Eine der besten Aktien der Welt

Liebe Leser,

Wenn Sie in den vergangenen Wochen einmal mit offenen Augen durch eine deutsche Großstadt gegangen sind, sind Ihnen sicherlich die vielen Paketdienste aufgefallen. Das Weihnachtsgeschäft ist auch für den Versandhandel in vollem Gange. Wenn Sie darüber hinaus noch genauer hingeschaut haben, haben Sie bestimmt auch einige Pakete von Amazon entdeckt. Ich würde wetten, dass mindestens jedes vierte Paket den Aufdruck des Internet-Giganten trägt. Doch um Wetten geht es hierbei nicht. Eher um kluge Investmententscheidungen. Eine solche ist die Aktie in jedem Fall. Warum? Lesen Sie unsere Analyse!

Amazon schlägt den Markt

Amazon ist ein weltweit operierender Online-Einzelhändler. Das Unternehmen betreibt sechs globale Webseiten und bietet dort zusammen mit seinen Verkäufern Millionen von neuen und gebrauchten Artikeln wie Bücher, Musikträger jeder Art, DVDs/Videos, Spielsachen, Computerspiele und Haushaltsartikel an. Zu dem Unternehmen gehört auch eine Internet Movie Datenbasis (IMDb). Amazons Cloud-Geschäft entwickelt sich immer mehr zur Cash-Cow und bescherte dem Online-Händler im 1. Quartal einen Rekordgewinn von 513 Mio $. Im Vorjahr war es dagegen ein Verlust von 57 Mio $. Damit übertraf Amazon die Markterwartungen um fast das Doppelte. Das Umsatzplus um 28% auf 29,1 Mrd $ ist fast schon uninteressant, schließlich sind solche hohen Umsatzzuwächse bei Amazon inzwischen Alltag.

Aggressive Strategie im Bereich der Cloud-Dienstleistungen

Amazon Web Services (AWS) fuhr bei einem Umsatz von 2,5 Mrd $ einen operativen Gewinn (EBIT) von 604 Mio $ ein. Während der Umsatz der Sparte im Jahresvergleich um 64% zulegte, konnte der Gewinn mehr als verdreifacht werden. Doch auch das eigentliche Kerngeschäft im US-Handel war profitabel – hier konnte das EBIT von 254 auf 588 Mio $ gesteigert werden. Der Umsatz legte um mehr als ein Viertel zu. Im internationalen Geschäft dagegen verbuchte der Handelsriese beim EBIT ein Minus von 121 Mio $ bei einem Umsatz von 9,57 Mrd $. AWS ist ein gutes Beispiel für Amazons Eroberungsstrategie. Als Amazon die Konzernsparte 2006 ins Leben rief, drängte Bezos darauf, die Cloud-Dienste noch günstiger zu machen als geplant. Als ihn seine Manager warnten, dass man bei diesen Preisen Verluste schreiben würde, soll Bezos nur „Großartig!“ geantwortet haben – hohe Margen zögen eh nur Konkurrenten an. Mit dieser Billigstrategie quält Amazon seine Wettbewerber auf praktisch jedem seiner Märkte. Der Konzern startet eigene Modelabels und strahlt in seinem Streamingservice „Prime Video“ Modesendungen aus. Wir erwarten eine überdurchschnittliche Kursentwicklung. Bei Amazon brummt es! Die Aktie ist stark!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jens Gravenkötter.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse