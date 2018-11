Eine Unternehmens-Philosophie, die überzeugt: Engbers gehört zu den begehrtesten Arbeitgebern in Deutschland 2018 laut F.A.Z.-Institut (FOTO)

Gronau (ots) -Das besondere Engbers-Gefühl ist bei Arbeitnehmern gefragt: DerMännermodespezialist wurde soeben mit dem Zertifikat "Deutschlandsbegehrteste Arbeitgeber" ausgezeichnet! Das klimaneutraleFamilienunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Gronau erreichtein der Studie des F.A.Z.-Instituts den zweiten Platz in der Branche"Textil-Einzelhandel" - vor so renommierten Modeunternehmen wie Zaraoder Esprit.Für die Studie wurden die Aussagen zu den 5.000mitarbeiterstärksten Unternehmen in 350 Millionen Online-Quellenuntersucht. Basis der Studie sind 15 Millionen Aussagen zu denuntersuchten Firmen aus dem Zeitraum vom 01. Juni 2015 bis 30. Juni2018. Es handelt sich um eine außerordentlich breite und solideBasis."Wir haben erneut einen Preis im Bereich der besten Arbeitgebervon einem unabhängigen, renommierten Institut erhalten, was michbesonders freut", sagt Engbers-Geschäftsführer Bernd Bosch. "Bereitsim letzten Jahr wurden wir als 'Top Arbeitgeber 2017' vomFocus-Magazin ausgezeichnet. Es liegt uns sehr viel daran, jedeneinzelnen im engbers-Team in seinen Fähigkeiten zu stärken und zufördern, denn nur zufriedene Mitarbeiter begeistern unsere Kunden!"Zur Studie:Die Studie analysiert und bewertet für rund 5.000mitarbeiterstärkste Unternehmen aus 132 Branchen Aussagen imdeutschsprachigen Internet in fünf Reputationsfaktoren. Diese lauten:die Performance als Arbeitgeber (wichtigster Indikator) sowie diePerformances der Wirtschaftlichkeit, des Managements, der Produkteund Services sowie der Nachhaltigkeit. Über 350 MillionenOnline-Quellen wie beispielsweise Nachrichten-Seiten, Webseiten oderSocial-Media-Kanäle dienten als Grundlage. Basis der Studie sind 15Millionen Aussagen zu den untersuchten Firmen aus dem Zeitraum vom01. Juni 2015 bis 30. Juni 2018.Das ist engbers!Die Engbers GmbH & Co. KG mit den Marken engbers und emilio adaniist einer der erfolgreichsten Männerspezialisten im Modesegment. Dasklimaneutrale Familienunternehmen aus dem nordrhein-westfälischenGronau beschäftigt sich nachhaltig und verantwortungsvoll seit über70 Jahren nur mit dem Einen: Mann sein! Das Unternehmen hat rund 2,8Mio. Kundenkarten-Besitzer! engbers hat den Anspruch, daskundenfreundlichste Männermodeunternehmen in Europa zu werden - miteiner Kollektion, die jedem Mann die persönliche Freiheit undGelegenheit gibt, zu sagen "Einfach ich!". Ob Mensch oder Kollektion:Mühelos, unkompliziert, verlässlich - das ist engbers. In den mehrals 300 engbers- und emilio adani-Stores in Deutschland undÖsterreich mit rund 1.800 Mitarbeitern und im Online-Store istShopping immer ein besonderes (Männer-)Erlebnis!Weitere Informationen finden Sie unter http://www.engbers.com undhttp://www.engbers-xxl.com oder folgen Sie uns auf Instagram(@engbers.maennermode) und Facebook (@engbers.maennermode).Pressekontakt:Engbers GmbH & Co. KGMaren ArndtPR/ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: arndt@engbers.deTel: +49 (0) 2562 713 154Mobil: +49 (0) 151 28 18 16 94oderEngbers GmbH & Co. KGTanja PeltréPR/ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: peltre@engbers.deTel: +49 (0) 2562 713 114Original-Content von: engbers GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell