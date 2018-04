Eine große Hürde für Apples In-House Mac-Prozessor

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple (WKN:865985) will laut Bloomberg eigene Prozessoren für zukünftige Versionen der Mac-Computer entwickeln. Das bedeutet, dass das Unternehmen die Chips des Chip-Giganten Intel (WKN:855681) ersetzen wird – ein Programm, das intern als Kalamata bezeichnet wird.

Obwohl Apple sicherlich in der Lage ist, leistungsstarke Prozessoren zu entwickeln und über nahezu unbegrenzte finanzielle Ressourcen verfügt, wird dieser Übergang von Intel-Prozessoren zu eigenen Prozessoren nicht einfach sein.

Zumindest muss Apple die Software-Entwickler dazu bringen, ihren Code für die ARM-Architektur, auf der diese Chips basieren, neu zu schreiben, was seine eigenen Herausforderungen haben wird.

Und es gibt noch einen weiteren Aspekt dieser ganzen Initiative, über den die Leute nicht zu sprechen scheinen: die schiere Anzahl der Chips, die Apple entwickeln müsste.

Eine breite Produktpalette erfordert mehr Chips

In diesen Tagen veröffentlicht Apple etwa zwei Anwendungsprozessoren pro Jahr – einen neuen iPhone-Chip und eine verbesserte Version dieses Chips für das iPad (oder wie kürzlich der Fall war, eine verbesserte Version des letztjährigen iPhone-Chips).

Für den Mac müsste Apple jedoch viele Chips entwickeln, einschließlich verschiedener Optionen für jedes der folgenden Produkte:

12-Zoll MacBook

MacBook Air

13-Zoll MacBook Pro

15-Zoll MacBook Pro/iMac

Mac Pro

Ich zähle hier nicht weniger als fünf Chips. Selbst wenn das 12-Zoll-MacBook und das MacBook Air dieselben Prozessoren wie das iPad Pro verwenden könnten, müsste Apple immer noch drei verschiedene Chips entwickeln.

Diese Chips würden einige Gemeinsamkeiten aufweisen – sie würden wahrscheinlich das gleiche grundlegende geistige Eigentum (z. B. CPU-Kerne, Grafikprozessor usw.) wie die iPhone- und iPad-Chips enthalten, aber sie würden in drastisch unterschiedlichen Proportionen kommen und wahrscheinlich einzigartige Designs erfordern. Ein solches Unterfangen wäre ziemlich teuer, wobei das Problem noch dadurch verschärft würde, dass Apple diese Entwicklungskosten über eine relativ kleine Anzahl von Chips amortisieren müsste (Apple verkauft nur etwa 20 Millionen Macs pro Jahr).

In manchen Fällen lohnt es sich für Apple nicht einmal, eigene Prozessoren für die Standard-iPhones und die Modelle mit größerem Bildschirm zu entwickeln, auch wenn es dafür klare Vorteile gäbe. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Apple Intel in der gesamten Produktlinie ersetzen möchte.

Ein vernünftigerer Ansatz

Es ist klar, dass Apple bessere Prozessoren mit weniger Stromverbrauch (z. B. 5 Watt Stromverbrauch) entwickeln kann als Intel, da Apple alles darauf ausrichten kann, während Intel versucht, mit einer Reihe von Kerntechnologien einen breiteren Bereich beim Stromverbrauch anzusprechen.

Es wäre also schlauer, wenn Apple Intel-basierte Prozessoren im 12-Zoll-MacBook mit dem gleichen Prozessor ersetzen würde, den das Unternehmen in der iPad Pro-Produktreihe verwendet, und dann weiterhin Intel-basierte Chips in den leistungsstärkeren Modellen (MacBook Pro, iMac und Mac Pro) verwenden würde.

Tatsächlich wäre ich überhaupt nicht überrascht, wenn das der Weg wäre, den Apple letztendlich geht. Ein solches Szenario würde keinen unangemessenen Aufwand von Apple erfordern (da das Unternehmen einen Chip verwenden würde, den es bereits für das iPad entwickelt), und es würde die Technologie von Apple in eine Produktkategorie bringen, in der es einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber den Angeboten von Intel hat.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple. The Motley Fool besitzt die folgenden Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple, Short Januar 2020 $55 Calls auf Apple. The Motley Fool empfiehlt Intel.

Dieser Artikel wurde von Ashraf Eassa auf Englisch verfasst und am 13.04.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.