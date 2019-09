Eine internationale Studie zeigt – Sie sind reich. Oder?

Liebe Leser,

der jährliche „Allianz Global Wealth Report" ist erschienen. Dies ist eine Studie, die in der Regel größere Beachtung findet und auch in diesem Jahr ganz erstaunliche Zahlen zeigt. Statistisch betrachtet liegt das Geldvermögen bei uns pro Kopf für das Jahr 2018 bei 52.860 Euro. Damit ist es um 1,6 % gestiegen.



zur Originalmeldung