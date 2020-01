Eine sehr große Aufgabe - Kommentar von Philipp Siebert

Berlin (ots) - In Berlin soll es nun einen Polizeibeauftragten geben. Er sollsich auch um die Belange der Polizisten kümmern - aber sein Auftrag ist vielweiter gefasst. Das macht auch der zweite Teil seines Namens deutlich: Er istnämlich auch ein Bürgerbeauftragter. Und genau da liegt das Problem.Denn die ab 2021 agierende neue Behörde soll 20 Mitarbeiter umfassen.Gleichzeitig soll sie sich aber eigentlich um alles kümmern: Probleme der Bürgermit der Polizei, mit dem Sozialamt, dem Finanzamt, der Schulverwaltung und, und,und.Das mag gut gemeint sein, ist aber in dieser umfassenden Form möglicherweiseviel zu viel. Denn nun müssen sich die Mitarbeiter des Polizei- undBürgerbeauftragten um vermeintlich falsche Knöllchen genauso kümmern wie umÄrger mit der Steuererklärung.Das Vermitteln zwischen Behörden und Bürger kann Konflikte entschärfen. Und zwarschon auf einer Stufe, die nicht am Ende vor den Gerichten landen muss. ImPrinzip das richtige Signal, dass SPD, Grüne und Linke hier senden. Es ist abernur sinnvoll, wenn der oder die Beauftragte wirklich unabhängig und seinTätigkeitsfeld nicht allumfassend ist.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4504011OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell