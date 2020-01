Eine Sache der Prioritäten - Kommentar zur Regierungsbildung in Österreich

Berlin (ots) - "Stell dir mal vor, das Klima könnte wählen. Wer wäre das?",plakatierten die österreichischen Grünen zur Nationalratswahl 2019. Ein Plakatmit der Aufschrift "Wen würden Beschäftigtenrechte wählen?" gab es dagegennicht. Wohl nicht ohne Grund, denn mit Aussicht auf die erste türkis-grüneKoalition mit der konservativen ÖVP von Sebastian Kurz ist dieses Thema komplettheruntergefallen.Zwar kokettieren auch die Grünen in Österreich damit, dass sie ökologisch undsozial seien, doch die wahre Agenda zeigt sich erst bei Machtfragen. Neben -klar - dem Klimaministerium, Justiz und einem eventuellen Kulturressortbeanspruchen sie das Sozialministerium. Allerdings: Ausgerechnet der bedeutsameArbeitsmarktbereich wird herausgelöst. Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsrechtwandern in ein durch eine ÖVP-Unternehmerin geführtes neues Ministerium fürFamilie und Arbeit. Anders als den Grünen scheint den Konservativen dieBedeutung dieses Themas bewusst. Wem die Hoheit über das Arbeitsmarktregimegehört, der hat schließlich die Hand an wesentlichen Stellschrauben vonWirtschaft und Verteilung.Genau dort müssten die Grünen für den von ihnen geforderten sozial-ökologischenUmbau ansetzen. Auch um das Zukunftsversprechen auf eine gerechtere Welt, dasbei ihnen stets unterschwellig mitschwingt, nicht zur Phrase verkommen zulassen. Doch am Ende ist es eben alles vor allem: eine Sache der Prioritäten.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4482578OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell