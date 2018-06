Mainz (ots) -Montag, 25. Juni 2018, 22.25 Uhr, 3satErstausstrahlungZwei Familien, eine deutsche und eine schottische, führen eine bisheute andauernde Freundschaft, die aus einer Einladung zu einemWeihnachtsessen im Berlin der Nachkriegszeit entstand. 3sat zeigt"Alles wegen Omi", die persönliche Geschichte des DokumentarfilmersMichael Teutsch, am Montag, 25. Juni 2018, um 22.25 Uhr in der"Dokumentarfilmzeit".An Heiligabend 1955 lud Clara Haupt, die Großmutter desRegisseurs, den 24-jährigen schottischen Besatzungssoldaten AlexHodge zum Weihnachtsessen in die Wohnung der Familie inBerlin-Schöneberg ein: der Beginn einer wunderbaren undungewöhnlichen Freundschaft. Fortan kam der junge Soldat fast jedesWochenende zu Besuch. Und auch als er 1957 nach Schottlandzurückkehrte, brach die Verbindung nicht ab. Bald reisten Oma Claraund Enkel Michael zu den Hodges nach Glasgow, weitere gegenseitigeBesuche folgten - jahrzehntelang.Die persönliche Geschichte, die Regisseur Michael Teutsch erzählt,hat neben der persönlichen auch eine politische Bedeutung, denn beideFamilien nahmen, jenseits aller Abneigungen und Vorurteile ehemaligerKriegsgegner, den europäischen Verständigungsgedanken vorweg undleben ihn bis heute. Michael Teutsch über seinen Film "Alles wegenOmi": "Mit jener Einladung meiner Großmutter, die noch in den letztenKriegstagen ihren Ehemann verloren hatte, setzte sie ein Zeichen fürVerzeihen und Neubeginn. Ressentiments gegen Deutsche gab es auch inSchottland, allerdings bei Weitem nicht so ausgeprägt wie in England.Meine Berliner Familie wurde als Botschafter guten Willens behandeltund angenommen. Die Begegnungen, das Aufeinanderzugehen undFreundschaftschließen unserer Familien nahm sicher einen Gedankenvorweg, der später Europa vereinen sollte.""Alles wegen Omi" als Video-Stream im 3sat-Pressetreff:https://ly.zdf.de/9fO/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zum Film sind erhältlich über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarfilmzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell