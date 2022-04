Eine neue österreichische „Crypto Company“ geht online – Quantum Data Analytics

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



Wr. Neustadt (ots) -Quantum Data Analytics (kurz QuantDa), das neue Unternehmen für Datenanalyse im Finanz- und Social-Media-Markt www.quant-da.comIn den vergangenen 12 Monaten hat Erik Wimmer (CTO) zusammen mit Peter Jirgl (CEO) in ihrer Freizeit Lösungen entwickelt, um den gesamten Investmentmarkt für digitale Cash-Assets von Bitcoin & Co. zu verbessern. Die Gründer können innerhalb eines Jahres ein Portfoliowachstum von über 1000% in Ihren privaten Wallets (Depots) verzeichnen. "Ein Erfolg verbunden mit vielen Risiken für Neueinsteiger, sagt Peter Jirgl. "Erik und ich werden nun mit der Quantum Data Analytics GmbH weiterhin End-to-End-Lösungen entwickeln, um die Herausforderungen junger und alter Investoren zu lösen."Eine der größten Herausforderungen für Privatanleger, die ihre Ersparnisse ausschütten möchten, ist die Verfügbarkeit von Eigenkapital , das die technische Leistung, die zur Stützung der Gewinne erforderlich ist, mit Zuverlässigkeit und Einfachheit in einer kompakten Produktform mit geringer Kostenbelastung kombiniert . QuantDa hilft, das Problem mit mehreren digitalen Cash-Ready-Lösungen anzugehen. Von der Palette der „ Analytikpakete “ bis hin zum kompletten Service des automatischen Handels.QuantDa hilft privaten Investoren und Unternehmen, die Konnektivität über die üblichen Wege hinaus zu erweitern und bestehende Lösungen in der Finanz-Datenanalyse zu optimieren, um mehr Menschen nennenswerte profitable Ergebnisse mit der digitalen Währung zu ermöglichen.Dies hat zur Einführung eines gewinnorientierten Sortiments geführt; Diese Produkte sind speziell darauf ausgelegt, optimierte und zukunftssichere Krypto-Anlagelösungen anzubieten , die den Zugang zu menschlichen Barvermögen, Transparenz und Gewinnbeschränkungen zu adressieren, die Menschen heutzutage mit den bereits bestehenden Anlageplattformen akzeptieren müssen. Auf der Onlineplattform von QuantDa bleibt das komplette Vermögen auf dem privaten Wallet der Kunden bzw. Firmen, um die sofortige Bargeldverfügbarkeit auf kundeneigenen Wallets zu gewährleisten. Reduzierung von Opportunitätskosten und Risiken , Gelder , die Benutzer auf Plattformen überweisen , nicht zurückzuerhalten stehen dabei an oberster Stelle. Durch die Optimierung der Website mit erweiterbaren Mitgliedschaften bietet QuantDa jetzt eine zukunftssichere Lösung für alle Arten von Gewinnmitnehmern. Darüber hinaus wird in naher Zukunft innerhalb der Analyse ebensoSocial Media-Daten der Politik und vielen anderen Bereichen der Stimmungsanalyse angeboten.Die Gründer kommentierten: „Die Aufgabe von Quantum Data Analytics ist die Entwicklung innovativer Lösungen, um die relevantesten Probleme in der Kryptoindustrie anzugehen. Unsere Algorithmen wurde auf der Grundlage der Herausforderungen erstellt, denen sich die Menschen in den nächsten Jahrzehnten stellen müssen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Datenbeschaffungspartnern haben wir den Bedarf an „ Flexibilität in der Einnahmequelle“ identifiziert – End-to-End-Lösungen, die einfach bereitgestellt werden können und die Herausforderungen meistern, denen Krypto-Investoren in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Transparenz und Investitionskomplexität gegenüberstehen. Das Ergebnis ist die Schaffung von Produkten, die identifizierte Probleme lösen und den Übergang erleichtern, um den Zugang zur Welt der digitalen Währungen für alle Unternehmen und ihre Kunden gleichermaßen zu vereinfachen.“Die Produkte , die QuantDa auf www.quant-da.com präsentieren wird (http://www.quant-da.com/):• Chart Analytics und Managed Trading Programme Made in AustriaDas Produkt von Quantum Data Analytics, genannt QuantBot , ermöglicht es jedem, Bitcoin & Co. nachhaltig mit seinem privaten oder geschäftlichen Wallet zu handeln – die gesamte Investition bleibt auf dem privaten Wallet der Kunden – es wird zu keinem Zeitpunkt Geld an Quantum Data Analytics geschickt – neben dem jährlichen Mitgliedsbeitrag. Sogenannte Gewinnmitnahmen und die Abfederung großer Kapitalschwankungen auf dem Kryptomarkt spielen neben Chartanalysen für den Nutzer eine ebenso wichtige Rolle, um letztlich eine nachhaltige und einfache Kapitalbildung zu ermöglichen.Wir analysieren die Märkte mithilfe von Statistiken und Regressionsanalysen, einschließlich On-Chain-Daten und Stimmungsanalysen. Die Analysen werden täglich aktualisiert und als Bildformate auf unserer Website angezeigt und zweimal pro Woche in einem 30-minütigen Video im Mitgliederbereich beschrieben . Der Trend wird dem entsprechenden Trading Bot zugeordnet und kalibriert. Mithilfe künstlicher Intelligenz wird permanent und in Echtzeit überwacht, was auf dem Markt für digitale Währungen passiert . Dieses Monitoring hat einen wesentlichen Einfluss auf das Handelsverhalten des QuantBots und trägt somit zu einer nachhaltigen Wertsteigerung bei. Wenn es zu einem Ausverkauf kommt, werden Bots nicht wieder einsteigen, bis ein Boden erreicht ist. Dies führt zu niedrigeren Einstiegspreisen, d . h . Gewinne werden auch bei fallenden Kursen erzielt .Go LiveWe go live with our plattform www.quant-da.com in April.Datum:25.04.2022Ort: Niederösterreich, ÖsterreichUrl:http://www.quant-da.comNewsletter Registration for Early Bird Discount www.quant-da.comPressekontakt:Ing. Peter W. JirglGeschäftsführender Gesellschafter / Founder & CEOQuantum Data Analytics GmbHFöhrenstraße 402490 Haschendorf, AUSTRIAwww.quant-da.comp.jirgl@quant-da.comOriginal-Content von: Quantum Data Analytics GmbH, übermittelt durch news aktuell