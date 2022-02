Eine innovative Automatisierungslösung für Personal- und Unternehmensleiter vom HR-Spezialisten HiBob und 360Learning

New York (ots/PRNewswire) -Diese Partnerschaft macht es möglich, Lern- und Entwicklungsprogramme in die Eingliederungs- und Weiterbildungspläne für Mitarbeiter zu integrieren.HiBob, die Plattform für modernes Personalwesen und Personalmanagement, gibt heute seine Partnerschaft mit 360Learning, dem führenden SaaS-Anbieter für kollaboratives Lernen bekannt. Beide Firmen haben es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bei der Rekrutierung, der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und dem Aufbau einer lebendigen Lern- und Entwicklungskultur zu verschaffen. Die Verbindung der beiden innovativen Plattformen unterstützt sowohl HR- und L&D-Führungskräfte als auch schnell wachsende Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter besser zu integrieren, zu binden, zu schulen und zu fördern.Die Partnerschaft von HiBob und 360Learning hilft Unternehmen, den Lernfortschritt ihrer Mitarbeiter mit Blick auf Leistung, Gehalt und Vorteilen effektiver zu erfassen und zu verwalten. Die bessere Abstimmung der Lern- und Entwicklungsprozesse der Mitarbeiter mit der Personalabteilung beseitigt aber nicht nur administrative Probleme. Personalleiter gewinnen auch mehr Zeit, um eine große Anzahl an Vorgängen wie Neueinstellungen, Abgängen, Beförderungen, Umstrukturierungen oder Onboarding zu bewältigen. In Zeiten des Arbeitskräftemangels und der großen Resignation können Personalleiter und Führungskräfte dadurch mehr Zeit in ein positives Arbeitsklima investieren und eine bessere Unternehmenskultur schaffen, die ihre Mitarbeiter fördert und unterstützt.„Der ständige Kampf um die besten Köpfe, der aktuelle Arbeitskräftemangel und die steigende Zahl von Remote- und Hybrid-Arbeitsplätzen zeigt den Unternehmen, wie wichtig es ist, das berufliche Engagement ihrer Mitarbeiter zu fördern", sagt Ronni Zehavi, CEO von HiBob. Laut einer HiBob-Studie bewerteten 87 % der Millennials „berufliche Entwicklung und persönliches Wachstum" als Hauptkriterium bei der Wahl ihres Arbeitsplatzes, wobei „Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten" als wichtigster Faktor bei der Mitarbeiterbindung angesehen werden. Unternehmen, die solche Leistungen nicht bieten, werden im Kampf um die besten Köpfe das Nachsehen haben. Unsere Lösung hilft Personalabteilung und Managern, Lernfortschritte zu fördern, zu erkennen und zu belohnen, unabhängig davon, ob ein Mitarbeiter im Büro, an einem entfernten Standort oder in einem Hybridsystem arbeitet."Diese Partnerschaft sorgt für einen automatischen Austausch von Mitarbeiterdaten zwischen Bob und 360Learning, wodurch die Personalabteilung einen besseren Einblick in die Lern- und Entwicklungsprozesse der Mitarbeiter auf der 360Learning-Plattform erhält. Personalverantwortliche können den Erfolg des kollaborativen Lernens verfolgen, dokumentieren und messen. Sie können erkennen, wer Kurse für andere Kollegen erstellt, wer daran teilnimmt, und auf welchem Niveau oder in welchem Tempo neue Fähigkeiten erlernt und entwickelt werden. Durch die Vernetzung von Lern- und Entwicklungsdaten mit den Mitarbeiterdaten (Leistungsbeurteilungen, Vergütung usw.) können Manager und Führungskräfte ihre Mitarbeiter besser einschätzen. Sie können außerdem nachvollziehen, wo ein Mitarbeiter Schwierigkeiten hat oder sich verbessern sollte, aber auch, wo er Fortschritte macht oder hervorragende Leistungen erbringt.„Lernen ist einer der wichtigsten Aspekte der Mitarbeiterentwicklung. Wie gut sich ein Mitarbeiter einarbeitet und eine neue Rolle ausfüllt, beeinflusst sein Wachstum und seine Leistung", sagt Nick Hernandez, CEO von 360Learning. „Gerade in einer Zeit, in der Unternehmen Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu gewinnen und weiterzubilden, müssen L&D-Teams strategisch vorgehen und den Schwerpunkt auf die Förderung des kollaborativen Lernens und nicht auf die Anpassung von Systemen legen. Genau das leistet unsere Partnerschaft mit HiBob, indem wir HR- und L&D-Führungskräfte dabei unterstützen, sich auf die Menschen und das Lernen zu konzentrieren."HiBob und 360Learning sind beide Branchenpioniere und haben das gleiche Ziel: den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und Mitarbeiter zu fördern. Die Integration ist ein wichtiger Meilenstein für zwei aufstrebende Unternehmen, die bestens aufgestellt sind, um anderen Unternehmen auch in Zukunft zu helfen, leistungsstarke Fachkräfte in kulturorientierten Umgebungen auszubilden, zu binden und zu gewinnen.Weitere Informationen über die Partnerschaft finden Sie hier.Über HiBobHiBob ist eine innovative HR-Plattform, die für moderne Unternehmen entwickelt wurde. bob, die intuitive und datengestützte Plattform, auf der HiBob aufbaut, ist auf die heutige Arbeitsweise der Menschen abgestimmt: global, dezentral und auf Zusammenarbeit ausgelegt. Seit ihrer Einführung Ende 2015 hat HiBob ein kontinuierliches dreistelliges jährliches Umsatzwachstum eingebracht und sich zur bevorzugten HR-Plattform für über 1.000 moderne multinationale Unternehmen aus dem Mittelstand entwickelt, die erkannt haben, dass eine leistungsstarke, agile HR-Technologie-Suite unerlässlich für ihren Geschäftserfolg ist. Weltweit stützen sich schnell wachsende Unternehmen wie Monzo, Happy Socks, Gong, Fiverr und VaynerMedia auf bob, um ihren Personalabteilungen und Führungskräften bei der Ansprache, Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Spitzenkräften zu helfen.Über 360Learning:360Learning unterstützt Lern- und Entwicklungsteams bei der Förderung von Unternehmenskultur und Wachstum durch kollaboratives Lernen. Unsere Lernplattform kombiniert kollaborative Tools mit der Leistungsfähigkeit eines LMS. Unser Ziel ist es, schnell wachsende Unternehmen mit einem Lernprozess zu unterstützen, der auf kollektivem Fachwissen basiert und ohne klassische Top-down-Lehrmethoden auskommt. 360Learning ist der einfachste Weg, neue Mitarbeiter einzuarbeiten, kundenorientierte Teams zu schulen und berufliche Fähigkeiten zu entwickeln – alles an einem Ort. 