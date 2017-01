Unterföhring (ots) -- Die zehnteilige Anthologieserie ab 6. Januar auf Sky Atlantic HD- Auch abrufbar auf Sky Ticket, Sky On Demand und Sky Go- Starbesetzt mit John Travolta ("Pulp Fiction"), David Schwimmer("Friends"), Sarah Paulson ("American Horror Story") und CubaGooding Jr. ("Jerry Maguire - Spiel des Lebens")- Produziert von Ryan Murphy ("American Horror Story", "Glee")Der Fall eines der größten US-Sportidole der 70er-Jahre und diemediale Ausschlachtung des Mordprozesses: Sky präsentiert "The Peoplev. O.J. Simpson: American Crime Story" ab dem 6. Januar exklusiv. Diezehnteilige Anthologieserie ist immer freitags um 21.00Uhr auf SkyAtlantic HD zu sehen sowie auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticketverfügbar."Die spektakuläre und live im Fernsehen übertrageneVerfolgungsjagd von O.J. Simpson quer durch Beverly Hills und das vonden US-Medien ausgeschlachtete Gerichtsverfahren um den desDoppelmordes angeklagten Ex-Footballspieler ist sicherlich nochvielen Menschen in Erinnerung", so Marcus Ammon, Senior VicePresident Fiction bei Sky. "Mastermind Ryan Murphy gewährt in dieserAnthologieserie einen atemberaubenden Blick hinter die Kulissen desGerichts und offenbart die Deals und Manöver sowohl von derVerteidigung als auch der Staatsanwaltschaft um den Fall zugewinnen".Über "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story":Los Angeles, 1994: Bei seinem abendlichen Spaziergang mit seinemHund im Nobelviertel Brentwood entdeckt ein Anwohner in einemVorgarten die blutigen Leichen eines Paares. Die Polizeiidentifiziert die beiden als O.J. Simpsons Ex-Frau Nicole und ihrenBekannten Ron Goldman. Nach ersten Untersuchungen am Tatort gerät derEx-Football-Star Simpson unter Mordverdacht. Während ChefanklägerinMarcia Clark (Sarah Paulson) Indizien sammelt und dabei auch denMedienberichten über häusliche Gewalt des einstigen Ehepaarsnachgeht, fühlt sich Simpson durch den Medienhype öffentlich unterDruck gesetzt. Er verpflichtet auf Anraten seines Freundes RobertKardashian (David Schwimmer) den Superstar-Verteidiger Robert Shapiro(John Travolta). Als die Sportlegende nach einigen Tagen einenHaftbefehl erhält, packt er eine Pistole und zwingt seinen Freund AlCowlings in dessen weißem Ford Bronco zur Flucht quer durch BeverlyHills.Scott Alexander und Larry Karaszewski ("Ed Wood") schriebenbasierend auf dem Tatsachenroman "The Run of His Life: The People v.O. J. Simpson" von Jeffrey Toobin ein packendes Drehbuch zurzehnteiligen Dramaserie, das das Mastermind Ryan Murphy ("AmericanHorror Story", "Glee") gemeinsam mit Brad Falchuk kongenial in Szenesetzt. Die Story gliedert sich in drei Sichtweisen: Da sind zum einendie polizeilichen Untersuchungen, die in die Mordanklage desUS-Sportidols münden sowie die Taktik der Staatsanwaltschaft, denVerdächtigen in einem der spektakulärsten und live im Fernsehenübertragenen Gerichtsverhandlungen zu überführen. Zum anderen wirdgeschildert, wie O.J. Simpson miterleben muss, wie sein sorgfältigaufgebautes öffentliches Image unter den Vorwürfen von Missbrauch inder Ehe, Rassismus und der Mordanklage zusammenbricht. Und zu guterLetzt der Einblick in die Schlacht und die Strategien der großenEgomanen aus Simpsons All-Star-Verteidigungsteam bestehend aus RobertShapiro, F. Lee Bailey, Johnny Cochran und Simpsons Freund RobertKardashian. Mit Sarah Paulson ("American Horror Story"), Cuba GoodingJr. ("Jerry Maguire - Spiel des Lebens"), David Schwimmer ("Friends")und Courtney B. Vance ("Criminal Intent - Verbrechen im Visier")perfekt besetzt, heimste die Serie Anfang 2016 bereits dreiTelevision Critics Association Awards und neun Primetime Emmy Awardsein und ist für fünf Golden Globes nominiert.Facts:Originaltitel: "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story",Dramaserie, 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2016. Regie: RyanMurphy. Drehbuch: Scott Alexander, Larry Karaszewski. AusführendeProduzenten: Ryan Murphy, Brad Falchuk, Nina Jacobson, Brad Simpson,Scott Alexander, Larry Karaszewski. Darsteller: Cuba Gooding Jr.,John Travolta, Sarah Paulson, David Schwimmer, Courtney B. Vance,Sterling K. Brown, Nathan Lane, Kenneth Choi, Christian Clemenson,Bruce Greenwood.Ausstrahlungstermine:Ab 6.1.2016, freitags, 21.00 Uhr, wahlweise auf Deutsch oderEnglisch auf Sky Atlantic HD sowie parallel auf Sky On Demand, Sky Gound Sky Ticket.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. 