Eine neue Reise von GTI: Gemeinsame Innovation für 5G

Hongkong (ots/PRNewswire) - Am 28. Februar fand in Barcelona aufdem Mobile World Congress (MWC) 2017 der GTI-Gipfel 2017 mit einemverlagerten Schwerpunkt auf gemeinsame Innovation für 5G statt. Erstellt einen entscheidenden Schritt für GTI 2.0 dar, die sich für dieWeiterentwicklung von 4G und der Entstehung von 5G einsetzt, um einekomplett vernetzte Welt mithilfe branchenübergreifenderZusammenarbeit zu erschaffen.Der GTI-Gipfel wurde von wichtigen Führungskräften von Betreibernwie Vodafone, Bharti Airtel, China Mobile und Softbank, Anbieternsowie vertikalen Partnern besucht. Sie alle gaben ihre Einblicke undäußerten ihre Ansichten zu angesagten Themen wie 4G und derenWeiterentwicklung, der 5G-Strategie und neuen Möglichkeiten, die überbranchenübergreifende 5G-Innovation geschaffen werden.Masayoshi Son, Vorsitzender & Geschäftsführer der SoftBank GroupCorp, sagte hierzu: "Wir haben riesige Fortschritte bei derEntwicklung der 5G-Technik erzielt. Letztes Jahr (2016) war sich einekleine Gruppe von uns innerhalb eines Tages einig, dass wir uns fürdie Entwicklung von High Power UE (HPUE) einsetzen werden. DiesesJahr (2017) gibt 2.5 GHz HPUE seinen Einstand bei den bestenSprint-Geräten und kann laut Tests 99 % des 1.9 GHz LTE-Netzesabdecken. Dies hat uns einen Wert von 100 Milliarden USD beschert! Inden kommenden 2 Jahren wird HPUE auf allen neuen Mobilteilenverfügbar sein. Im September 2016 verkündete SoftBank die ersteweltweite Kommerzialisierung von Massive MIMO. Mit dieser Technikkann die zehnfache Datenkapazität gegenüber normalen Antennenerreicht werden. Ferner gab ARM (ein Unternehmen der SoftBank Group)letzte Woche bekannt, dass sie angesichts der baldigen Ära der 1Billionen IoT-Anwendungen ab 2018 NB-IoT-Lösungen (Cordio-N) anbietenwerden."LI Yue, Geschäftsführer von China Mobile erläuterte: "China Mobilehatte gegen Ende 2016 insgesamt 1,5 Millionen TD-LTE 4GBasisstationen und über 530 Millionen 4G-Netzkunden. 4G hat denLebensstil verändert und 5G wird die Gesellschaft verändern. ChinaMobile hat in ihrer Big Connectivity Strategy verkündet, dass sie mitallen Branchenpartnern an neuen Technologien zusammenarbeitenmöchten. Hierzu zählen 5G, IoT (Internet of Things) auf Mobilgerätenund die Umsetzung von V2X; eine neue Netzüberarbeitung über eineICT-Konvergenz mit NFV/SDN; und ein neues System mit Fähigkeiten vonoffenen Plattformen." Li erwähnte zudem, dass "China Mobile das 5GInnovation Center gegründet hat, in dem gemeinsame Innovation für 5Gmit branchenübergreifenden Partnern gefunden werden soll, um diekomplett vernetzte Welt voranzutreiben."Johan Wibergh, Chief Technology Officer der Vodafone Grouperklärte: "Beim Übergang von 4G zu 5G muss die Branchezusammenarbeiten, damit neue Funktionen und Dienste mit gleichenStandards entwickelt werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeitmit Unternehmen und Organisationen unserer Branche, um neue Technikzu erforschen, zu entwickeln, zu testen und zu normieren."Xu Zhijun, rotierender Geschäftsführer von Huawei meinte hierzu:"GTI ist eine internationale und offene Branchenplattform, dieglobale Betreiber, Branchenorganisationen, Ausrüster,Endgeräte-Hersteller und diverse weitere erstklassige Branchenpartnerumfasst. Die 5G-Ära bringt einen digitalen Wandel in allenLebensbereichen mit sich. Mithilfe der GTI-Plattform können wir dieKraft der gesamten Telekommunikationsbranche bündeln, Hilfe fürRegierungsbehörden und Branchenorganisationen anbieten, denWissensaustausch anregen und neue Geschäftsmodelle mit diversenBranchenpartnern ausprobieren. Dies fördert zudem wichtigeForschungen zu 5G, ermöglicht vielfältige Anwendungen und treibt dendigitalen Wandel für ein besseres Ökosystem weiter voran.""Indem wir 10 Jahre voraus denken und neue Maßstäbe setzen,erfinden wir ein Future-X-Netz, das zehnfache Verbesserungen inwichtigen Technikbereichen bietet", so Risto Siilasmaa, Vorsitzendervon Nokia. "Wir vernetzen alles, alle Menschen, alle Systeme und alleProzesse über ein Netz, in dem wir auf neue und hilfreiche Weisewertvolle Informationen finden und nutzen können.""Qualcomm Technologies hilft voller Stolz, die Welt auf einen Wegder rasanten Entwicklung und Umsetzung von 5G NR zu bringen, indemwir mit anderen Branchenexperten zusammenarbeiten", teilte Matt Grobmit, Executive Vice President und Chief Technology Officer vonQualcomm Technologies, Inc. "Wir werden weiterhin unser Fachwissen zu3G und 4G anwenden, damit 5G erfolgreich wird und Mobilgeräte dieWelt verändern werden."Da sich Connected Cars zu einem äußerst spannendenAnwendungsbereich von Mobilfunknetzen entwickelt hat, unterzeichnetenGTI und 5GAA (5G Automotive Association) während des GTI-Gipfels eineAbsichtserklärung. Sie verkündeten eine Erklärung für die Entwicklungder Cellular-V2X-Branche mit einem einheitlichen, innovativen undkonvergierten System. Im Rahmen dieser Erklärung werden dieTelekommunikations- und Automobilbranche eng zusammenarbeiten, umAnwendungsbeispiele und Nutzungsszenarien, Lösungen und Tests,Standards und Spektren sowie Geschäftsmodelle undMarkteinführungsstrategien für Cellular-V2X (C-V2X) zu entwickeln.Dadurch soll ein florierender C-V2X-Markt aufgebaut und eine neue Ärader internetbasierten Fahrzeuge (Internet of Vehicle) eingeläutetwerden.Neben der Vorantreibung der Weiterentwicklung von 4G zu 5G, umeine solide Grundlage von branchenübergreifender Innovation zuschaffen, verzeichnete GTI drei größere Erfolge: Zum einen das WhitePaper zur Future Spectrum Initiative, die als Hilfestellung für eineeffiziente Spektrumnutzung dient, und zum anderen White Papers zuMassive MIMO und festen Funkdiensten, die für eine bessereLeistungsfähigkeit und Systementwicklung sorgen sollen. Außerdemmacht es GTI Betreibern leichter, neues Geschäftswachstum zu erlangenund HPUE-Produkte und -Lösungen für Band 41 zu nutzen. Dies führtletztlich dazu, dass der Netzempfang in Funkzellenentfernungverbessert und Investitionskosten von Netzbetreibern gesenkt werden.Um bedeutende Branchenbeiträge und die GTI-Erfolge des Jahres 2016zu würdigen, wurden auf dem Gipfeltreffen die GTI Awards vergeben.Samsung, Qualcomm und R&S wurden für ihr "innovatives technischesProdukt" ausgezeichnet. Huawei, ZTE und Keysight erhieltenAuszeichnungen für ihre "innovative Lösung und Anwendung", da sie u.a. herausragende Erfolge bei HPUE, Massive MIMO,Uplink-Verbesserungslösungen erzielen konnten. Ferner wurden Preisean Bharti Airtel, KDDI und RJIO in der Kategorie "Marktentwicklung"verliehen, da sie entscheidende Erfolge bei der Verbreitung vonTD-LTE und LTE TDD/FDD auf globaler Ebene verzeichnen konnten. Die indiesem Jahr neu eingeführten Ehrenpreise wurden an Prakash Bhart vonVodafone, Dr. Herkole Save von Sprint, Eric Ekudden von Ericsson undTDD-Teams von Nokia und Huawei vergeben, da diese Personen einenaktiven und umfassenden Beitrag zur GTI- und TDD-Branche leisteten.Über GTIDie Global TD-LTE Initiative (GTI) wurde 2011 ins Leben gerufen,um an einem stabilen System für TD-LTE, einer beschleunigtenKommerzialisierung von TD-LTE und der Konvergenz von LTE TDD und FDDmitzuwirken. Mit dem Übergang von 4G zu 5G wurde auf dem GTI-Gipfel2016 während des Mobile World Congress 2016 in Barcelona die GTI 2.0verkündet. 