Eine Wiener Garderobe. Kreiert von Arthur Arbesser, fotografiert von Elfie Semotan

WienTourismus und Leopold Museum eröffnen SonderausstellungWien (ots) - Zum Finale des aktuellen Themenjahres zur WienerModerne zeigen das Leopold Museum und der WienTourismus "Eine WienerGarderobe", kreiert von Arthur Arbesser und fotografiert von ElfieSemotan. Im Frühjahr 2018 standen Arbessers Sonderkollektion undSemotans Bilder sowie Originalfotografien von "Madame d?Ora" imZentrum einer Kampagne des WienTourismus, die vom Laufsteg derFashion Week in Mailand bis zu den Galeries Lafayette in Paris zuerleben war.Auf Einladung des WienTourismus entwarf der Wiener Modedesignerund Kreativchef des italienischen Modelabels "Fay" Arthur Arbessereine von der Wiener Moderne inspirierte Sonderkollektion aus Stoffender Textilmanufaktur Backhausen. In Szene gesetzt wurde sie von derFotografin Elfie Semotan und den Top-Models Cordula Reyer und HelenaSeverin, Highlights daraus wurden im Februar auf der Fashion Week inMailand erstmals präsentiert. Out-of-home-Werbung in Mailand undParis mit Mode-Fotografien von "Madame d?Ora" komplettierte diesevielschichtige Kampagne des WienTourismus, die vergangenen Mai beiden Awards des Creative Club Austria gleich fünf Mal prämiert wurde.Vom viel beachteten Laufsteg der Fashion Week in Mailand und denGaleries Lafayette in Paris geht es im letzten Akt nach Wien, wodiese gelungene Kooperation bis Ende Oktober auch dem hiesigenPublikum vorgeführt wird. Die Ausstellung "Eine Wiener Garderobe",die Arbessers Capsule Collection und Semotans Fotografien zeigt,wurde am 3. Oktober im Atrium des Leopold Museum eröffnet.Tourismusdirektor Norbert Kettner: "Aufgrund der enorm positivenResonanz auf diese Kampagne haben wir uns diesmal dazu entschlossen,sie auch nachhause zu bringen. Dafür gibt es keine bessere Bühne alsdas Leopold Museum, dessen außergewöhnliche Ausstellung ?Machen Siemich schön, Madame d'Ora!? im selben Zeitraum ihr Finale feiert. Ichbedanke mich herzlich beim Leopold Museum und bei allen an derKampagne Beteiligten und wünsche dem Publikum eine spannende Schau!""In Arthur Arbessers Capsule Collection erfährt dasFormenvokabular des Jugendstils durch den herausragenden Designereine zeitgenössische Aufladung. Elfie Semotans einfühlsamefotografische Inszenierungen fangen diese schlichten und elegantenDesigns kongenial ein und ziehen den Betrachter durch ihre Poesie,atmosphärische Dichte und suggestive Kraft in Bann. Mit derFotopräsentation ?Eine Wiener Garderobe?, eingebettet inAusstellungen zum Jahrhundertkünstler Gustav Klimt, zuraußergewöhnlichen Fotopionierin ?Madame d?Ora? und zurunkonventionellen Fotografenpersönlichkeit Moriz Nähr, steht dasLeopold Museum auch in der zweiten Hälfte des Jubiläumsjahres ganz imZeichen der Wiener Moderne.", so Hans-Peter Wipplinger, Direktor desLeopold Museum.Die Ausstellung "Eine Wiener Garderobe. Kreiert von ArthurArbesser, fotografiert von Elfie Semotan" ist bis 29. Oktober imLeopold Museum zu sehen.[Link zu Fotos der Eröffnung] (https://www.ots.at/redirect/lpm3)[Case Video der Kampagne] (https://youtu.be/2NCeG7iTz7U)Alle Infos zur Kampagne des WienTourismus mit Arthur Arbesser undElfie Semotan: [www.modernism.vienna.info](http://www.modernism.vienna.info)