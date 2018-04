Eine internationale Weintournee mit der WEINmesse berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Selten bietet sich die Gelegenheit, 3.000 Weine aus 20 Nationen aneinem Ort zu probieren und zu kaufen. Dieser Ort ist die WEINmesseberlin, die vom 4. bis 6. Mai auf dem Messegelände ihre Pfortenöffnet. Ein Wochenende lang heißt es hier: "Santé, cheers, cin cin,¡salud!" während die Besucher mit französischen, südafrikanischen,italienischen, argentinischen oder spanischen Weinen anstoßen. ObRot-, Weiß-, Rosé- oder Schaumweine - die Messe Berlin hat zusammenmit der Deutschen Wein Marketing (DWM) ein weltumspannendes Portfolioan Rebensäften nach Berlin gebracht.Leichte Weißweine können ein angenehmer Beginn der Verkostungstoursein. Portugal bietet frische und blumige Vinho Verde in dieserKategorie. Das gilt auch für den norditalienischen SchaumweinProsecco, der von einigen Ausstellern zur Verkostung angeboten wird.Das spanische Pendant heißt Cava. Natürlich darf in dieser Aufzählungder griechische Retsina nicht fehlen. Die Gemeinsamkeit all dieserGetränke ist, dass sie ideale Begleiter von Vorspeisen sind.Die Reise führt den Besucher nach Südafrika, wenn er schwerereWeißweine sucht. Händler und Winzer vom Kap bringen mit Exemplarender Chenin blanc einen Wein, der Nuancen von Honig, Papaya und Apfelaufweist. Ähnlich vollmundig wird Chardonnay in Chile ausgebaut, dortbegeistert die Rebsorte mit intensiven Limonen- und Honigaromen. AusÖsterreich kommt die blumige und würzige Variante mit Weinen aus demGelben Muskateller. Dazu vielleicht Pasta in Sahnesauce oder einStück gebratener Lachs?Wer denkt, dass Rotwein und Fisch nicht zusammenpassen, der sollteleichte Pinot noir aus dem US-Bundesstaat Oregon probieren. Kirsch-und Tabaknoten finden sich in diesen Weinen der Aussteller. EinigeTausend Kilometer südlich im argentinischen Mendoza wird Pinot noirerzeugt, der an reife Himbeeren und Lebkuchen erinnern soll. Einmalquer über den Globus und plötzlich schmeckt man Kirschen, Oliven undLakritz in den Varianten aus Neuseeland. Und das alles in derHauptstadt.Ein Paradebeispiel für kräftigere und vollmundigere Tropfen sindTempranillo-Weine aus Spanien. Ältere Exemplare, die auch angebotenwerden, erinnern an Leder, Pflaumen und Dörrobst und passenhervorragend zu gebratenem oder gegrilltem Fleisch. Im berühmtenBordeauxgebiet in Frankreich setzen die Winzer auf Kombinationen vonCabernet Sauvignon und Merlot, die mit ihrer süß-artigen Würze auchzu Schmorgerichten passen.Wer seine Verkostungstour gerne wuchtig endet, der findet inargentinischen Malbec und chilenischen Carménère würdige Vertretervon Weinen, die eine fast schwarze Farbe aufweisen und im Geschmackan getrocknete Brombeeren und Sauerkirschen erinnern. Verkosten kannman hier auch üppige Shiraz oder Cabernet Sauvignon aus Australien,die Aromen von dunkler Schokolade, Pfeffer und dunklen Beerenfrüchtenaufweisen. "Diese kleine Auswahl lässt erahnen, dass die WEINmesseberlin für jeden Geschmack den passenden Tropfen hat", sagt PeterAntony, CEO der Deutschen Wein Marketing GmbH (DWM).BesucherinformationenVeranstaltungsort:Messe Berlin, Messegelände Berlin, Eingang NordVeranstaltungsdatum:4. - 6. Mai 2018Fr., Sa.: 14.00 - 21.00 UhrSo.: 13.00 - 20.00 UhrEintrittskarten:17,00 EUR pro PersonFachbesucher: freier Eintritt(Anmeldung erforderlich)Zutritt ab 18 Jahren(in Begleitung Erziehungsberechtigter ab 16 Jahren)Pressekontakt:WEINmesse berlinDaniela GäbelPR ManagerMessedamm 2214055 Berlingaebel@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell