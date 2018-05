Eine programmierbare, elektronische Bausteine-Plattform für IoT und AI

- Makeblock bringt Neuron Creative Lab Kit auf den MarktShenzhen, China (ots/PRNewswire) - Makeblock, weltweit führenderAnbieter von STEAM-Lösungen für das Bildungswesen, brachte vor kurzemden Creative Lab Kit auf den Markt, die neueste Version von Neuron,die programmierbare, elektronischen Bausteine-Plattform desUnternehmens, um IoT und AI im Bildungsbereich zu fördern.Makeblock Neuron ist eine programmierbare, elektronischeBausteine-Plattform für Bildung auf STEAM-Basis. Der neueste Kitbietet die bisher leistungstärksten Funktionen und die größteBausteine-Vielfalt innerhalb der Neuron-Serie. Er verfügt über 30verschiedene elektronische Bausteine mit über 100 möglichenInteraktionseffekten.Der Kit unterstützt nicht nur Programmiersoftware wie Neuron Appund mBlock5, sondern bringt darüber hinaus neueste Technologien wieAI, IoT und Google Deep Learning mit ins Spiel. Er fördert dieEinrichtung von Maker Space in Schulen sowie die Entwicklungintelligenter Programmierung im Klassenzimmer und unterstützt dieStandardisierung und Systematisierung von STEAM-Angeboten imBildungsbereich.Seit der Markteinführung in 2017 erhielt Makeblock Neuron siebeninternationale, weltweit anerkannte Auszeichnungen wie unter anderemden 2018 Gold Edison Award, den 2018 CES Design Award, den 2018 ifProduct Design Award (Deutschland), den 2018 Red Dot Award(Deutschland), den 2017 IDEA Gold Award (USA), den 2017 Good DesignAward (Japan) und den K-Design Award (Korea).Bis heute brachte Makeblock Neuron zwei Kits auf den Markt:Inventor Kit und Creative Lab Kit. Jeder Baustein kann individuellunter store.makeblock.com(http://store.makeblock.com/makeblock-neuron-creative-lab-kit)bezogen werden. Creative Lab bietet 20 zusätzliche elektronischeBausteine, die akustische, optische und dynamische Interaktionsmodimit modularer Bauart, Patent-Magnetverbindungen, einem farbenfrohenErscheinungsbild sowie Dauerhaftigkeit bieten.Creative Lab unterstützt sowohl Online- als auchOffline-Programmierung. Lehrer können zwischen Neuron App, einerbenutzerfreundlichen Programmiersoftware und mBlock5, einer block-bzw. textgestützten Programmiersoftware wählen und sich somit denAnforderungen von Lernenden unterschiedlicher Altersgruppen anpassen.Jasen Wang, Gründer und CEO von Makeblock, erklärte: "Makeblockmöchte Schulen und Lehrer mit standardisierteren, systematischeren,umfassenderen und fortschrittlicheren STEAM-Lösungen unterstützen undSTEAM in China leichter zugänglich machen. Wir bringenProgrammierung, Erfindergeist und roboterunterstütztes Lernen zu mehrund mehr Schulen, um Schülern den Innovationsprozess schmackhaft zumachen."Makeblock Creative Lab wird an die individuellen Anforderungen vonSchulen und Lehrern adaptiert werden, um so mit maßgeschneidertenSTEAM-Lehrplänen überzeugen zu können. Individuelle unddifferenzierte Lösungen bieten Lehrern weitreichendereFertigungsoptionen in Bezug auf Bausteintypus und -menge, wodurchvielfältige Kombinationen für unterschiedliche Unterrichtsbedingungenmöglich werden. Makeblock bietet mehr als 20 inspirierendeUnterrichtsszenarien, die Lehrern Innovationen näher bringen und siemit pädagogischen Ansätzen auf STEAM-Basis vertraut machen.Zur Bestellung eines Neuron Creative Lab besuchen Sie bittehttp://store.makeblock.com/makeblock-neuron-creative-lab-kit.Makeblock: Daten und FaktenMakeblock Co. Ltd. wurde 2013 gegründet und ist ein führenderAnbieter von Lösungen für Bildung auf STEAM-Basis. Makeblock, dessenZielgruppe STEAM-Bildungsbereiche, Unterhaltungsbranchen für Schulen,Bildungseinrichtungen und Familien sind, bietet vollständigeHardware-, Software- und Content-Lösungen sowie Robotikwettbewerbeder Spitzenklasse, um die tiefgreifende Integration von Technologieund Bildung zu fördern. Weitere Informatione finden Sie @Makeblockauf Facebook (https://www.facebook.com/Makeblock/) oder Twitter(http://www.twitter.com/makeblock) sowie unter www.makeblock.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/694091/Makeblock_Creative_Lab_Kit.jpgPressekontakt:Mason Zhongmason.zhong@makeblock.com+86-186-8873-6642Original-Content von: Makeblock Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell