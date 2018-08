"Eine solide und stetig aufsteigende Entwicklung"/ Jahresbericht 2017 der Stiftung KiBa erschienen

Hannover (ots) - Die von der Evangelischen Kirche in Deutschland(EKD) gegründete Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler inDeutschland (Stiftung KiBa) hat im vergangenen Jahr dieInstandhaltung von 122 Kirchen unterstützt. Mehr als 1,5 MillionenEuro konnte die Stiftung an Projekte im gesamten Bundesgebietvergeben. Das geht aus dem gerade erschienenen Jahresbericht 2017 derStiftung KiBa hervor.Der Bericht stellt alle geförderten Kirchen in Text und Bild vor.Er skizziert auch die darüber hinausgehenden Projekte der Stiftung imvergangenen Jahr, wie beispielsweise den "Preis der Stiftung KiBa2017". Zwei Reportagen aus Eishausen und Kirchheim (bei Arnstadt)zeigen unterhaltsam und anschaulich, was vor Ort passieren kann, wodie KiBa fördert. Nicht zuletzt umfasst die Publikation ein Kapitelzur Finanzlage der KiBa."Das Jahr 2017 hat der Stiftung ebenso wie in allen Vorjahren einesolide und stetig aufsteigende Entwicklung gebracht", bilanziert derVorstandsvorsitzende der KiBa, Eckhart von Vietinghoff, im Vorwort.Das Spendenaufkommen ist weiter gewachsen, ebenso die Zahl derMitglieder des Fördervereins. Grund für eine Atempause im Engagementsieht von Vietinghoff nicht: "Der einmalige Schatz unserer Kirchenbraucht unsere Hilfe. Und noch mehr verdienen die vielen Menschen,die sich für ihre Kirche mit liebevoller Hartnäckigkeit und großenOpfern einsetzen, die Ermutigung durch unsere Unterstützung."Der Jahresbericht 2017 ist im Stiftungsbüro unter Telefon0511-2796-333 oder im Internet unter http://www.stiftung-kiba.deerhältlich.Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland(Stiftung KiBa) ist eine Stiftung der EKD und der evangelischenLandeskirchen. Seit 1999 hat sie Zusagen für Sanierungsvorhaben inHöhe von 31 Millionen Euro geben können. Für dieses Jahr hat die KiBabereits Förderzusagen über mehr als 1,4 Millionen Euro vorgesehen.Mehr als 3.400 Mitglieder engagieren sich bundesweit im "Fördervereinder Stiftung KiBa e.V.".Hannover, 9. August 2018Pressestelle der EKDPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell