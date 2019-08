Eine detaillierte Aufschlüsselung der Umsätze mit derivativen Cannabisprodukten in den USA

Letztes Jahr gab es keinen Mangel an Marihuana-Meilensteinen. Wir haben gesehen, wie Kanada das erste Industrieland der Welt wurde, das Freizeitmarihuana legalisierte, die U.S. Food and Drug Administration (FDA) das allererste aus Cannabis gewonnene Medikament genehmigte und die Unterstützung für die Legalisierung in der US-Bevölkerung sich auf ein „All-time-High“ entwickelte (entschuldige das Wortspiel).

Alle Augen sind auf Derivate gerichtet

Allerdings kommt Cannabis immer wieder in die Schlagzeilen. Das große Ereignis, auf das alle im Jahr 2019 warten, ist die Einführung von derivativen Produkten in Kanada bis Mitte Dezember. Derivate sind Marihuana-Produkte jenseits der getrockneten Blüten, wie z. B. Lebensmittel, alkoholfreie Getränke, Vapes, Cremes und Konzentrate, um nur einige zu nennen.

Nach dem Zeitplan der Regulierungsbehörde Health Canada werden die Gesetze zu den Derivaten offiziell zum einjährigen Jubiläum der Freizeitlegalisierung am 17. Oktober in Kraft treten. Es wird jedoch einige Zeit dauern, bis diese Produkte in die Regale der Apotheken kommen, weshalb Mitte Dezember der früheste erwartete Zeitpunkt ist, zu dem diese Produkte erhältlich sein werden.

Natürlich sind Derivatprodukte bereits in den Vereinigten Staaten erhältlich, weshalb wir beobachten konnten, wie viele kanadische Pot-Aktien in den US-Hanfmarkt drängen. Obwohl Produkte mit Tetrahydrocannabinol (THC) für die meisten dieser kanadischen Firmen tabu sein könnten, könnten Cannabidiol (CBD)-haltige Derivate in den USA in den kommenden Jahren eine wichtige Einnahmequelle sein. Wobei man nicht vergessen darf, dass die USA in Bezug auf die jährlichen Spitzenumsätze Kanada leicht überrunden dürften.

Die Begeisterung über Derivate von Cannabis-Produkten speist sich aus zwei Quellen.

Erstens hat eine jüngere Generation von Marihuana-Konsumenten bei der Umfrage geäußert, dass sie es vorziehen, Cannabis durch alternative Konsumoptionen zu konsumieren, anstatt Trockenblumen zu rauchen. Diese jüngere Generation wird für den langfristigen Erfolg der Cannabis-Industrie entscheidend sein, zumal die Unterstützung für die Legalisierung bei der 18- bis 34-jährigen Bevölkerung immer am stärksten ist.

Der zweite Grund, warum derivative Produkte so eine große Sache sind, ist, dass sie deutlich bessere Margen bieten als Trockenblumen. Während Trockenblumen in etablierten US-Märkten wie Colorado, Washington und Oregon, in denen Cannabis für Erwachsene legal ist, eine Tendenz zu Überangebot und Kommodifizierung gezeigt haben, leiden Derivate wie Öle, Lebensmittel und aufgegossene Getränke nicht unter einem Überangebot oder dem entsprechenden Preisdruck. Das macht die Portfoliodiversifikation in Derivate zu einem Muss für jede Cannabis-Aktie, die sich abheben will.

Der „411“, wo jeder ausgegebene US-Dollar enden könnte

Die große Frage ist: Wie wird die Umsatzverteilung in den USA aussehen, wenn die Branche reift?

Um diese Frage zu beantworten, sehen wir uns die Forschung der Cowen Group an, bei der der kanadische Anbaubetrieb OrganiGram Holdings (WKN:A12AQF) so freundlich war, sie in einer eigenen Investorenpräsentation zu veröffentlichen. In absteigender Reihenfolge projiziert Cowen hier, wo jeder in den USA ausgegebene Cannabis-Dollar enden wird.

