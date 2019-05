Krombach (ots) -Das Magazin ÖKO-TEST kürt in seiner aktuellen Ausgabe (6/2019)Krombacher Pils mit der Bestnote "sehr gut". Insgesamt wurden 43Biere getestet. Bereits im letzten Test 2009 ist das Krombacher Pilsmit "sehr gut" ausgezeichnet worden. "Unser Krombacher zeichnet sichdurch eine stetig hohe Qualität, die natürliche Frische und deneinzigartigen Geschmack aus. Mit unserem konsequenten undkompromisslosen Qualitätsansatz brauen wir ein hervorragendesProdukt. Es freut uns sehr, dass wir dies wieder einmal vonunabhängiger Stelle bestätigt bekommen haben", freut sich HelmutSchaller, Geschäftsführer Technik der Krombacher Brauerei, über dasTestergebnis.Krombacher überzeugt mit hoher QualitätIn seiner breit angelegten Analyse hat ÖKO-TEST ausgewählte Bieregetestet. Dabei konnte das Krombacher Pils hervorragende Ergebnisseerzielen. Helmut Schaller: "Durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffewie ausgewählter Malze, den feinen Siegelhopfen und unserFelsquellwasser® sowie die über viele Jahre optimiertenBraurezepturen, haben wir unser Krombacher zu einem Spitzenpilsgemacht. Wir sind stolz auf unser ehrliches und glaubwürdigesQualitätsversprechen, das wir gegenüber den Verbrauchern bereits seitGenerationen einlösen."Marktführerschaft bei Pils und Pils AlkoholfreiNicht nur ÖKO-TEST bestätigt die Spitzenposition von Krombacher.Auch die Verbraucher machen das Bier aus Krombach durch ihre Treueseit Jahren zum Marktführer unter den Biermarken in Deutschland. Sosind das Krombacher Pils und auch das Krombacher Pils Alkoholfrei inihrer jeweiligen Disziplin weiterhin absolute Spitzenreiterhierzulande. Und auch mit der Produktreihe Krombacher o,0% hat es dasUnternehmen geschafft, u.a. ein weiteres alkoholfreies Pils alsnatürlichen Durstlöscher für eine neue Zielgruppe erfolgreich imMarkt zu platzieren.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter LemmHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Twitter: @krombacherOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell