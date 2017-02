Eine aktuelle Studie zeigt, was ein Gütesiegel für Verbraucher glaubwürdig macht

Berlin (ots) - Es gibt hunderte verschiedener Gütesiegel am Markt.Längst haben selbst Experten den Überblick verloren. Teilweise wirdso manches Gütesiegel indirekt zum Kauf angeboten. Dabei stützen sichdie Siegelgeber auf durchgeführte Studien oder anonymeBewertungsportale bei denen jeder jeden beliebig bewerten kann. Dieso geprüften Unternehmen erhalten dann ein Glückwunschschreiben samtBankverbindung und dem fälligen Betrag für die Nutzung.Was aber eine solche Zertifizierung Wert ist, wird immer mehrVerbrauchern klar. Dies bestätigt eine aktuelle Studie des DIQP(Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) welchezum Ergebnis kam, dass Verbraucher immer genauer hinsehen. Im Rahmender Studie wurden im November bis Dezember 2016 1.341 Personen danachbefragt, welche Faktoren ein Gütesiegel glaubwürdig machen.Dabei gaben 71,8 % an, dass ihnen eine unabhängiges Prüfverfahrenwichtig sei. Ein auch überwiegender Teil von 70,2 % sah dieSiegelvergabe durch eine unabhängige Einrichtung im Fokus. Immerhin60,4% sahen transparente Kriterien als wichtigen Faktor für einglaubwürdiges Gütesiegel. "Viele Verbraucher sind zunehmendskeptisch, wenn es um das Thema Gütesiegel geht. Wenn Sie im Internetetwas recherchieren, merken Sie sehr schnell, was ein Siegeltatsächlich Wert ist. Auch wie viel Geld geflossen ist, lässt sichteilweise nachvollziehen", sagt Monika Monegel, Vorstand des DIQP."Bei zahlreichen Siegelgebern handelt es sich um Siegelverkäufer.Diese übernehmen das Marketing, die Prüfung und Kontrolle." sagtMonegel.Dieser Umstand weckt bei den Verbrauchern immer weniger Vertrauen.Deshalb geht man beim DIQP aus Berlin, als eingetragener Verein ohneGewinnerzielungsabsicht, einen anderen Weg. Das DIQP selbst bietetkeine Gütesiegel zum Kauf an, sondern entwickelt Standards fürhochwertige Gütesiegel.Eine DIQP Zertifizierung wird durch externe Berater durchgeführtund von einer unabhängigen Zertifizierungsgesellschaft geprüft. Erstdanach vergibt das DIQP ein Gütesiegel. Die Vergabebedingungen undTestergebnisse werden unter https://www.diqp.eu veröffentlicht.Pressekontakt:Monika MonegelTelefon 030/34649220presse@diqp.euOriginal-Content von: DIQP Deutsches Institut f?r Qualit?tsstandards und -pr?fung e.V., übermittelt durch news aktuell