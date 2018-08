Eine der größten Finanzierungsrunden der dänischen Geschichte: Planday sammelt 35 Mio. Euro ein (FOTO)

Hamburg (ots) -Großbritannien als strategischer Wachstumsmarkt mit Investitionenin Vertrieb, Kundenbetreuung und neues Entwicklerteam mit Sitz inLondonDer Online-Dienstplanungsservice Planday hat eineSeries-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 35 Mio. Euro abgeschlossen.Hauptinvestor ist der nordische Finanzdienstleister SEB PrivateEquity, ergänzt von Investoren aus früheren Finanzierungsrunden,darunter LeadXCapitalPartners, Creandum und Idinvest. Mit derInvestition soll die Plattform erweitert und die Expansion in neueMärkte in Europa und Nordamerika beschleunigt werden.Im Vereinigten Königreich, wo schätzungsweise 26 Prozent allerArbeiten im Schichtbetrieb ausgeführt werden, wächst Planday jährlichum über 250 Prozent. Das frische Geld ermöglicht es Planday, einneues Entwicklungszentrum auf der Insel zu errichten sowie dieVertriebs- und Kundenbetreuungsteams von London aus zu vergrößern.Allein im letzten Jahr hat Planday seine Mitarbeiterzahl inGroßbritannien vervierfacht und ist drauf und dran, das wichtigsteDrehkreuz des Unternehmens zu werden.Planday hat eine flexible Dienstplanungsplattform für Unternehmenmit Schichtarbeit entwickelt. Sie ermöglicht eine kontextbezogeneEchtzeit-Kommunikation zwischen Managern und Mitarbeitern inBranchen, in denen solche technischen Lösungen bisher eher Mangelwaresind.Christian Brøndum, Vorstandsvorsitzender von Planday, erklärt:"Wir sind stolz darauf, mit einer breiten globalen Kundenbasiszusammenzuarbeiten, darunter starken Marken wie Barry's Bootcamp,Ottolenghi und St. Pancras Hotel. Mit dieser Investition können wirunseren Kunden noch besser dabei helfen, ihre Geschäftsprozesse zuautomatisieren und gemeinsam mit unseren marktführenden Partnern wieApple, Lightspeed, Intuit und Sage kostbare Verwaltungszeit zusparen. Unsere Mission ist es, voll integrierte Lösungen zu liefern,die unseren Kunden ein nahtloses Erlebnis bieten."Planday ermöglicht es Unternehmen, die Verwaltung ihrerMitarbeiter gezielt zu optimieren, und kann nahtlos in Prozesse zurGehaltsabrechnung integriert werden. Die Kundenbasis von Plandayumfasst bereits 39 Länder, wobei das Series-C-Investment dieFortsetzung der globalen Expansion sichert. Immerhin wird derweltweite Markt für solche SaaS-Lösungen laut Statista bis 2020 aufüber 130 Mrd US-Dollar anwachsen.Victor Lang, Chief Investment Officer bei SEB Private Equity,ergänzt: "Wir haben Unternehmen in mehreren traditionellen Branchenunterstützt, die durch cloudbasierte SaaS-Technologie revolutioniertwurden. Wir glauben, dass Planday gut positioniert ist, um dieAutomatisierung und Vereinfachung des Workforce Managementsvoranzutreiben. Wir freuen uns daher sehr, diese Finanzierungsrundefür Planday zu leiten und mit dem Planday-Managementteamzusammenzuarbeiten, um auch weiterhin neue Wege der Zusammenarbeitfür Unternehmen mit Schichtbetrieb zu beschreiten."Johan Brenner, General Partner bei Creandum undVorstandsvorsitzender von Planday: "Wir sind genauso begeistert, inPlanday zu investieren, wie in iZettle und Spotify. Wir sehen einegroße Marktchance für Planday, da das Unternehmen weiter wächst, umdas Leben von einer Milliarde Schichtarbeitern auf der ganzen Welt zuverbessern. Planday ebnet den Weg für eine digitale Revolution fürSchichtarbeiter und ihre Manager."Über PlandayPlanday ist die Workforce-Collaboration-Plattform, die es Managernund Mitarbeitern auf Stundenbasis erleichtert, zu kommunizieren,zusammenzuarbeiten und ihre Arbeit zu erledigen. Mit Planday könnenMitarbeiter miteinander kommunizieren, Schichten tauschen und ein-und ausgehen, während Manager intelligente Terminvorlagen erstellen,ihren Sollumsatz im Vergleich zu den Lohnkosten messen und diegeleisteten Arbeitsstunden verfolgen können. Wir stärken Unternehmen,indem wir die Beziehung zwischen den Schichtarbeitern und ihrenManagern effizienter, transparenter und produktiver gestalten - waszu besseren Geschäftserträgen führt. Seit seiner Investition in derSeries-B-Finanzierungsrunde 2016 hat Planday die weltweit besteWorkforce-Management-Plattform entwickelt. Planday wurde als Mitglieddes Apple Mobility Partner Programms ausgewählt und hat kürzlich eineintegrierte iOS-Lösung mit Lightspeed und Intuit QuickBooks Online inden USA eingeführt. Planday hat auch Partnerschaften mit undIntegrationen von einigen der führenden Technologieunternehmen aufdem Markt entwickelt, darunter iZettle, Sage und Tevalis.www.planday.com/dePressekontakt:Oliver Gadow0162 1074189Original-Content von: Planday, übermittelt durch news aktuell