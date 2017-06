Eine ZimmerStunde ist zu wenig - BILD

Ellmau (ots) - Ein Magazin mit Informationen zu den ThemenManagement, Branchentrends, Inspiration sowie E-Mobility undNachhaltigkeit ist nichts Neues. Doch ein Magazin, dass diese Themenfür Hoteliers und Führungskräfte der Reisebranche in 60 Minutenzusammenfasst, schon.Bereits nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe der ZimmerStundewar den Herausgebern Richard Hirschhuber und Philipp Zimmermann klar,dass sie ins Schwarze getroffen haben. Die beiden Geschäftsführer vonGreenstorm, dem Verleihsystem von E-Bikes, E-Autos und Ladestationengegen Zimmergutscheine, wollten etwas für die Branche ihrer Kundentun. »Das Interesse der Hotellerie war so groß, deshalb verdoppelnwir bei der zweiten Ausgabe bereits die Auflage«, erzählt PhilippZimmermann. Richard Hirschhuber ist selbst Hotelier und betrachtetdas Magazin aus diesem Blickwinkel: »Ich weiß, wie es ist, wenn manals Hotelier so viele verschiedene Rollen erfüllen muss. Da ist esschwer, bei allen Themen informiert zu bleiben. Mit der ZimmerStundewollen wir unseren Kunden von Greenstorm genau diesen Servicebieten«, freut er sich über die positive Resonanz. Gerade deshalbwerden auch branchenfremde Konzepte vorgestellt.Zwtl.: Erweiterter LeserkreisNeben der Verdoppelung der Auflage auf 22.888 Stück ist bei derzweiten Ausgabe auch die Verteilung in der Schweiz neu. Wie ihreKollegen in Österreich, Deutschland und Südtirol werden die Hoteliersin der deutschsprachigen Schweiz das Magazin vier Mal jährlichkostenlos mit der Post bekommen. Ein E-Mail zum Eintrag in denVerteiler genügt.Zwtl.: Be-WerbenSo wie Greenstorm hält es auch das junge Team der ZimmerStunde undgeht bei Werbekunden einen neuen Weg. Nur wenn das Team derZimmerStunde auf ein Produkt aufmerksam wird oder von Werbekunden vomNutzen für die Leser überzeugt werden kann, darf das Inserat insMagazin. »Unsere Leser sollen sich darauf verlassen können, dass wirihre kostbaren 60 Minuten ZimmerStunde wirklich sinnvoll gestalten«,betont Chefredakteurin Nina Karner. Dasselbe gilt für die Auswahl derGastautoren. Mit Führungskräfte- und Destination-Management-TrainerManfred della Schiava, Veränderungsprozessbegleiter Hannes Treichl,Social-Media-Berater für Destinationen Mario Krispler, DiätologeAlexander Osl und Thomas Reisenzahn von Prodinger Tourismusberatunghaben sie eine geballte Ladung an Wissen und Erfahrung im Magazin.Gestaltet wird die ZimmerStunde von Artdirektor Michael Hausbergerund seinem Büro ohne Namen, der in der Werbeszene immer wieder mitausgefallenen Ideen aufzeigt. Auch der Druckpartner Gugler aus Melkist passend zum Thema gewählt: Durch den ressourcenschonenden undumweltverträglichen Druck unterstützen die Druckerei denGrundgedanken von Greenstorm und der ZimmerStunde. Ab Anfang Julidürfen sich Hoteliers aus Österreich, Deutschland, Südtirol und derSchweiz wieder über 60 Minuten ZimmerStunde freuen.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Herausgeber Philipp Zimmermann & Richard Hirschhuber Tel.: +43 5358 43582, Chefredakteurin Nina Karner redaktion@zimmerstunde.at - www.zimmerstunde.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19074/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: GREENSTORM MOBILITY GMBH, übermittelt durch news aktuell