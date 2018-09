Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 16. September begann inGuangzhou - einer internationalen Metropole, die vor über 2.230Jahren entstanden ist - das 24. "World Route Development Forum".Die "Routes"-Veranstaltung wird häufig als die "OlympischenSpiele" und "Weltausstellung" der internationalen Zivilluftfahrtbezeichnet. Die "World Routes 2018" übertrifft dabei alle bisherigenMaßstäbe: Sie zieht über 3.500 Gäste von Fluglinien, Organisationender Flughafenverwaltung, Regierungen und Reisebüros aus 115 Ländernan - Rekordzahlen, seit die Veranstaltung 1995 zum ersten Malgehalten wurde. Die bedeutende Veranstaltung hat Guangzhou und Chinaauf internationalen Märkten wertvolle Möglichkeiten eröffnet.Zugleich hat sich Guangzhous internationales Luftfahrtdrehkreuzherausgebildet.Guangzhous internationales Luftfahrtdrehkreuz undFlughafenwirtschaft haben sich in den letzten Jahren rasantentwickelt - mit einem neuen Flughafen als neuer Triebkraft für dieLandesentwicklung. Das Luftfahrtdrehkreuz, während es stetigverbessert wird, ermöglicht Guangzhou eine intensive Förderung der"Belt and Road Initiative". Auch ermöglicht es eine drastischeSteigerung des Innovationsvermögens und der Fähigkeit der Stadt, dieEntwicklung umliegender Gebiete zu stimulieren.Der internationale Flughafen Guangzhou Baiyun ist der drittgrößteFlughafen Chinas. Auf der Eröffnungszeremonie des Forumsunterzeichnete die Guangdong Airport Authority als Organisator derVeranstaltung Kooperationsvereinbarungen mit sieben chinesischen undausländischen Fluglinien über die Entwicklung von Flugstrecken. Zudemsollen schon bald wichtige Strecken nach Madrid, Mailand, St.Petersburg und Islamabad eröffnet werden. Statistiken zeigen, dassder Flughafen Baiyun seit der Fahnenübergabe auf der "World Routes2017" letzten September in Barcelona nun 23 internationale Streckenbedient, die entweder neu aufgelegt oder in ihrer Flugfrequenzausgebaut worden sind; und Verbindungen zu sieben weiteren Zielortengeschaffen hat. Der Flughafen ist derzeit Standort für fast 80chinesische und ausländische Fluglinien und ermöglichtFlugverbindungen zu mehr als 210 Zielorten, fast 90 davon im Ausland."Ein Luftfahrtdrehkreuz von Weltklasse kann enormen und wertvollenTraffic generieren", erklärte Wen Wenxing, Geschäftsführer derGuangdong Airport Authority, und fügte hinzu, dass die Fähigkeit, dasLand mit der Welt zu verbinden, und die hohe Kapazität, Ressourcenbereitzustellen, Guangzhou bei der Entwicklung derFlughafenwirtschaft deutliche Vorteile verschafft hat. Guangzhou istals Standort für eine Reihe hoch angesiedelter Projekte ausgewähltworden; hierfür stehen die Werke von Airbus und Boeing für dieUmrüstung von Passagierflugzeugen auf Frachtflugzeuge. Ein weiteresHighlight ist die Luftfahrt-Wartungsindustrie der Stadt. Die weltweitgrößten Basen für Flugzeugwartung und Frachterumrüstung sind hierentstanden.Während Guangzhou seine Stärke im Luftfahrtbereich ausbaut, istgleichzeitig ein enormes Wachstum bei mit der Flughafenwirtschaftverwandten Branchen zu beobachten. Statistiken zufolge rangiertGuangzhou bezogen auf das grenzüberschreitende E-Commerce-Geschäftseit vier Jahren in Folge an der Spitze Chinas. Die "ComprehensiveBonded Zone" beherbergt heute mehr als 1.000 Unternehmen, die imgrenzüberschreitenden E-Commerce tätig sind - mit über 100.000Produktarten. Im Durchschnitt werden am Flughafen täglich über140.000 Ladungsverzeichnisse bearbeitet."Diese Konferenz hilft uns, der Welt zu zeigen, was für Guangzhou,Guangdong und sogar China durch Reform und Öffnung möglich gewordensind. Wir sind bereit, weitere Kooperationsplattformen mit Flughäfen,Fluglinien und Reisebüros weltweit aufzubauen und weitere Kanäle zueröffnen - für Entwicklungen, bei denen alle Seiten profitieren", soZhang Shuofu, Sekretär des CPC Guangzhou Municipal Committee auf demForum.Die internationale Luftfahrt-Community, die zum Anlass der "WorldRoutes 2018" in China zusammenkommt (das dritte Mal in China), hathohe Erwartungen, dass die Interkonnektivität, ebenso wie für alleSeiten profitable Kooperationen, weiter ausgebaut werden können - undentwirft ein Konzept für die künftige Entwicklung der Luftfahrt.Tewolde GebreMariam, CEO von Ethiopian Airlines, brachte seineHoffnung zum Ausdruck, den Luftfahrtmarkt in China weiter ausbauen zukönnen. Sein Unternehmen plant, die Frequenz seiner Flüge zumFlughafen Guangzhou und zu anderen Großflughäfen Chinas zu erhöhen.Am 10. September startete JC (Cambodia) International Airlinesoffiziell die Strecke Guangzhou-Sihanoukville - die ersteDirektflugstrecke zwischen beiden Zielorten. Upekha Anupauma BentotaPathiranha, Senior Vice President bei JC, auf dem Forum: "Im Momentunterhält JC Direktstreckenverbindungen mit zehn chinesischenStädten, darunter mit Guangzhou. Wir haben vor, diese Zahl bis Endedieses Jahres auf 15 zu erhöhen.""Wir planen, weitere Fortschritte in Südchina zu machen, vor allemin Guangzhou, da Guangdong ein entscheidender Markt für uns ist", soHuseyin Ceyhan, Vice President des Bereichs Asien/Pazifik bei TurkishCargo.Pressekontakt:Frau LiTel.: 86-20-83107576Original-Content von: Guangdong Airport Authority, übermittelt durch news aktuell