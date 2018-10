Das Unternehmen Green Valley Pharmaceutical hat für "SodiumOligomannurarate" (Natrium-Oligomannurarat, GF-971) einen Antrag aufMarktzulassung eines neuen Medikaments bei der China Food and DrugAdministration (CFDA) eingereicht.Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Green Valley PharmaceuticalCo., Ltd. (Hauptsitz: Shanghai) verkündete auf der 11. ClinicalTrials on Alzheimer's Disease Conference (CTAD), die in Barcelona,Spanien stattfand, vielversprechende Ergebnisse einer klinischenPhase 3 Studie zu GV-971, einem "Multi-Target"-Präparat aufKohlenhydratbasis, mit 818 Patienten an 34 Standorten zur Behandlungt leichter bis moderater Alzheimererkrankungen.In dieser doppelt-verblindeten, placebokontrolliertenmultizentrischen Studie wurden 818 Patienten randomisiert, um übereine Behandlungsdauer von 36 Wochen entweder zweimal täglich peroraler Gabe 450 mg GV-971 oder ein Placebo zu erhalten. DieStudienteilnehmer waren zwischen 50 und 85 Jahre alt, erfüllten dieKriterien für eine leichte bis moderate Alzheimererkrankung undhatten MMSE-Werte von 11-26. Die MRT-Nachweise umfassten einen Wertvon >= 2 auf der visuellen Bewertungsskala für medialeTemporallappen-Atrophie (MTA), einen Schweregrad von < 3 auf derFazekas-Skala für Läsionen der weißen Substanz, nicht mehr als 2Läsionen durch lakunäre Infarkte und keine Läsionen durch lakunäreInfarkte in Schwerpunktregionen des Gehirns. Der primäreWirksamkeits-Endpunkt ist die Veränderung vom Ausgangswert bis Woche36 auf dem ADAS-Cog 12, und die sekundären Wirksamkeits-Endpunkteumfassen die Veränderung vom Ausgangswert bis Woche 36 auf dem CIBICplus, dem ADCS-ADL und dem NPI. Die Sicherheitsbeurteilung umfasstunerwünschte Nebenwirkungen (AE = adverse effects),Laborbeurteilungen, Vitalwerte, Elektrokardiogramme und körperlicheUntersuchungen.GV-971 zeigte eine statistisch signifikante Verbesserung beimprimären Endpunkt ADAS-Cog12 (p < 0,0001). Die Mittelwertdifferenzzwischen GV-971 und dem Placebo beim ADAS-Cog12-Wert nach 36 Wochenwar 2,54. Diese statistisch signifikante Differenz zwischen GV-971und dem Placebo konnte bereits nach 4 Wochen beobachtet werden, unddie Tendenz setzte sich bei jeder Nachbehandlungsuntersuchung fort.Die Differenz zwischen dem Präparat und dem Placebo war ebenfalls beiallen drei Teilgruppen der Patienten mit MMSE-Werten von 11-14, 15-19und 20-26 statistisch signifikant. Es gab eine nicht-signifikanteTendenz für größere Verbesserungen beim CIBIC-plus (P = 0,059). BeimADCS-ADL oder NPI konnten keine statistisch signifikantenUnterschiede beobachtet werden. Die zwei Mal täglich erfolgende oraleVerabreichung des Medikaments wurde für sicher und gut verträglichbefunden. Es gab keine statistisch signifikanten Gruppenunterschiedebeim Anteil der Teilnehmer mit unerwünschten oder schwerenNebenwirkungen.Die 36 Wochen andauernde Studie wurde durch Dr. Shifu Xiao von derJiaotong-Universität Shanghai, Dr. Zhenxin Zhang vom Union MedicalCollege Hospital in Peking und Dr. Meiyu Geng geleitet, durchForscher an 34 klinischen Prüfstellen in China durchgeführt und durchdas klinische Forschungszentrum (CRO) IQVIA (früher Quintiles) unddas klinische Forschungszentrum für Bildgebung Bioclinicaunterstützt."GV-971 ist ein neuartiges Oligosaccharid marinen Ursprungs, dasüber Multi-Target-Eigenschaften, einschließlich der Inhibierung derBildung von Beta-Amyloid-Fibrillen, Nervenentzündungen und derRegenerierung einer dysbiotischen Darmflora verfügt", erklärte Dr.Meiyu