Eine kleine Geschichte übers Putzen / Jeder tut es, die wenigsten jedoch mit Enthusiasmus: Hausarbeit ist für die meisten Menschen ein leidiges Übel / Dabei bietet das Thema viele Anlässe zum Schmunzeln

Winnenden (ots) -Wussten Sie zum Beispiel, dass......Tony Blair, der Ex-Premierminister Großbritanniens, seiner Frauden Heiratsantrag machte, während diese gerade die Toilette putzte?...sich über 2,7 Millionen Deutsche jedes Jahr im Haushaltverletzen? (Der Männeranteil beträgt dabei übrigens 46 Prozent.)...es im US-amerikanischen Colorado verboten ist, seinem Nachbarnden Staubsauger zu leihen?Kärcher nimmt diese kuriosen Fakten zum Anlass, um einmal in dieGeschichte des Putzens einzutauchen und Antworten zu finden auf dieFrage: Wie wurde Hausarbeit zu dem, was sie heute ist? Eine Wandlung,die auch Literaturwissenschaftlerin Maria Antas in "Wisch und Weg:Ein Buch über das Putzen." auf humorvolle und lesenswerte Artbeleuchtet.Die Tugend des PutzensIn den 30er-Jahren wurde Hausarbeit oft mit Tätigkeiten außer Hausgleichgesetzt, sei sie doch genau so anspruchsvoll und anstrengend.Putzen galt als Tugend und selbstverständlicher Teil des Alltags ineiner Zeit, in der Ratgeber, Motivationsbücher und Video-Tutorialsnoch in weiter Ferne lagen. Und heute? Da ist Putzen einfachergeworden und umweltfreundlicher, aber auch unpersönlicher. Der Aktdes Reinmachens, einst behandelt wie eine Wissenschaft und mitHerzblut betrieben, ist heute Mittel zum Zweck. Aus Putzen sei eineStresswelt geworden, dabei wäre Reinigen so wichtig, weil es dasChaos verringert und wir auch innerlich aufgeräumter sind, wenn wirum uns herum Platz schaffen, so die Autorin Antas.Hausarbeit als sinnstiftendes RitualIn den 60er-Jahren prägten Putzrituale den Familienalltag. DasReinemachen war eine gemeinschaftliche Tätigkeit, die dasKalenderjahr ähnlich streng strukturierte festlegte wie der Wechselder Jahreszeiten - und so das Zusammenleben mitgestaltete. Laut MariaAntas machte es Freude, das Zuhause nicht nur zu reinigen, sondernmit Osterhasen, Kerzenleuchtern, Birkenreisig und Tannenzweigen zuschmücken und damit behaglicher zu machen. Auch der Frühjahrsputz hatin vielen Kulturen eine lange Tradition und dient gleichzeitig einempragmatischen Zweck: Als noch mit Holz und Kohle geheizt wurde, sinddie Möbel durch den Ruß stark eingestaubt. Mit dem Frühjahr endeteauch die Heizsaison; jetzt lohnte es sich, gründlich sauber zu machenund sich gemeinsam auf den bevorstehenden Sommer einzustimmen.Auf den Wochenputz, der in der Regel von der Frau erledigt wurde,folgte das "Auffrischen" am Wochenende - meistens durch den Vater.Das penible Saubermachen diente vorrangig der positivenAußendarstellung: Für unangekündigte Überraschungsgäste musste dieWohnung schließlich picobello sein. Auch wenn die frühereBesuchskultur in dieser Form nicht mehr existieren mag - spontaneTreffen scheitern noch heute oftmals an der Befürchtung, in eineunaufgeräumte Wohnung einzuladen, wie eine Studie1 von Kärcher ausdem Jahr 2017 zeigt.Waschmaschine und Teppich als StatussymbolDamals wie heute spielen passende Geräte und die Wahl derrichtigen Reinigungsmittel eine große Rolle. Was 2019 moderneStaubsauger und Hartbodenreiniger, waren einstmals Scheuerbürste undabgetragene Kleidungsstücke. Den Schmutz betrachtete man aus nächsterNähe auf Knien, statt wie heute ergonomisch korrekt mitdurchgestrecktem Rücken. Das änderte sich in den 70er- und80er-Jahren mit dem Aufkommen moderner Staubsauger. Gleichzeitigbegann damit die Abkehr von tristen Kunststoffbelägen - Teppichbödenavancierten zum neuen Statussymbol. Nicht minder einschneidend wardie Einführung der Waschmaschine, die Wasserkessel, Waschbrett undkörperlich anstrengendes Arbeiten vergessen machte. Reinere Wäsche inkürzerer Zeit und mit weniger Aufwand - auch aus gesundheitlicherSicht ein echter Zugewinn. Arbeiten wie das Fensterputzen hingegenblieben eine waghalsige Angelegenheit. Da Scheibe und Rahmen meistnach außen öffneten, war das Sicherheitsrisiko hier besonders hoch.Eine Sache, die sich übrigens nicht geändert hat: Nach Umfragen desRobert-Koch-Instituts passieren die meisten Unfälle auch heute nochin den eigenen vier Wänden.1 Die verwendeten Daten beruhen auf Online-Umfragen von ResearchNow, an denen 6075 Personen teilnahmen. Die Ergebnisse wurdengewichtet und sind repräsentativ für die deutsche, französische,amerikanische, chinesische, brasilianische und polnische Bevölkerungab 18 JahrenPressekontakt:Sabrina FacklerPressereferentinAlfred Kärcher SE & Co. KGAlfred-Kärcher-Str. 28-4071364 WinnendenT +49 71 95 14-3873sabrina.fackler@de.kaercher.comOriginal-Content von: Alfred Kärcher SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuell