Eine eingehende Analyse des Portfolios von Warren Buffett

Es steht außer Frage, dass Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2), zu den größten Investoren unserer Zeit gehört. Über eine Spanne von mehr als sechs Jahrzehnten hat Buffett aus 10.000 US-Dollar ein Nettovermögen von mehr als 86 Milliarden US-Dollar gemacht und sich dabei den Spitznamen “das Orakel von Omaha” verdient. Ganz zu schweigen davon, dass er im Lauf der Jahre mehr als 400 Milliarden US-Dollar an Wert für seine Aktionäre geschaffen hat.

Buffett hat sein Vermögen auf zwei Arten verdient. Erstens hat sein Mischkonzern Berkshire Hathaway rund fünf Dutzend Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Sektoren erworben, darunter den Versicherer Geico und den Bahnbetreiber BNSF. Zweitens sind Buffett und sein Team Investoren. Im Moment besitzt Berkshire Hathaway 48 Wertpapiere, die am 21. November einen Gesamtwert von 233,5 Milliarden US-Dollar hatten.

Neugierig, was einer der größten Buy-and-Hold-Investoren im Portfolio hat? Lass uns einen detaillierten Blick darauf werfen, indem wir Buffetts Portfolio nach Sektoren aufteilen. (Die prozentuale Aufteilung basiert auf der 13F-Anmeldung zum Ende des dritten Quartals.)

Finanzen: 46,04 % des Portfolios

Es sollte keine Überraschung sein, dass die Finanzwerte, die alles von großen Banken bis hin zu Versicherungsgesellschaften umfassen, Buffetts bevorzugte Anlage sind. Mit rund 46 % des Portfolios von Berkshire hält Buffett Anteile an den folgenden Finanzmarken (aufgelistet in absteigender Reihenfolge nach Größe der Position):

Bank of America (WKN:858388)

(WKN:858388) Wells Fargo

American Express

US Bancorp

JPMorgan Chase

Moody’s

Goldman Sachs

Bank of NY Mellon

Visa

Mastercard

PNC Financial

Travelers

M&T Bank

Synchrony Financial

Globe Life

StoneCo

Banken und Versicherungen bringen Geld, weshalb Buffett dazu neigt, sich für sie zu interessieren. Obwohl er seit 30 Jahren Unternehmen wie Wells Fargo und AmEx besitzt, ist Bank of America das Kronjuwel. Als derzeit zweitgrößte Beteiligung im Portfolio von Berkshire ist sie wohl die zinssensibelste Bank unter den Geldinstituten. Wenn die Zinsen zu historischen Normen zurückkehren, wird davon ausgegangen, dass die BofA in den zusätzlichen Zinserträgen schwimmen würde. Vorerst scheint es jedoch mehr als ausreichend zu sein, seine Einmalbelastungen aus der Finanzkrise hinter sich zu lassen, um das operative Ergebnis zu verbessern.

Informationstechnologie: 25,96 %

“Informationstechnologie” bedeutet hier vor allem Apple (WKN:865985).

Nach dem Abschluss der Übernahme von Red Hat durch IBM im Vorquartal ist Apple die einzige Tech-Aktie, die Berkshire Hathaway heute besitzt. Gleichzeitig ist es die bei weitem größte Beteiligung im Portfolio von Buffett. Mehr als 25 % der investierten Vermögenswerte des Unternehmens ist in Apple gebunden.

Buffett seinerseits hat erklärt, dass er nicht die Absicht hat, seine Mammutbeteiligung an dem Unternehmen zu verkaufen. Obwohl man von Zeit zu Zeit kleine Verkäufe sieht (eine winzige Menge von Apple-Aktien wurde im dritten Quartal verkauft), bedeutet das wahrscheinlich, dass die anderen Mitglieder des Investmentteams von Buffett diese verkauft haben.

Das Orakel von Omaha ist besonders erfreut über den Wunsch von Apple, eigene Aktien zurückzukaufen, und wird sich kaum über die steigende Dividende des Tech-Giganten beschweren.

Verbrauchsgüter: 15 %

Vor neun Jahren machten Konsumgüter mehr als 45 % des Anlageportfolios von Berkshire Hathaway aus. Heute ist diese Zahl auf nur noch 15 % gesunken, was mindestens einem Zweijahrestief entspricht, basierend auf den verfügbaren Daten der 13F-Aggregator-Website WhaleWisdom.com. Buffett ist in diesem Sektor wie an folgenden Marken beteiligt:

Coca Cola (WKN:850663)

(WKN:850663) Kraft Heinz

Costco Wholesale

Procter & Gamble

Mondelez International

Es steht außer Frage, dass der Hauptanker hier Coca-Cola ist, das am Ende des dritten Quartals etwas mehr als 10 % des Portfolios von Berkshire Hathaway ausmachte. Coca-Cola hat nicht annähernd das Wachstumspotenzial von Apple, aber es hat sicherlich die geografische und Portfolio-Diversität auf seiner Seite. Es ist ein Unternehmen, das bis auf ein Land weltweit tätig ist (Ausnahme: Nordkorea) und über Getränkemarken im Wert von mindestens 21 Milliarden US-Dollar verfügt. Es schadet auch nicht, dass Coca-Cola ein Dividenden-Aristokrat ist, der seine jährliche Auszahlung in 57 aufeinander folgenden Jahren erhöht hat.

Verkehr: 4,71 %

Zwischen dem vierten Quartal 2010 und dem dritten Quartal 2016 war das Portfolio von Berkshire praktisch ohne Aktien aus Transport und Verkehr. Aber das änderte sich 2016, als Buffett die Anteile an einer Reihe von Fluggesellschaften kaufte:

Delta Airlines

Southwest Airlines

United Airlines Group

American Airlines Group

USV

Einerseits verstehe ich, warum Buffett Ende 2016 in Fluggesellschaften einstieg. Der Preis für Rohöl sank, und da Kerosin als größter Kostenfaktor für die Fluggesellschaften drastisch billiger wurde, machte dieser Rückgang sie alle plötzlich sehr profitabel. Andererseits ist es eine Branche, die viel Kapital benötigt, um sehr wenig Geld zu verdienen. Die Fluggesellschaften haben auch eine sehr schlechte Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, moderate Rezessionen zu überstehen. Lange Rede, kurzer Sinn, Buffetts Faszination für Fluggesellschaften ist ein wenig überraschend.

Kommunikation: 3,79 %

Kommunikation ist einer jener Sektoren, die für Buffett immer eine relativ geringe Rolle gespielt haben, auch wenn die Dividenden von Kommunikationsunternehmen manchmal solide sein können. Im Moment besitzt das Orakel von Omaha die folgenden neun:

VeriSign

Charter Communications

Liberty Sirius XM Group Series C

Sirius XM Holdings

Liberty Global Class A

Liberty Global Class C

Liberty Sirius XM Group Class A

Liberty Latin America Class A

Liberty Latin America Class C

Das ist sicher nicht die spannendste Gruppe von Kommunikationsunternehmen. Am interessantesten ist vielleicht, was fehlt: Walt Disney. Buffett hat im Leben zweimal eine Beteiligung an Disney gehalten und kurz danach gleich wieder verkauft. Dadurch sind ihm rund 16 Milliarden US-Dollar an späteren Kapitalgewinnen und Dividenden entgangen. Dies war vielleicht der kostspieligste Fehler in Buffetts Investmentkarriere.

Konsumgüter: 2,07 %

Ähnlich wie die Kommunikation hat der Konsumgütersektor im Portfolio von Buffett seit jeher eine relativ geringe Rolle gespielt. Seine Beteiligung an diesem Sektor lag in den letzten zehn Jahren üblicherweise zwischen 2 % und 6 %, mit einigen Quartalen außerhalb dieses Bereichs. Berkshire Hathaway besitzt derzeit vier Unternehmen im Bereich der Konsumgüterindustrie:

General Motors

Amazon.com (WKN:906866)

(WKN:906866) Restaurant Brands International

RH

Obwohl sie nur etwas mehr als 2 % des verwalteten Vermögens ausmachen, war dies im Jahr 2019 ein interessanter Bereich. Anfang dieses Jahres sahen wir, wie Amazon in das Portfolio aufgenommen wurde, gefolgt von RH (das Unternehmen, das früher als Restoration Hardware bekannt war) im dritten Quartal.

Buffett bedauert, dass er Amazon nicht viel früher gekauft hat. Der E-Commerce-Riese wird 2019 voraussichtlich mehr als ein Drittel aller Online-Umsätze in den USA abwickeln, und Amazon Web Services (AWS), seine Cloud-Plattform, hat Umsatz und Betriebsergebnis in außergewöhnlichem Tempo gesteigert. AWS, nicht der E-Commerce, wird Amazon in den kommenden zehn Jahren wachsen lassen.

Gesundheit: 1,18 %

Das kleine Ausmaß des Engagements im Gesundheitsbereich sollte niemanden überraschen, da Buffett wenig Lust hat, mit den Daten klinischer Studien Schritt zu halten oder zu versuchen, hochkomplexe Unternehmen zu verstehen. Dennoch besitzt Berkshire drei Healthcare-Aktien:

DaVita

Teva Pharmaceutical Industries (WKN:883035)

(WKN:883035) Johnson & Johnson

Nachdem Buffett vor Jahren seine J&J-Position größtenteils verkaufte, ist diese Beteiligung ein unwesentlicher Posten. Die eigentliche Überraschung war der Kauf von Teva Pharmaceutical im vierten Quartal 2017. Teva war mit allen möglichen Problemen beschäftigt, von Bestechungsaffären und Opioidklagen bis hin zum Generika-Wettbewerb um sein meistverkauftes Markenmedikament Copaxone. Es sollte jedoch bekannt sein, dass der Teva-Kauf nicht Buffetts Idee war, sondern von einem Mitglied seines Investmentteams angeregt wurde. Jedenfalls ist es prozentual eine der schlechtesten Leistungen von Berkshire in diesem Jahr.

Energie: 0,56 %

Das Orakel von Omaha ist die Art von Investor, der Energieunternehmen erwirbt, anstatt in sie zu investieren. Derzeit besitzt Buffett Anteile an drei Unternehmen, die nur einen Bruchteil von Berkshires 233,5 Milliarden US-Dollar an investiertem Kapital ausmachen:

Phillips 66

Suncor Energy

Occidental Petroleum

Obwohl Öl ein wichtiges Zahnrad im US-amerikanischen und globalen Wirtschaftsgetriebe ist, hat Buffett oft lieber in Branchen oder Sektoren investiert, die von höheren oder niedrigeren Ölpreisen profitieren, anstatt direkt in Ölunternehmen zu investieren. Deshalb macht dieses Trio zusammengenommen nur rund 0,6 % der verwalteten Vermögen aus.

Werkstoffe: 0,34 %

Eine weitere Branche, die zwei Jahrzehnte lang im Portfolio von Buffett nur eine kleine Nebenrolle spielte, sind Werkstoffe. Axalta Coating Systems ist mit 0,34 % die einzige Beteiligung von Berkshire in diesem Sektor. Buffett hat sich vor vier Jahren erstmals an Axalta beteiligt und besitzt etwas mehr als 10 % der ausstehenden Aktien.

Immobilien: 0,32 %

Schließlich gibt es noch den Immobilienbereich, der ebenfalls nur mit einem Unternehmen im Portfolio von Buffett vertreten ist, und zwar STORE Capital. STORE ist ein Immobilienfonds, der mehr als 2.400 Immobilien in den USA besitzt. Buffett hat vor etwas mehr als zwei Jahren eine Position im Unternehmen erworben.

