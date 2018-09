Eine Schatzkammer der Unikate: die Munich Show - Mineralientage München / Seltene Mineralien, edle Steine, Fossilien aus der Urzeit, Wittelsbacher Juwelen und ein echter Meteorit (FOTO)

München (ots) -Die 55. "Munich Show - Mineralientage München" bietet dem Publikumam 27. und 28. Oktober 2018 als größte Mineralienmesse Europas einEldorado für Schatzsucher, eine Erlebniswelt für die ganze Familieund ein Einkaufsparadies rund um die Naturschätze unserer Erde. DieBesucher erwartet eine enorme Auswahl an Mineralien, edlen Steinenund Fossilien aus der ganzen Welt. Zu bestaunen sind auch ein echterMeteorit, Preziosen von Kaiserin Sisi und König Ludwig II. sowielebensgroße Dinosaurier. Der erste Messetag am 26. Oktober ist denregistrierten Fachbesuchern vorbehalten.Highlights 2018"Living Unique" zeigt, dass sich die Faszination für Jahrmillionenalte Fossilien, Mineralien und Edelsteine auch im Wohndesignwiederfinden kann. Kunstobjekte, Möbel sowie Alltagsgegenstände indieser Ausstellung sind nicht nur einzigartig, sondern auchgeheimnisvoll, mystisch und edel zugleich.Original-Schmuckstücke von König Ludwig II. und Kaiserin "Sisi"aus Museen und Privatsammlungen sind bei weitem nicht die einzigenGlanzstücke in der Sonderschau "Die Schätze der Wittelsbacher". Siebeschäftigt sich anlässlich des Jubiläumsjahres in Bayern mit denPreziosen des bayerischen Herrscherhauses.Auch der Mauerkirchener Meteorit, der größte Steinmeteorit, derauf ehemals bayerischem Territorium niedergegangen ist, feiert seinen250. Jahrestag und bekommt daher seinen Platz auf der Messe. Diebeiden größten der auf über 70 Sammlungen und Museen in der ganzenWelt verteilten Stücke werden für diesen Anlass wieder vereint. DieSchau "Elemente als Mineralien" erweckt das Periodensystem zum Lebenund zeigt vor allem die Schönheit der einzelnen Elemente.Expertenwissen und Forum MineraleDie Besucher haben auf der Munich Show die Möglichkeit, mitWissenschaftlern und Kuratoren, Museen, Sammlern, Vereinen,Hobby-Mineralogen, Strahlern und Händlern in Kontakt zu treten undsich zu informieren. Daneben gibt es spezielle Serviceangebote wiezum Beispiel einen Bestimmungsservice für Mineralien oder eineBeratung zur Werthaltigkeit des eigenen Edelsteinschmucks. Einabwechslungsreiches Programm bietet das Forum Minerale mit seinenVorträgen, Podiumsdiskussionen, Filmen und Präsentationen rund um dieSonderschauthemen und das allgemeine Marktgeschehen. PädagogischeVorträge richten sich speziell an Kinder.Erlebniswelt für die ganze FamilieAn verschiedenen Erlebnisstationen auf der Messe erfahren Kinder,wie spannend die Entdeckung der Natur ist und wie viel SpaßWissenschaft machen kann. Im Angebot sind Gold waschen, Edelsteinesieben, Geoden knacken, Speckstein schnitzen, Fossilienplattenspalten, Edelsteine schleifen, Schmuck selber basteln, Steinebegreifen und Vieles mehr. Ein kostenfreier Kindergarten für bis zuzwei Stunden ermöglicht den Eltern einen entspannten Bummel über dieMesse. Oder sie werden selbst aktiv und nehmen an einem Workshop zurindividuellen Schmuckgestaltung teil. Schmuck- und Edelsteinfansfinden auf der Messe ein Einkaufsparadies mit einer breiten Auswahlan Neuheiten, Trends und Geschenkideen aus aller Welt.Über die Munich Show - Mineralientage MünchenDie Munich Show - Mineralientage München wird von derMineralientage München Fachmesse GmbH veranstaltet und findet diesesJahr zum 55. Mal statt. Mit rund 1.250 Ausstellern aus der ganzenWelt, bietet die Veranstaltung nicht nur eine Informations- undHandelsplattform für Händler, Interessierte und Laien. AufwendigeSonderschauen, ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm, Events undzahlreiche Mitmachaktionen für Erwachsene und Kinder sind aufinsgesamt über 50.000 qm Ausstellungsfläche in fünf Hallen geboten.Die Messe richtet sich am ersten Veranstaltungstag ausschließlichan registrierte Fachbesucher, an den beiden anderen Tagen auch an diebreite Öffentlichkeit.Öffnungszeiten: Freitag 26.10. bis Sonntag 28.20. jeweils 9:00 -18:00 UhrEintrittskarten sind ab September unter www.munichshow.comerhältlich.Pressekontakt:Birgit KuhnE-Mail: pr@munichshow.comTel: 0171 3183126Original-Content von: The Munich Show - Mineralientage München, übermittelt durch news aktuell