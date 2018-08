Erfurt (ots) - Lena (16) aus Erding und Matteo (16) aus BadAibling sind das "Dreamteam 2018"! Vom 19. bis 29. März überzeugtensie bei "KiKA LIVE - Dreamteam" (KiKA) mit Geschicklichkeit,Schnelligkeit, Intelligenz, Witz und Charme. Dem Gewinnerduo winktnun das tolle Erlebnis, einmal selbst eine "KiKA LIVE"-Sendung zumoderieren. Ausgestrahlt wird die Folge am 14. August um 20:00 Uhrbei KiKA.Gewinnersendung: Musik, Spaß und Abwechslung mit Special Guest Dasgab es noch nie bei "KiKA LIVE": Jess und Ben geben das Mikrofonfreiwillig aus der Hand und überlassen es den beiden Schülern Lenaund Matteo. Als Ort für ihre Sendung haben sich die beiden16-Jährigen ein Tonstudio in Köln ausgesucht. Mit dabei: Singer- undSongwriter Tim Kamrad, der bereits in jungen Jahren vielBühnenerfahrung sammeln konnte.Tim zeigt den "Dreamteam"-Gewinnern und "KiKALIVE"-Nachwuchs-Moderatoren Lena und Matteo die Räumlichkeiten imTonstudio, in denen er sein erstes Album produziert hat. DasHighlight der Sendung: Die drei schreiben einen gemeinsamen Song, densie anschließend professionell produzieren und abmischen. Matteo undLena sind überglücklich: "Für uns war es schon immer ein riesigerTraum im Tonstudio zu stehen! Cool, dass wir nun dank `KiKA LIVE- Dreamteam´ unsere eigene Sendung gestalten und unsere Leidenschaft,die Musik einbringen können." Auch Tim Kamrad ist begeistert: "Wennich die beiden so sehe, erinnere ich mich an meine ersten Tage imTonstudio - das ist ziemlich aufregend! Matteo und Lena arbeiten mitviel Gefühl und haben Spaß!"Jess und Ben auf der Suche nach Instrumenten Für ihreModeratoren-Vorbilder Jess und Ben haben sich Lena und Matteo eineganz besondere Aufgabe überlegt: Die beiden müssen sich in den KölnerStraßen auf die Suche nach Gegenständen machen, die sich alsInstrumente eignen könnten. Ob alte Fahrradklingeln, Türschlösseroder Stöcke - die gefundenen "Instrumente" werden im Tonstudiogetestet und genutzt. Ganz nach dem Motto: Je einzigartiger, destobesser!Das Ergebnis kann sich hören lassen: Ein Song mit Ohrwurm-Faktor -zu erleben am 14. August um 20:00 Uhr bei KiKA und kika-live.de!Alle Informationen zu "KiKA LIVE" sind im Internet aufkika-live.de, auf kika-presse.de und im Videotext auf Tafel 200 zufinden. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Miriam Steinhoff.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbH - Agentur für Public RelationsKrieler Str. 13, 50935 KölnTel.: 0221 / 93 33 080; Mail: aktas@foolproofed.de,hermjohannes@foolproofed.deAnsprechpartner: Yonca Aktas, Markus HermjohannesDer Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell