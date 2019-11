Mainz (ots) - Für die ZDF-Sendereihe "Märchenperlen" entsteht seit wenigen Tagenin Tschechien, unter anderem auf Schloss Bouzov und Schloss Bezdez, derSpielfilm "Die Hexenprinzessin" frei nach dem norwegischen Märchen"Zottelhaube". In den Hauptrollen spielen Charlotte Krause, Zoë PastelleHolthuizen, Jerry Hoffmann, Ken Duken, Marisa Leonie Bach, Jürgen Vogel, DesiréeNosbusch, Jana Pallaske und Caro Cult. Das Drehbuch schrieben Max Honert und KaiMeyer. Regie führt Ngo The Chau, der mit dem ZDF-Märchen "Schneewittchen und derZauber der Zwerge" (Erstausstrahlung am 24. Dezember 2019, 15.05 Uhr) seinenersten Spielfilm inszenierte.In "Die Hexenprinzessin" geht es um zwei ungleiche Königstöchter: Amalindis (ZoëPastelle Holthuizen) ist ein erstgeborener Zwilling. Sie versucht den Ansprüchenihres Vaters König Goderic (Ken Duken) gerecht zu werden und stimmtpflichtbewusst der Eheschließung mit Prinz Tanka (Jerry Hoffmann) zu. DieZweitgeborene, Zottel (Charlotte Krause), hingegen fühlt sich einem Wolfverbunden und ist ein wildes Mädchen, das im Wald schläft und sich mit dem Vaterentzweit hat. Doch plötzlich wird Amalindis von drei Hexen (Desirée Nosbusch,Jana Pallaske, Caro Cult) entführt. Diese hatten Königin Lioba (Marisa LeonieBach) achtzehn Jahre zuvor zur Schwangerschaft mit den beiden Mädchen verholfen.Als Preis für diesen Gefallen hatten sie der Erstgeborenen die Magie verliehen,selbst Hexe zu sein. Denn die älteste der Hexen kann nur mit dem Körper vonAmalindis überleben. Zottel macht sich auf einen gefährlichen Weg, um ihreSchwester zu retten. Die widerspenstige Prinzessin bleibt nicht allein: PrinzTanka und der ominöse Hexenjäger Bero (Jürgen Vogel) schließen sich ihr an -wenn auch nicht ganz freiwillig."Die Hexenprinzessin" ist eine Produktion von PROVOBIS FILM (Produzent: JensChristian Susa) und MIA Film (Ko-Produzenten: Zbyněk Pippal, MichalPokorný) im Auftrag des ZDF. Die verantwortliche Redaktion im ZDF liegt beiIrene Wellershoff und Götz Brandt. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis17. Dezember 2019, die Ausstrahlung im ZDF ist für 2020 geplant.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/hexenprinzessinhttps://zdftivi.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4447282OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell