Eine Zukunft für Natur, Bienen und Menschen

Wiesloch (ots) - Blütenkorn-Mehle aus nachhaltigem Anbau neu undexklusiv bei REWESteht man in den Sommermonaten in den Blühstreifen derGetreidefelder der Betriebsgemeinschaft Neuhof (kurz BG Neuhof), dannsummt und brummt und fliegt es nur so um einen herum. Hier ist einSchlaraffenland für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Falter und vieleweitere Insekten. Je weiter man sich von den Blühstreifen entfernt,desto stiller wird es. Man kann sich also lebhaft vorstellen, wie esin einer intensiv genutzten, landwirtschaftlichen Region mitMonokulturen ausschaut. Dort finden Bienen und Insekten kaum oder nurzeitlich begrenzt Nahrungsquellen.Neue Wege: biodiverse LandwirtschaftDass es anders geht, zeigt die BG Neuhof eindrucksvoll: In ihrenAnbaugebieten zwischen Korntal-Münchingen und dem Jagsttal gibt eseine Besonderheit: Das Projekt Blütenkorn. 13 landwirtschaftlicheFamilienbetriebe aus Baden-Württemberg haben sich zusammengeschlossenund gehen neue Wege in der Produktion von nachhaltig erzeugtemGetreide und Mehl. "Die Gesellschaft ist im Umbruch und denkt heuteviel nachhaltiger als früher. Dazu wollten wir beitragen. ReinenBio-Anbau kann nicht jeder umsetzen. Wir haben uns daher für einendritten Weg entschieden und versuchen das Beste aus konventionellemund Bio-Anbau zu vereinen", so Gerd Schonder, Geschäftsführer der BGNeuhof. Gemeinsam mit der Mönsheimer Mühle, Imkern und unterwissenschaftlicher Begleitung der Universität Hohenheim und derHochschule Weihenstephan-Triesdorf, entstand "Blütenkorn". EinProjekt, das den Schutz und Erhalt der Artenvielfalt sowiehochwertigen Lebensraum für Bienen und Insekten zu schaffen, in denFokus stellt.Großzügige, bunte Blühstreifen ziehen sich kilometerlang mittendurch die Blütenkorn-Getreidefelder und bieten Bienen und weiterenbestäubenden Insekten in passender Flugdistanz vielfältigeNahrungsquellen und einen attraktiven Lebensraum. Denn unter anderemWildbienen haben nur einen begrenzten Flugradius. Die beteiligtenLandwirte verzichten dabei mit dem Wissen, dass eine Partnerschaftzwischen Landwirtschaft und Natur für alle essenziell ist, aufErtrag. "Es ist sehr erfüllend zu sehen, dass jedes Jahr mehrWildbienen und Schmetterlinge in unseren Blühsteifen leben", so GerdSchonder. Denn Fakt ist: Ohne Nektar überleben die Bienen nicht, aberohne die Befruchtung durch die Bienen, überlebt auch unserePflanzenwelt nicht. Und so klein die Biene auch erscheint, sie isteines der wichtigsten Nutztiere der Welt und hat eine der größtenAufgaben zu bewältigen. Denn rund 80 Prozent aller Nutzpflanzen sindauf Bestäubung angewiesen. Gemeinsam mit weiteren bestäubendenInsekten sorgen Bienen dafür, dass wir weiterhin Lebensmittel aus derNatur genießen können.Regional angebaut, vermahlen und verkauft"Landwirte, Imker, Müller und wissenschaftliche Berater - wir allearbeiten Hand in Hand und so entsteht eine sehr kurzeWertschöpfungskette", erklärt Markus Mönch von der Mönsheimer Mühle."Die Produktion vom Saatgut bis zum Mehl unterliegt strengenneutralen Kontrollen, unsere Produkte sind QS-zertifiziert und ohneGentechnik". Unter dieser Prämisse kann heute das Ergebnisbiodiverser Landwirtschaft als hochwertiges regionales"Blütenkorn-Mehl" angeboten werden. Ein Ansatz, der auch REWE sofortüberzeugte. "Wir freuen uns, die hochwertigen Mehle ab sofort alsexklusiver Partner im Lebensmitteleinzelhandel in unserenSupermärkten zu führen und können so regional dazu beitragen, Bienenzu retten und nachhaltige Lebensmittelproduktion zu fördern", soTobias Epp, Einkaufsleiter REWE Südwest. Die ersten Blütenkorn-Mehlesind ab November passend zur Backzeit in den REWE Märkten imSüdwesten Deutschlands erhältlich.REWE setzt sich bereits seit zehn Jahren im Rahmen des Pro PlanetEngagements für den Erhalt der Artenvielfalt und seit 2010 für denLebensraum von Bienen und anderen bestäubenden Insekten ein.Weiterführende Informationenwww.bluetenkorn.dewww.rewe.de/nachhaltigkeitwww.proplanet-label.com