Getrocknete Blumen: 43 % des Umsatzes

Auch wenn eine jüngere Generation alternative Konsummöglichkeiten bevorzugt, werden getrocknete Cannabis-Blüten mit großer Geschwindigkeit die führende Umsatzquelle. Mein Verdacht ist, dass das mit den Kosten zu tun hat – getrocknete Blumen werden billiger sein als die meisten derivativen Optionen –, und damit, dass ältere Amerikaner, die Marihuana konsumieren, immer noch Trockenblumen bevorzugen. Auch wenn manche Marihuana-Firmen es vorziehen könnten, die getrocknete Blume zugunsten von Produkten mit höherer Marge fallenzulassen, wird das aufgrund dieser großen Umsatzanteile nicht geschehen.

Vaporizer-Stifte: 23 % des Umsatzes

Im Bereich der Derivate scheinen Verdampferstifte die führende Quelle für margenstarke Umsätze zu sein. Das deutet darauf hin, dass Zubehörunternehmen und Cannabis-Firmen, die sich auf Vapes konzentrieren, in einer guten Ausgangsposition sein sollten, um erfolgreich zu sein.

Zulieferer in diesem Bereich sind Greenlane Holdings ( WKN:A2PG65) und KushCo Holdings (WKN:A2N456). Greenlane verfügt über ein Netzwerk von 11.000 Einzelhändlern in ganz Nordamerika, die mit Vape-Produkten und anderen Cannabis-Accessoires beliefert werden. Greenlane war auch schon früh bereit, mit branchenführenden Vape-Marken wie Juul, PAX und Storz & Bickel zusammenzuarbeiten. Inzwischen erwirtschaftet KushCo den größten Teil seines Umsatzes mit Verdampfern, liefert aber auch Verpackungslösungen und Kohlenwasserstoffgase für die Cannabis-Industrie. Sowohl Greenlane als auch KushCo bieten eine Vielfalt auf dem Markt für Nebenderivate, die Anleger begeistern dürfte.

Im Hinblick auf direkte Akteure könnte die Cronos Group (WKN:A2DMQY) einer der Gewinner sein. Cronos erhielt eine Kapitalbeteiligung von 1,8 Mrd. US-Dollar vom Tabakriesen Altria, die im März abgeschlossen wurde. Obwohl die 1,8 Mrd. US-Dollar, die Cronos aus diesem Deal gewonnen hat, für die langfristigen Expansionspläne wichtig sind, ist es die Fähigkeit, Hand in Hand mit Altria zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das eine 35-prozentige Beteiligung am Verdampfergerätehersteller Juul besitzt, die sich als wertvollster Output dieser Kooperation erweisen könnte.

Lebensmittel und Getränke: 13 % des Umsatzes

Eine weitere wichtige Quelle für margenstarke Umsätze sollten Lebensmittel und Getränke mit CBD und/oder THC sein. Natürlich ist das im Moment auch ein Bereich, wo eine kontroverse Debatte stattfindet.

Denn trotz der FDA-Zulassung des ersten CBD-haltigen Medikaments im Jahr 2018 sieht die Behörde Cannabis und CBD immer noch als praktisch ohne medizinischen Nutzen an. Das heißt, die Zugabe von CBD zu Lebensmitteln und Getränken wird vorerst nicht möglich sein. Die FDA überprüft derzeit CBD, um Richtlinien für die mögliche (legale) Hinzufügung der Substanz zu Lebensmitteln, Getränken und Nahrungsergänzungsmitteln in nicht allzu ferner Zukunft festzulegen, aber man kann kaum prognostizieren, was die FDA letztendlich entscheiden wird.

Was wir wissen, ist, dass Lebensmittel und Getränke ab Ende dieses Jahres eine Schlüsselrolle auf dem kanadischen Derivatemarkt spielen sollten. Das erwähnte OrganiGram investierte 15 Mio. Kanadische Dollar in vollautomatische Produktionslinien, die bis zu 4 Mio. Kilogramm Produkte mit Hanf-Schokolade pro Jahr liefern können. OrganiGram hat auch eine eigene Nanoemulsifikationstechnologie entwickelt, die zunächst als Pulver und dann schließlich in Getränken, vermutlich mit einem etablierten Partner, eingeführt wird.

Konzentrate: 9 % des Umsatzes

Es wird erwartet, dass Cannabis-Konzentrate etwa 9 % des gesamten Cannabis-Umsatzes in den USA ausmachen werden. Das ist eine Kategorie, die besonders bei jüngeren Verbrauchern beliebt sein sollte, wenn man bedenkt, dass die Wirksamkeit von Konzentraten oft schneller ist. Es ist auch zu beachten, dass Konzentrate mit Verdampfern verwendet werden können, was bedeutet, dass zwei der drei meistverkauften Derivate weitgehend Hand in Hand gehen werden.

Der vielleicht beste Weg, das Wachstum in diesem Markt zu nutzen, wäre, sich auf Extraktionsdienstleister wie Neptune Wellness Solutions (WKN:A2N6DW) zu konzentrieren. Obwohl es eine Reihe von Extraktionsprovidern gibt, aus denen ich wählen kann, habe ich Neptune speziell wegen der kürzlichen Übernahme von SugarLeaf ausgewählt, die der Firma eine Präsenz in den USA verschafft. Sobald die 24.000 Quadratfuß große Verarbeitungsanlage von SugarLeaf in North Carolina voll ausgelastet ist, wird Neptune in der Lage sein, 1,5 Mio. Kilogramm Hanfbiomasse pro Jahr zu verarbeiten. Hinzu kommt die jährliche Verarbeitungskapazität von Neptune in Kanada von 200.000 kg.

Vorgerollte Zigaretten: 7 % des Umsatzes

Vielleicht ist es keine Überraschung, dass Cannabis-Zigaretten in den Vereinigten Staaten beliebt bleiben. Schließlich ist der Marihuana-Konsum für Babyboomer und ältere Amerikaner auf dem Vormarsch und Cannabis-Joints sind wahrscheinlich das bekannteste Cannabis-Produkt für diese Generationen.

Anstatt dass sich die Verbraucher die Zeit nehmen, ihre eigene Cannabis-Zigarette zu rollen, machen sich die Cannabis-Unternehmen die Mühe, getrocknete Blumen zu genussfertigen Joints für die Verbraucher zu verarbeiten. Aufgrund dieses zusätzlichen Schrittes haben Pre-Rolls einen höheren Preis im Vergleich zum Kauf von getrockneten Cannabis-Blüten – den Marihuana-Unternehmen gerne einkassieren.

Tinkturen, sublinguale Sprays, Cremes und Kapseln: 5 % des Umsatzes

Nicht zuletzt ist die Kombination von Tinkturen, sublingualen Sprays, Topika und extrakthaltigen Kapseln auf dem besten Weg, die restlichen 5 % des US-Cannabis-Umsatzes auszumachen.

Cremes waren für Cannabis-Unternehmen ein besonders interessanter Weg, CBD-Produkte bei US-Kunden zu platzieren, wobei Green Growth Brands (WKN:A2PBMM) eines der führenden Unternehmen ist. Green Growth Brands hat Geschäfte mit den Designermarken American Eagle, Outfitters und Abercrombie & Fitch abgeschlossen, bei denen alle drei bekannten Einzelhändler verschiedene aktuelle „Seventh Sense“-Produkte mit CBD anbieten werden. Green Growth eröffnet auch weit über 100 Geschäfte in den Einkaufszentren der Simon Property Group, die verschiedene CBD-Produkte, einschließlich Cremes, führen werden.

Obwohl der US-Marihuana- und Derivatemarkt noch einen langen Weg vor sich hat, bevor er reif ist, gibt diese Cowen-Analyse den Investoren eine Vorstellung davon, was sie in den kommenden Jahren in Bezug auf die Ausgabenstruktur erwarten können.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 25.08.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool empfiehlt Designer Brands , KushCo Holdings und OrganiGram Holdings.

Motley Fool Deutschland 2019