern oder gefährden. Fallsnötig, muss das Auto warten", sagt die Kfz-Expertin.Die Regeln kurz zusammengefasst:- Fährt ein Bus mit eingeschaltetem Warnblinker die Haltestellean, gilt absolutes Überholverbot.- Steht ein Bus mit Warnblinker an der Haltestelle, dürfenFahrzeuge aus beiden Richtungen nur mit Schrittgeschwindigkeitvon max. 7 km/h vorbeifahren.- Setzt der Bus nur den rechten oder gar keinen Blinker an einerHaltestelle, darf mit erhöhter Vorsicht und Bremsbereitschaftvorbeigefahren werden."Führerscheinwissen im Test": Hintergrund der Befragung Jederdritte Führerscheinanwärter fällt durch die schriftlicheTheorieprüfung. Doch wie ist das mit langjährigen Autofahrern - wiegut kennen sich diese mit den Regeln aus? Der Kfz-DirektversichererR+V24 hat das Führerscheinwissen anhand aktueller Prüfungsfragengetestet. Ziel ist es, Autofahrern zu mehr Sicherheit imStraßenverkehr verhelfen. Dazu führt die R+V24 unter anderemregelmäßig Umfragen zu Verkehrsfragen durch, informiert überrichtiges Verhalten und über gesetzliche Vorschriften. Mehr Tipps aufhttp://ow.ly/7Yry3074nuaPressekontakt:R+V24Anka JostRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTelefon: 0611 533-73306Telefax: 0611 533-77 73306www.rv24.deOriginal-Content von: R+V24, übermittelt durch news aktuell