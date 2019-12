"Eine großartige Chance": Miriam Lange wird WDR-Moderatorin

Köln (ots) -Moderatorin Miriam Lange wechselt von RTL zum WDR: Ab Januar 2020wird die 39-Jährige die Sendungen "Hier und heute" und "Lokalzeit amSamstag" im WDR Fernsehen moderieren. Miriam Lange: "Nach 18 JahrenRTL ist für mich die Zeit reif für einen Wechsel. Dass ich diegroßartige Chance bekomme, die beiden Top-Formate ,Hier und Heute'und ,Lokalzeit am Samstag' beim WDR zu moderieren, macht michunendlich glücklich." Die Kombination der beiden Sendungen sei fürsie "eine wunderbare Möglichkeit, den Zuschauerinnen und Zuschauernzu zeigen, dass mein Herz für den WDR schlägt". Miriam Lange kommt am16.1.2020 als Gast zu "Hier und heute" bevor sie die Sendung am17.1.2020 erstmals moderieren wird. Premiere bei der "Lokalzeit amSamstag" ist für sie am 18.1.2020.Miriam Lange volontierte mit 20 Jahren bei RTL Hessen in Frankfurt.Nach dem Wechsel vom Main an den Rhein arbeitete sie für das"Frühstücksfernsehen" des Privatsenders als Moderatorin, Reporterinund Redakteurin sowie zuletzt als Moderatorin für "Explosiv" und"Punkt12". "Als ich mit 21 nach Köln kam, war mir sofort klar: Hiergehöre ich hin!", sagt Miriam Lange. "Der rheinische Frohsinn, dieseoffene Art und Unkompliziertheit schätze ich sehr und deshalbinteressieren mich auch brennend die Themen, die NRW bewegen", so diegebürtige Hessin. Über "Hier und heute" sagt sie: "Ich liebe es, fürTalks mal richtig Zeit zu haben und über alles Spannende zuberichten, das NRW zu bieten hat." Miriam Lange lebt mit ihrem Mannund ihren beiden Söhnen in Düsseldorf."Hier und heute" (montags bis freitags 16.15 bis 18 Uhr) ist dieregionale Nachmittagssendung im WDR Fernsehen und sendet fast zweiStunden live. Im Mittelpunkt steht das Leben der Menschen in NRW."Hier und heute" empfängt Gäste im Studio und ist mit Reporter*innenim Land unterwegs, wo gearbeitet, gelebt und gefeiert wird.Die "Lokalzeit" ist das lokale Nachrichtenmagazin von montags bisfreitags im WDR Fernsehen. In der "Lokalzeit am Samstag" (19.30 bis20 Uhr) gibt es die wichtigsten Themen aus ganz Nordrhein-Westfalenzum Wochenende.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4473269OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell