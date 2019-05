Eine neue Umfrage zeigt, dass die meisten Frauen ihren Ruhestand aufs Spiel setzen

Das Managen finanzieller Prioritäten kann sich wie ein ständiger Drahtseilakt anfühlen. Man kann jeden Monat ein Dutzend verschiedene Rechnungen und nur so viel Geld zur Verfügung haben, dass es sich unmöglich anfühlen kann, sicherzustellen, dass es genug Geld für alles gibt.

Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass der Durchschnittsamerikaner mit den Ersparnissen für den Ruhestand im Rückstand ist.

Die von Edward Jones durchgeführte Umfrage ergab, dass nur ein Viertel der Frauen vorhat, das Sparen für den Ruhestand in den nächsten drei bis fünf Jahren zu priorisieren. Stattdessen konzentrieren sich viele von ihnen mehr auf die kurzfristigen Familienbedürfnisse und schieben die Altersvorsorge vor sich her.

Darüber hinaus sagten 38 % der Befragten, dass das fehlende Finanzwissen ihre Fähigkeit, wichtige Lebensentscheidungen zu treffen, beeinträchtigt. Vier von zehn Befragten gaben jedoch an, keine Schritte unternommen zu haben, um mehr zu lernen und ihr finanzielles Wissen zu erweitern.

Das Sparen für den Ruhestand kann entmutigend sein. Wenn man dies jedoch ignoriert und hofft, dass es weggeht, wird es das Problem nur noch verschlimmern. Selbst wenn man gerade nicht viel Geld hat, ist es einfacher, heute wenig zu sparen als viel mehr später im Leben.

Babyschritte auf dem Weg zum Ruhestand machen

Wenn du dich finanziell überfordert fühlst, ist es einfach, die Altersvorsorge in den Hintergrund zu schieben und sich stattdessen auf die Zahlung der aktuellen Rechnungen zu konzentrieren. Schließlich passiert nichts Schlechtes sofort, wenn du nicht für den Ruhestand sparst, im Gegensatz zu dem, wenn du dich einfach dazu entscheidest, die Miete oder die Stromrechnung nicht zu begleichen. Je länger du jedoch das Sparen aufschiebst, desto schwieriger wird es, aufzuholen.

Sagen wir, zum Beispiel, du willst 500.000 US-Dollar bis zum Alter von 65 Jahren sparen. Wenn du mit 25 Jahren mit dem Sparen anfängst, musst du etwas mehr als 200 US-Dollar pro Monat sparen, um dieses Ziel zu erreichen, vorausgesetzt, du bekommst eine jährliche Rendite von 7 % auf die Investitionen. Wenn du jedoch mit dem Sparen bis zum Alter von 40 Jahren wartest, müsstest du deine Beiträge auf etwa 650 US-Dollar pro Monat erhöhen, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben.

Das liegt am Zinseszins. Je mehr Zeit dein Geld hat, um zu wachsen, desto mehr wächst es. Daher können selbst kleine Ersparnisse zu erheblichen Summen führen, wenn sie für einige Jahrzehnte unangetastet bleiben.

Was ist jedoch, wenn du von Gehalt zu Gehalt lebst und einfach kein Geld übrig hast? Du könntest glauben, dass du keine andere Möglichkeit hast, als das Sparen vor dir herzuschieben, bis du mehr verdienst. Bevor du dies jedoch tust, werfe einen genauen Blick auf dein Haushaltsbuch – denn sogar einige US-Dollar ab und zu können einen großen Unterschied im Laufe der Zeit machen.

Dein Haushaltsbuch gründlich durchkämmen

Manchmal liegt der Grund, warum du das Gefühl hast, kein Geld zu haben, darin, dass du nicht weißt, wie viel du tatsächlich jeden Monat ausgibst. Kleine Kosten summieren sich. Während es nicht viel ist, täglich 15 US-Dollar für das Essen in einem Restaurant auszugeben, beläuft sich das auf etwa 450 US-Dollar pro Monat. Wenn du ein Haushaltsbuch aufstellst (entweder altmodisch in Form einer Tabellenkalkulation oder mithilfe einer App), bekommst du eine Vorstellung davon, wohin all dein Geld fließt und wo du potenziell Kürzungen vornehmen könntest.

Vielleicht gehst du schon sorgfältig mit deinem Geld um, was die Ausgaben für nicht notwendige Dinge betrifft, und du hast immer noch Schwierigkeiten, Geld zu sparen. In diesem Fall solltest du deine Fixkosten genau ansehen. Vielleicht könntest du den Kabelanbieter wechseln, um deine Kosten zu senken, oder vielleicht könntest du Cashback-Kreditkarten für alle deinen Ausgaben verwenden. Auf diese Weise könntest du zusätzliches Geld für den Kauf von den Dingen aufbringen, die du eher kaufen wolltest. Stelle einfach sicher, dass du nicht mehr Geld ausgibst, nur um mehr Geld zurückzubekommen.

In Extremfällen kannst du dich sogar dafür entscheiden, deinen Wohnraum zu verkleinern. Es ist ein drastischer Schritt, es könnte dir jedoch möglicherweise Hunderte von US-Dollar pro Monat sparen, die du für den Ruhestand einsetzen könntest.

Während du dein Budget überprüfst und nach Ausgaben suchst, an denen du Kürzungen vornehmen kannst, denke daran, dass du keinen einzigen Ausgabepunkt komplett eliminieren musst. Es kann sogar noch vorteilhafter sein, weiterhin mindestens ein wenig jeden Monat für die Dinge auszugeben, die du liebst.

Das Führen eines Haushaltsbuchs ist wie eine Diät – es sollte eine Veränderung des Lebensstils sein, nicht eine schnelle Lösung. Wenn du deine Ausgaben auf das absolut Notwendige reduzierst und all die Dinge rausnimmst, die du liebst, wird es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis du aufgibst und zu deinen alten Ausgabengewohnheiten zurückkehrst. Wenn du stattdessen einfach ein wenig in mehreren verschiedenen Bereichen kürzt, schaffst du es auch nachhaltig.

Du wirst vielleicht auch überrascht sein, wie wenig du jeden Monat sparen musst, um einen Unterschied zu sehen. Zum Beispiel könntest du in jeder Ausgabenkategorie ein wenig sparen, sodass du zusätzliche 150 US-Dollar pro Monat sparen könntest. Wenn du weiterhin 30 Jahre lang genauso sparst und von einer jährlichen Rendite von 7 % ausgehst, würdest du am Ende rund 170.000 US-Dollar haben.

Es ist leicht, von den unmittelbaren Problemen aufgesaugt zu werden, ohne an langfristige Ziele zu denken. Der Ruhestand wird jedoch schneller da sein, als du denkst. Je früher du anfängst zu sparen, desto besser wirst du vorbereitet sein.

Dieser Artikel wurde von Katie Brockman auf Englisch verfasst und am 11.05.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

