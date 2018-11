Eine relativ sichere Aktie in unsicheren Zeiten

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

In unsicheren Zeiten suchen Anleger häufig nach relativ sicheren Aktien. Aber, was zeichnet sie aus? Meist weisen sie einen kontinuierlichen Ertragsstrom und eine vernünftig Bewertung aus. Zudem sind ihre Geschäfte häufig weniger von der Konjunktur abhängig. Ja, meist sind sie auch langweilig, aber viele Anleger erzielen mit ihnen, auf lange Sicht, häufig die höchsten Erträge. Eine davon könnte die Danone (WKN: 851194)-Aktie sein. Hier ist, was gerade für den Wert spricht.

Lange Historie und nützliche Produkte

Danone´s Geschichte reicht schon bis 1919 zurück. Das Unternehmen hat seitdem nicht nur alle Krisen überstanden, sondern ist auch stetig weiter gewachsen. Heute ist es weltweit in über 120 Ländern vertreten, beschäftigt über 100.000 Mitarbeiter und ist in vielen seiner Segmente führend. 53 % der Produkte werden in Europa, USA, Kanada und 47 % in Asien-Pazifik, Lateinamerika, Mittlerer Osten und Afrika verkauft.

Zu den Produktkategorien gehören Milchprodukte, Babynahrung, Wasser und medizinische Nahrung. Besonders bekannt ist Danone für seine Milchprodukte. In diesem Segment ist das Unternehmen sogar weltweit führend. Du wirst sie sicherlich auch in deinem Supermarkt finden. Nahrungsmittel sind für uns Menschen essentiell und werden deshalb auch in Wirtschaftskrisen konsumiert.

Viele bekannte Marken

Marken steigern die Bekanntheit, führen aber auch, bei entsprechend guten Produkten, häufig zu Wiederholungskäufen, so dass die Kundenbindung steigt. Danone besitzt sehr viele bekannte Marken, wie Activia, Actimel oder Alpro.

Solide Entwicklung und schöne Dividende

Danone konnte innerhalb der letzten zehn Jahre seinen Umsatz von 15,2 auf 24,7 und den Gewinn von 1,3 auf 2,45 Mrd. Euro steigern und dies trotz einer Marktkapitalisierung von mittlerweile 41,1 Mrd. Euro (20.11.2018). Die Nettomarge lag im letzten Jahr bei fast 10 % und die Gesamtkapitalrendite bei 5,6 %. Die Eigenkapitalquote wird stabil bei etwa 33 % gehalten. Auch im aktuellen Jahr ist mit neuen Rekorden bei Umsatz und Gewinn zu rechnen. Und wer rechnet nicht damit, dass die Produkte auch noch in zehn Jahren konsumiert werden?

Entsprechend wurde auch die Dividende je Aktie (von 2008 bis 2017) jedes Jahr von 1,04 auf 1,70 Euro angehoben. Zum aktuellen Zeitpunkt beträgt die Dividendenrendite für 2018 noch etwa drei und für 2019 geschätzt 3,2 % (20.11.2018).

Nicht zu teuer

Aufgrund des aktuellen Kursrücksetzers, bin ich der Meinung, dass auch die Bewertung nicht mehr zu hoch ist. Aber selbst, wenn die Aktie noch etwas fallen sollte, so hat man doch die Gewissheit, einen soliden Titel im Depot zu führen.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.