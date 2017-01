Eine neue Untersuchung der CGAP stellt fest, dass Technologie alleine für die erfolgreiche Einführung von Interoperabilität bei digitalen Finanzdienstleistungen nicht ausreicht

Armutsorientierte Zahlungssysteme erfordern für ihr gutesFunktionieren Governance und geschäftliche AnreizeWashington (ots/PRNewswire) - Die CGAP stellt in ihrem neuenBericht Digital Finance Interoperability and Financial Inclusion: A20-Country Scan [Digitale Finanzinteroperabilität und finanzielleEingliederung: Eine Untersuchung von 20 Ländern] fest, dassInteroperabilität bei digitalen Finanzdienstleistungen, ganz gleichwie gut die Technologie auch konzipiert sein mag, ihr vollesPotenzial nur dann erreichen wird, wenn die richtigenGeschäftsstrukturen und Anreize vorhanden sind.Wenn Finanzdienstleister und Regulierungsbehörden überInteroperabilität sprechen, schwört dies Bilder von Schaltern,Plattformen und Software herauf, mit anderen Worten von technischenWerkzeugen, welche die Zusammenarbeit moderner Zahlungssystemeermöglichen. Die weltweite Untersuchung der CGAP hingegen stelltfest, dass es bei der schnellen, nahtlosen und kostengünstigenAbwicklung des Zahlungsverkehrs - einem wichtigen Mittel zurEinbeziehung armer Menschen in die formelle Wirtschaft - um mehrgeht, als nur um technische Anschlüsse.Der Bericht zeigt, dass ein erfolgreiches interoperablesZahlungssystem von drei Elementen abhängt:- Governance und Verfahrensregeln müssen vorhanden sein, diefestlegen, wie die Teilnehmer ihre Entscheidungen treffen, wie siedie Abläufe gemeinsam steuern und welche Risiken sieberücksichtigen;- Geschäftsvereinbarungen sind erforderlich, welche diewirtschaftlichen Interessen der Teilnehmer, von der Preisgestaltungbis hin zum Markenmarketing ausbalancieren, um ihnen einen Anreizzur Abwicklung des Zahlungsverkehrs zu bieten; und- die technische Infrastruktur, welche die Teilnehmer verbindet, unddie aus dem einfachen Zahlungsaustausch bis hin zu einerbilateralen Verbindung zu Dienstleistungen von Dritten bestehenkann, muss solide sein.Greta L. Bull, CEO von CGAP, sagte: "Interoperabilität ist für dieEntwicklung digitaler Finanzdienstleistungen wichtig, da sieKonsumenten mit niedrigen Einkommen ein besseres Erlebnis bietet undEffizienzen sowie große Volumen in das Zahlungssystem bringt. VieleLänder untersuchen bereits mögliche Wege zur Interoperabilität.Worauf diese Forschung jedoch hindeutet, ist, dass es für dasErreichen von Interoperabilität nicht nur eine Formel gibt."Die Erhebung zeigte ebenfalls Folgendes:1. Zeitplanung: Obwohl verschiedene Systeme und technischeInfrastrukturen bereits vorhanden sein mögen, erfordern dieÄnderung des Finanzverhaltens und der Aufbau des erforderlichenWissens über die Verwendung des Systems bei den Endanwendernentsprechend Zeit.2. Der Fokus auf Technologie ist kurzsichtig: Obwohl interoperableSysteme Technologie einschließen, sind andere wesentlicheElemente, wie verantwortungsvolles Handeln und geschäftlicheAnreize unerlässlich. Dies wird letztlich dazu führen, dass mehrMenschen formelle Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen unddie Unternehmen davon profitieren.3. Henne oder Ei? Digitale Finanzdienstleistungen sind nichtunbedingt eine Vorbedingung für die Einführung einesinteroperablen Systems, und für die Einführung des Systems gibt eskeinen klar definierten Weg oder Zeitablauf. Einige interoperableSysteme werden vom Markt bestimmt, andere von Regierungen oder derPolitik; alles hängt vom länderspezifischen Kontext ab.Die Untersuchung der CGAP ist bisher einmalig und sie zeigt denFortschritt von 20 Ländern auf drei Kontinenten in RichtungInteroperabilität auf, darunter Indien, Kenia, Ägypten und Mexiko.Sie bietet eine Gesamtbeurteilung der Zahlungen, die von Konten mitniedrigen Transaktionsbeträgen über drei Arten von interoperablenSystemen zwischen drei und mehr Anbietern, zwischen zwei Anbieternund über einen Dritten, der verschiedene Anbieter miteinanderverbindet, abgewickelt wurden. CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) ist eine weltweitePartnerschaft von über 30 führenden Organisationen, die sich für eineFörderung der finanziellen Eingliederung einsetzt. Dazu entwickeltdie CGAP innovative Lösungen durch praxisbezogene Forschung undarbeitet aktiv mit Finanzdienstleistern, politischenEntscheidungsträgern und Kapitalgebern zusammen, um Konzepte imgroßen Rahmen zu ermöglichen. Die CGAP hat ihren Sitz in der Zentraleder Weltbank und kombiniert eine pragmatische Herangehensweise füreine verantwortungsbewusste Marktentwicklung mit einerevidenzbasierten Plattform zur Interessenvertretung, damit armeMenschen Zugang zu Finanzdiensten haben, die zur Verbesserung ihresLebens notwendig sind.