Geng, Haupt-Erfinder von GV-971 und Professor am ShanghaiInstitute of Materia Medica der chinesischen Akademie derWissenschaften. "Die Ergebnisse dieser klinischen Phase 3 Studie sindermutigend. Wir freuen uns darauf, Millionen von Patienten in derganzen Welt neue potentielle Therapien anzubieten.""Ausgehend vom vermuteten Wirkmechanismus und denvielversprechenden kognitiven Effekten, könnte GV-971 dabei helfen,das Behandlungsportfolio gegen diese furchtbare Erkrankungvielfältiger zu gestalten", sagte Dr. Eric Reiman, Leiter des BannerAlzheimer's Institute. "Es werden weitere Studien benötigt, um dievielversprechenden biologischen und klinischen Effekte weiterabzuklären und zu bestätigen.""Die Studie zu GV-971 zeigte kontinuierlich einen kognitivenVorteil, es ist sehr vielversprechend als eine neue Behandlung derAlzheimererkrankung", sagte Dr. Jeffrey Cummings, Professor fürNeurologie am Center for Brain Health der Cleveland Clinic Lou Ruvo."Wir freuen uns auf die zukünftige globale Entwicklung von GV-971."Green Valley Pharmaceuticals hat am 16. Oktober 2018 bei der CFDAeinen Antrag auf Marktzulassung eines neuen Medikaments eingereichtund plant die Durchführung globaler Studien in der nahen Zukunft."Wir sind unseren Patienten und ihren Familien sehr dankbar fürihre Unterstützung", sagte Songtao Lv, Vorstandvorsitzender von GreenValley Pharmaceuticals Co., Ltd. "Wir freuen uns darauf, diesen Wegmit ihnen gemeinsam weiterzugehen. Gemeinsam mit den privaten undöffentlichen Partnern von Green Valley streben wir danach, dieAlzheimererkrankung zu einer vagen Erinnerung zu machen."Über Green ValleyGreen Valley ist ein innovationsorientiertes Pharmaunternehmen,das sich der Erforschung und Entwicklung von Medikamentenverpflichtet hat, nach denen sich Patienten sehnen. Das Unternehmenkonzentriert seine vorrangigen Bemühungen auf die Entwicklung vonKohlenhydrat-Medikamenten für Patienten mit komplexen chronischenErkrankungen in den Bereichen Zentralnervensystem,Herz-Kreislaufsystem und Onkologie. Green Valley wurde im Jahr 1997gegründet und hat den Hauptsitz mit 1.500 Beschäftigten in Shanghai.Die geschäftlichen Aktivitäten von Green Valley erstrecken sich aufmehr als 31 Provinzen und Landkreise, einschließlich 2Produktionsstätten nach GMP-Norm, und erzielten im letztenGeschäftsjahr einen Umsatz von mehr als 700 Millionen USD.Salvianolate, ein Produkt des Unternehmens ist ein Top-10-Präparatfür Herz-Kreislauferkrankungen in China. Der Antrag aufMarktzulassung eines neuen Medikaments für GV-971 wurde kürzlich beider CFDA für die Behandlung von Alzheimererkrankungen eingereicht.Für weitere Informationen zu Green Valley, besuchen Sie bittehttp://www.shgvp.com/EnZukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichteteAussagen, die sich auf gegenwärtige Annahmen und Prognosen stützen,die von Green Valley gemacht werden. es gibt diverse bekannte undunbekannte Risiken, Ungewissheiten und sonstige Faktoren, die zuwesentlichen Unterschieden im Vergleich mit den tatsächlichenzukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Situation, der Entwicklungoder Leistungsfähigkeit von Green Valley und den aufgeführtenEinschätzungen führen könnten. Zu diesen Faktoren gehören jene, diein den öffentlichen Berichten von Green Valley aufgeführt werden, dieunter http://www.shgvp.com/En auf der Webseite von Green Valley zurVerfügung stehen. Green Valley übernimmt keine Haftung für dieAktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen oder für dieÜbereinstimmung dieser zukunftsgerichteten Aussagen mit zukünftigeEreignisse oder Entwicklungen.