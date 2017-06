Eine saubere Sache - Mit Mineralwasser immer auf der sicheren Seite (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Ob mit Kohlensäure, nur ein wenig oder ganz ohne - wir Deutschenlieben Mineralwasser. Jeder von uns trinkt durchschnittlich fast 150Liter im Jahr, Tendenz steigend. Nun ist Mineralwasser ja einhundertprozentiges Naturprodukt, das entsteht, wenn Regenwasser durchdie verschiedenen Erdschichten sickert und sich tief unter der Erdesammelt. Kann es dann überhaupt ein sicheres Lebensmittel sein? HelkeMichael hat sich mal schlau gemacht...Sprecherin: Als natürliches Lebensmittel unterliegt Mineralwasserstrengen Vorschriften. So darf es nicht verändert und schon gar nichtdesinfiziert werden. Und das hat es auch gar nicht nötig, was unteranderem an seiner Entstehung liegt.O-Ton 1 (Dr. Gero Beckmann, 0:20 Min.): "Mineralwasser wirdgefiltert. Und zwar durch natürliche Schichten der Erde. Nehmen SieSand- und Tonschichten, Gesteinsschichten. Aus der Tiefe wird dasWasser befördert - in Brunnen. Und es wird dort, das ist Vorschrift,abgefüllt. Es darf also nicht transportiert werden. Dieses Produktist vergleichsweise sehr rein und zum Beispiel sehr arm anMikroorganismen."Sprecherin: Erklärt der Mikrobiologe Dr. Gero Beckmann, Leiter desAbteilung Hygiene und Beratung am Institut Romeis Bad Kissingen. Dasheißt natürlich nicht, dass Mineralwasser keimfrei ist:O-Ton 2 (Dr. Gero Beckmann, 0:20 Min.): "Da das Mineralwasser einNaturprodukt ist, ist klar, dass es nicht steril sein kann. Dasergibt sich daraus: Wir leben in einer Welt, die voll ist mitMikroorganismen. Und folglich haben wir auch bestimmte typischeWasserkeime, die wir in Mineralwässern finden. Diese sind allerdingsgesundheitlich vollkommen unbedenklich."Sprecherin: Wichtig ist, dass keine Krankheitserreger enthaltensind, was von mehreren Stellen auch regelmäßig geprüft wird. Allenvoran der Brunnenbetreiber selbst.O-Ton 3 (Dr. Gero Beckmann, 0:20 Min.): "Der hat dasausgefeilteste System an sogenannten betrieblichen Eigenkontrollen,ein Betriebslabor. Dann werden regelmäßig externe Institutebeauftragt. Laboratorien, die eine spezielle Zulassung haben - eineAkkreditierung nennen wir das. Und als dritte Säule kommt dann dieamtliche Überwachung, die zum Beispiel aus dem Handel Proben zieht."Sprecherin: Einmal sauber abgefüllt, ist Mineralwasser beirichtiger Lagerung nahezu unbegrenzt haltbar. Aber:O-Ton 4 (Dr. Gero Beckmann, 0:18 Min.): "Sobald Sie die Flascheöffnen, tickt im Prinzip die Uhr. Weil Sie zum Beispiel Luftkeimehaben, die hinein fallen, oder aber, wenn Sie direkt aus der Flaschetrinken, Keime der Mundhöhlenflora in das Produkt hinein bringen.Deswegen der Tipp, angebrochene Flaschen schnell aufzubrauchen, siekühl zu lagern, dunkel zu lagern."Sprecherin: Anspruch auf frisches Mineralwasser haben Sienatürlich auch in Café, Bar und Restaurant.O-Ton 5 (Dr. Gero Beckmann, 0:11 Min.): "Hier ist die Vorschrift,dass der Gastronom Ihnen das Mineralwasser erst direkt am Tischöffnet. Darauf sollten Sie wert legen. Es ist im Prinzip einezusätzliche qualitätssichernde Maßnahme."Abmoderationsvorschlag:Bei Mineralwasser brauchen wir uns hierzulande also keine Gedankenum Verunreinigungen mit Krankheitserregern machen. Vom Brunnen biszur Flasche gibt es strengste Kontrollen, und zwar egal ob wirpreiswertes oder teures Wasser kaufen. Alle wichtigen Infos und nochmehr gibt's auch noch mal zum Nachlesen im Netz aufwww.mineralwasser.com.Pressekontakt:Kohl PRChristoph MayTelefon: 030 22 66 79 12E-Mail: c.may@kohl-pr.deOriginal-Content von: Informationszentrale Deutsches Mineralwasser, übermittelt durch news aktuell