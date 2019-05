Eine neue Liebe für Anna Ziegler? Eine weitere Herausforderung für Iris Brooks? - Mit Martin Müller-Reisinger und Ron Williams zwei Neuzugänge in der ARD-Kultserie

Köln (ots) -Hart getroffen hatte Anna Ziegler (Irene Fischer) im Sommer letztenJahres der plötzliche Tod ihres geliebten Mannes Hans Beimer (JoachimLuger). Doch nun scheint sich eine neue Romanze in ihrem Lebenanzubahnen. Wolf Lohmaier (Martin Müller-Reisinger), sportlich,unabhängig und äußerst charmant, ist der Mann, der Annas Herz erobernkönnte. Wolf Lohmaier arbeitet als Bauunternehmer und lebt in einemschicken Loft, das die stets klamme Anna zwei Mal in der Woche saubermacht. Hat das späte Glück eine Zukunft, auch aufgrund desunterschiedlichen finanziellen Hintergrundes der beiden? Anna hat jaauch noch ihren kleinen Sohn Emil, und Wolf Lohmaier plant in derLindenstraße ein Vorhaben, das Anna vor eine große Entscheidungstellen wird ... Die erste leidenschaftliche Annäherung zwischen AnnaZiegler und Wolf Lohmaier sehen die Zuschauer am 12. Mai 2019 in der"Lindenstraße"-Folge 1719 (18.50 Uhr im Ersten).Martin Müller-Reisinger(50) ist dem Publikum überwiegend alsTheaterschauspieler bekannt. Der gebürtige Oberösterreicher lebtheute in Freiburg, ist als Schauspieler am dortigen Theater engagiertund auch für die Kleinkunstschiene verantwortlich. Acht Jahre spielteer am Landestheater Linz, bevor er 2008 zum Theater nach Oberhausenwechselte, wo er bis 2017 neben seinem Engagement auf der Bühneverschiedene Kleinkunstformate entwickelte.Ron Williams (77), der zweite Neuzugang, verkörpert William, Vatervon Iris Brooks (Sarah Masuch), der unter den Folgen seinesSchlaganfalls leidet. Iris muss sich mit der Frage auseinandersetzen,ob sie ihren Vater in ein Pflegeheim gibt oder zu sich holt. Wie wirdihr Mann Alex (Joris Gratwohl) darauf reagieren? Denn William kannganz schön grumpy und störrisch sein ...Der afro-amerikanische Sänger, Schauspieler, Entertainer, Moderator,Komponist und Autor Ron Williams kam 1961 als US-Soldat nachDeutschland, wo er als Print-Journalist und AFN-Radiosprecher tätigwar. Nach seiner Entlassung aus der Army bekam er Angebote alsSchauspieler, Sänger und politischer Kabarettist und war zunächstMitglied des Ensembles des Kleinen Renitenztheaters in Stuttgart.Bald wurde er durch eine breite Medienpräsenz (800 TV-Sendungen,darunter über 300 eigene, wie u. a. "RonAbend", "Musikszene", "Spaßam Dienstag") bekannt. Seinen ersten Auftritt in der "Lindenstraße"hat Ron Williams am 26. Mai 2019 in der Folge 1721 (18.50 Uhr imErsten).Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Barbara Feiereis, WDR Kommunikation, 0221 / 220 7122;barbara.feiereis@wdr.dePresse & PR Lindenstraße, pr agentur deutz, Gitta Deutz, 0172 /2079810; pr@presseagentur-deutz.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell