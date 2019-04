Eine neue Forststrategie für die EU - Deutschlands Wälder bieten viel Potenzial für Biowirtschaft und Klimaschutz

Brüssel (ots) - Muss der Umgang mit Europas Wäldern überdachtwerden? Dies ist eine der Fragen, mit der sich Ossi Martikainen(FI/ALDE), Mitglied des Stadtrates von Lapinlahti, in einerStellungnahme für den Europäischen Ausschuss der Regionen (AdR)auseinandergesetzt hat. Darin fordern die AdR-Vertreter dieEuropäische Kommission auf, zu prüfen, ob die aktuellenForstprogramme in der EU noch sach- und zeitgemäß sind. Der Ausschusshebt die Schlüsselrolle der europäischen Wälder hervor - nicht nurfür die Entwicklung der Bioökonomie und die Artenvielfalt, sondernauch für den Übergangsprozess hin zu einer kohlenstoffarmen grünenWirtschaft in Europa.Deutschland ist in den Top fünf der waldreichsten Länder derEuropäischen Union. Mit 11,4 Millionen Hektar und über 90 MilliardenBäumen ist knapp ein Drittel der Gesamtfläche Deutschlands mit Waldbedeckt. Waldbesitzer und die für Forstbewirtschaftung und-verwaltung zuständigen Akteure, wozu auch die Kommunal- undRegionalregierungen zählen, spielen insbesondere bei der nachhaltigenWaldnutzung eine zentrale Rolle. Ihre Bedeutung für die Zukunft vonEuropas Wäldern haben die Ausschussmitglieder auf derAdR-Plenartagung am Donnerstag herausgearbeitet und in einerverabschiedeten Stellungnahme formuliert.Es geht darum, Pläne für die nachhaltige regionale Entwicklung undBioökonomie-Strategien zu erarbeiten. Bildungsprojekte für mehrUmweltbewusstsein anzustoßen, ökologisch nachhaltiges Bauen sowiekleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Forstsektor zu fördern.Weitere wichtige Maßnahmen bestehen im Einsatz von Kohlenstoffbindungin langlebigen Holzprodukten sowie der Verbreitung erneuerbarerEnergieträger."Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um eine angemesseneFinanzierung forstwirtschaftlicher Maßnahmen durch den Fonds für dieEntwicklung des ländlichen Raums der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)sicherzustellen. Darüber hinaus muss auf allen staatlichen Ebenen dasBewusstsein für Finanzierungsmöglichkeiten geschärft werden", hebtMartikainen hervor.Bereits im Dezember veröffentlichte die Europäische Kommissioneinen Bericht über die Umsetzung der EU Forststrategie. Der AdRappelliert an die Kommission im Zusammenwirken mit denMitgliedstaaten, Regionen und Sachverständigen eine neueForststrategie für die Zeit nach 2020 vorzulegen. Darüber hinausempfiehlt der Ausschuss die Finanzierung des Forstsektors im nächstenEU-Haushalt 2021-2027 zu berücksichtigen."Eine Umstellung auf forstbasierte Produkte, beispielsweise in derBauwirtschaft und bei der Energieerzeugung, würde auch in dünnbesiedelten Gebieten Arbeitsplätze und Steuereinnahmen schaffen. Waldist zudem eine wichtige Grundlage für den Tourismus, dieArtenvielfalt sowie die Erholung und das Wohlergehen der Bürger",erklärt Martikainen.Der AdR unterstreicht zentrale Funktionen des Waldes für denKlimaschutz und die Milderung der Folgen des Klimawandels. Es kommedarauf an, die genannten Grundsätze der nachhaltigenWaldbewirtschaftung ganzheitlich zu berücksichtigen. Andere relevanteFragen: Wie können die Wälder helfen, fossile Brennstoffe zuersetzen? Wie wirkt sich die Waldbewirtschaftung auf dieKohlenstoffbindung aus? Welche Gefahren drohen den Wäldern durch denKlimawandel?"Mit ihrer Nachbarschaft, ihrer Entwicklungspolitik und ihrenauswärtigen Handelsbeziehungen kommt gerade der EU eine wichtigeRolle bei der zukünftigen globalen Forstwirtschaft zu. Daher solltesich die EU dafür einsetzen, die weltweite Zusammenarbeit zu stärkenund eine entsprechende Vertragsgrundlage für eine gemeinsame undnachhaltige Forststrategie zu schaffen", betont Martikainen.Pressekontakt:Lauri OuvinenTel. +32 2282 2063lauri.ouvinen@cor.europa.euOriginal-Content von: Europäischer Ausschuss der Regionen, übermittelt durch news aktuell