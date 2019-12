Unterföhring (ots) -- Ab 14. Januar auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go undüber Sky Q auf Abruf- Mit John Goodman ("The Flintstones", "Roseanne") als Patriarch- Kreiert von Danny McBride ("Vice Prinipals" und "Eastbound & Down")Eine Fernsehprediger-Familie und ihre skurrilen Machenschaften: die bissigeHBO-Comedyserie "The Righteous Gemstones" ist ab 14. Januar 2020 immer dienstagsum 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie auf Sky Ticket, Sky Go und überSky Q auf Abruf verfügbar. Ab dem 21. Januar erfolgt die Ausstrahlung dann inDoppelfolgen. Kreiert wurde die Serie von den Machern von "Vice Prinipals" und"Eastbound & Down". Eine zweite Staffel wurde gerade von HBO bestätigt.Über "The Righteous Gemstones":Die Gemstones sind eine berühmte und erfolgreiche TV-Prediger-Familie undunermesslich reich. Doch es scheint, als wären die besten Zeiten des Clansvorbei. Patriarch Eli (John Goodman) kommt über den Tod seiner EhefrauAimee-Leigh nicht hinweg und seine Söhne führen einen teilweisen absurdenMachtkampf um die Gunst des Vaters. Der älteste, Sohn Jesse (Danny McBride),wird mit einem kompromittierenden Video erpresst, sein Ruf gerät in Gefahr.Gemeinsam mit seiner Schwester Judy (Edi Patterson), die heimlich "in Sündelebt" und dem jüngeren Bruder Kelvin (Adam Devine), einem dümmlichenPseudo-Hipster, versucht Jesse, die Erpresser zu stellen. Dabei stolpern diedrei von einem Fettnäpfchen in das nächste. Zusätzlichen Ärger bekommt derGemstone-Clan von Baby Billy (Walter Goggins), der Bruder der verstorbenenAimee-Leigh. Der war früher der Duett-Partner von Aimee-Leigh und wurde vorJahren von Eli aufs Abstellgleis gestellt. Er will das neue Gemstones-Gebetshausführen und hat natürlich seine ganz eigen Pläne.Der amerikanische Vollblutkomiker Danny McBride nimmt sich in seiner neuenHBO-Comedyserie den in den USA so populären TV-Predigern an und zieht siegehörig durch den Kakao. Dabei verlässt er sich auf das bewährte Team, das ihnauch bei seinen vorangegangenen Komödien "Vice Prinipals" und "Eastbound & Down"tatkräftig unterstützte: Jody Hill ("The Foot Fist Way"), David Gordon Green("Halloween"), John Carcieri ("The Last O.G."), Jeff Fradley ("Halloween"), undBrandon James ("Arizona"). McBride fungiert hier nicht nur als Schöpfer derSerie, sondern auch als Autor, Regisseur und Produzent. Neben John Goodman, EdiPatterson und Adam Devine tritt Walter Goggins als Gaststar auf.Facts:Originaltitel: "The Righteous Gemstones", Comedyserie, USA 2019, 1. Staffel, 9Episoden à ca. 30 Min., Drehbuch: Danny McBride. Ausführende Produzenten: DannyMc Bride, Jody Hill, David Gordon Green, John Carcieri, Jeff Fradley, BrandonJames Darsteller: Danny McBride, Adam DeVine, John Goodman, Edi Patterson,Cassidy Freeman, Tim Baltz, Tony Cavalero, Gregory Alan Williams, SkylerGisondo, Dermot Mulroney.Ausstrahlungstermine:Ab 14. Januar 2020 immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie aufSky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Ab 21. Januar 2020 dann immer inDoppelfolgen, ebenfalls ab 210.15 Uhr.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichstenUS-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebtenSerien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie"Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüberhinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wiez.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie"oder "Chernobyl". 