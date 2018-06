Eine der innovativsten Ideen Europas: Speicherkapseln heatSel® & heatStixx® steigern die Kapazität von Wärme- und Kältespeichern (FOTO)

München (ots) -Die Axiotherm GmbH stellt mit ihren heatSel®, heatStixx® &heatStaxx® eine einzigartige Lösung für die thermischeEnergiespeicherung in Heiz- und Kühlsystemen auf der diesjährigenEM-Power (20.-22. Juni 2018 in München) vor. Die heatSel® istlinsenförmig, tellergroß und ein echter Durchbruch im Bereich derWärme- und Kältespeicherung, denn sie steigert die Speicherkapazitätvon Wärme- und Kältespeichern um das Drei- bis Vierfache. Umzukünftig auch bereits bestehende Speichersysteme noch nachträglichaufrüsten zu können, wurden gemeinsam mit der klara energy systemsGmbH die neuen heatStixx® entwickelt. Diese Ellipsoiden sind nunzigarrenförmig und können dadurch ganz einfach über die 1 ½ ´´Standardmuffe in sämtliche Wärme- und Kältespeicher eingebrachtwerden, um so z.B. SmartGrid-Tarife zu nutzen oder auch denEigenstromverbrauch einer PV-Anlage durch Power-to-Heat zuoptimieren. Mit den flachen heatStaxx® wird auf der EM-Power erstmalseine Lösung vorgestellt, mit der sich dank der hohen Be- undEntladeleistungen nun auch erstmals mobile Wärmespeicherwirtschaftlich betreiben lassen, und so Erzeuger und Verbraucher biszu einer Entfernung von 20 km flexibel verknüpft werden können.Die TechnologieSeit Jahrzehnten wurde versucht, Phase Change Material (PCM) wieetwa Paraffine oder Salzhydrate in eine anwendungsfreundliche Form zuüberführen. Bislang wurde angenommen, dass die Mikro- undMakro-Verkapselung von PCM für eine breite Anwendung sowohl technischals auch wirtschaftlich ungeeignet sei. Die heatSel® und heatStixxbeweisen jedoch das Gegenteil. Latentspeichersysteme erreichen nurdann eine sinnvolle Integration in komplexe Systeme, wie einetechnische Gebäudeausrüstung, wenn neben ihrer Kapazität dieEntnahme- und Beladeleistung in einem weiten Bereich regelbar ist undin einem möglichst definierten Temperaturbereich erfolgen kann. Daherwerden die heatSel® vom Wärmeträgermedium (z.B. Wasser) umströmt,damit ein optimaler Wärmeübergang vom Wärmeträger zum PCM ermöglichtwird. Im Futurium - dem "Haus der Zukunft" in der Nachbarschaft desBundesforschungsministeriums sowie führender deutscherWissenschaftsorganisationen in Berlin - bildet ein solcherLatentspeicher einen zentralen Bestandteil des innovativenKühlkonzepts. Die zeitlich versetzte Erzeugung von Kälte und derenBedarf wird dabei durch fünf Speicher, die jeweils 9.000 Literumfassen und mit 9.500 heatSel® bestückt sind, überbrückt.Gleichzeitig kann auch die momentane Leistung durch den variablenMassenstrom primär- und sekundärseitig geregelt werden: So ist esmöglich, dem Speicher temporär eine größere Leistung zu entnehmen,als ihm primärseitig eingespeist wurde. Dazu sind die innerenWärmeübertragungsvorgänge von großer Bedeutung. Das Projekt wirddeshalb von Beginn an vom Fachbereich Energie-Gebäude-Umwelt derFachhochschule Münster unter Leitung von Professor Bernd Boitingbegleitet, welcher entsprechende Versuchsstände und empirischeAnsätze entwickelt hat, um so letztlich ein einfaches Planungstoolfür Anlagenplaner und -bauer zu entwickeln.Systemlösungen auf der EM-PowerThermische Speicher auf Basis von PCM sind vergleichsweiseplatzsparend und erlauben eine effiziente Be- und Entladung:Thermische Energien können auf dem Temperaturniveau gespeichert undabgegeben werden, bei denen die vorgeschalteten Energiewandlereffizient arbeiten und angeschlossene Systeme optimal funktionieren.Gleichzeitig können sie das Stromnetz entlasten, wenn mit ihrer Hilfeder Energieverbrauch im Gebäude gesenkt und zeitlich verstetigt wird.So können Laufzeiten der Energiewandler verschoben oder verlängertwerden, wodurch die Effizienz der Systeme steigt und die Größe derEnergiewandler sinkt. Thermische Speicher sind deshalb auch imZusammenhang mit dem "Smart Grid" interessant, um die Möglichkeitgrößerer "virtueller" Speichereinheiten nutzen zu können. Regenerativerzeugter Strom kann einfach über Widerstandsheizungen in Wärmegewandelt werden - oder effizienter über Kompressionskältemaschinenwahlweise in Wärme oder Kälte. Blockheizkraftwerke können dank dergroßen Speicherkapazität von Latentspeichern netzdienlichstromgeführt betrieben werden.Auf der diesjährigen EM-Power werden gemeinsam mit den Partnernerstmals anschlussfertige Gesamtsysteme vorgestellt. So istbeispielsweise das PV-Heat-System der Partner klara energy systemsGmbH, Varista GmbH und der Gebrüder Tuxhorn GmbH und Co. KG eineechte Alternative zu teuren Batteriespeichern: Das Komplettsystem,bestehend aus Latentspeicher, elektrothermischer Station,Frischwasserstation und intelligenter Steuerung, ermöglicht diethermische Speicherung von Photovoltaikstrom zurEigenverbrauchsoptimierung. Die Regelung steuert die Leistung derelektrischen Heizung in Abhängigkeit vom Überschuss aus derPhotovoltaikanlage, um eine Einspeisung zu vermeiden. Durch dieLeistungsmodulation ist es möglich, trotz schwankenderPV-Stromproduktion und variierendem Haushaltstrombedarf den gesamtenPV-Überschuss thermisch zu nutzen. Selbst geringeÜberschussleistungen können in nutzbare Wärme mit konstanterTemperatur umgewandelt und so die konventionelle fossile Nachheizungunterdrücken. Durch die Modularität und Skalierbarkeit des Systemskönnen auch andere Erzeuger wie Wärmepumpen einfach integriertwerden, wodurch beispielsweise auch öffentliche und gewerblicheGebäude sowie Quartiere effizient betrieben werden können.