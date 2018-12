Einen Baum pflanzen in Neuseeland / Nachhaltig reisen: Dertour-Gäste entdecken Neuseeland mit einem Hybridfahrzeug und wohnen in umweltbewussten Unterkünften

Köln/Frankfurt am Main (ots) - Bei der neuenDertour-Mietwagenreise "Neuseeland natürlich entdecken" können dieGäste das Land individuell und umweltschonend kennenlernen. Sieübernachten überwiegend in Unterkünften, die sich aktiv im Natur- undUmweltschutz engagieren und abseits der großen Touristengebieteliegen. Wer möchte, bucht ein Hybridfahrzeug für die 20-tägigeRundreise über die Nord- und Südinsel Neuseelands.Von Auckland im Norden führt die Route über die CoromandelHalbinsel entlang der landschaftlich abwechslungsreichen Ostküste bisnach Wellington. Mit der Fähre durchqueren die Gäste den MarlboroughSound und erreichen die Südinsel. Der Abel Tasman Nationalpark, einNaturschutzgebiet mit kleinen Buchten, goldgelben Sandstränden undtürkisfarbenem Wasser, eignet sich besonders für individuelle Wander-und Kajaktouren. Mit etwas Glück beobachten die Reisenden in derumweltbewussten Küstenstadt Kaikoura Wale in ihrer natürlichenUmgebung. Gletscher, Regenwald und Küste treffen im WestlandNationalpark aufeinander. Mit dem Boot geht es auf dem Lake Wanakazum Mou Waho Island Nature Reserve. Die Dertour-Gäste erklimmen denGipfel der unter Naturschutz stehenden Insel gemeinsam mit einemGuide und pflanzen hier ihren eigenen Baum. Die landschaftlichreizvolle Route führt weiter über Queenstown entlang der Südküste, woder älteste versteinerte Wald der Welt zu besichtigen ist.Neben der Ursprünglichkeit und Weite Neuseelands sowie dereinzigartigen Tierwelt mit Pinguinen, Robben, Walen, Kiwis undseltenen Vogelarten beeindrucken auch die ausgewählten Unterkünftedurch ihr konsequentes und nachhaltiges Handeln im Umwelt- undNaturschutz. Eine Nacht verbringen die Gäste in einem komfortablenGlamping-Zelt inmitten der Natur.Preisbeispiel:Neuseeland, "Neuseeland natürlich entdecken", 23-tägige Rundreiseab Auckland/bis Christchurch inklusive Flug ab/bis Frankfurt, 19Nächte, davon 18 Nächte im Doppelzimmer in ausgewählten Hotels undBed & Breakfast-Unterkünften, 1 Nacht im Glamping-Zelt, verschiedeneMahlzeiten, Eintrittsgelder, Besichtigungen und Schifffahrten lt.Programm, Fähre Wellington-Picton, pro Person ab 3.333 EUR;Hybridfahrzeug zur Tour ab 1.064 EUR pro Fahrzeug, Mietwagen (Kat. C)zur Tour ab 779 EUR pro Fahrzeug (Dertour).Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt:+49 69 9588-8000presse@dertouristik.comOriginal-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuell