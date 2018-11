"Eine Reise in die Welt beginnt in Hainan" -- Hainan World Leisure Tourism Exposition 2018 beginnt am 23. November

Haikou, China (ots/PRNewswire) - Am Morgen des 23. Novembererlebte das Hainan International Convention and Exhibition Center diegroße Eröffnung der Hainan World Leisure Tourism Exposition 2018. AlsHöhepunkt des Hainan International Tourism Island Carnival 2018bietet die Messe einzigartige Ausstellungshallen, touristischeProdukte mit großen Rabatten und attraktive Interaktionen, dieäußerst beliebt sind. Im Jahr 2018 begann Hainan mit der Einrichtungeiner Pilot-Freihandelszone und -hafens, um ein internationalesTourismus- und Konsumzentrum aufzubauen. Darüber hinaus hat HainanRegeln eingeführt wie die visafreie Einreise von Touristen aus 59Ländern, den "One Million Talent Plan" und aktive Maßnahmen zurInvestitionsgewinnung, die dem Tourismus von Hainan neue Impulseverliehen haben. Die Ausstellung unter dem Motto "Eine Reise in dieWelt beginnt in Hainan" findet an einem entscheidenden Punkt derwirtschaftlichen Entwicklung von Hainan statt und konzentriert sichauf den Austausch zwischen Hainan und den anderen Reisezielen. Diesist ein großes Ereignis für alle und eine Gelegenheit für Hainan, dieganze Welt zu beeindrucken. Die Expo umfasst eineGesamtausstellungsfläche von 30.000 Quadratmetern und zieht mehr alszehn nationale oder regionale Tourismusbüros, mehr als 20Provinzialtourismusbüros und fast 1.000 renommierte Reisebüros,Hotels, Tourismusattraktionen, Fluggesellschaften, Tourismus-Websitesund andere Unternehmen aus dem In- und Ausland an. Alle Teilnehmertauschen Dienstleistungen und Bedürfnisse aus, um eine qualitativhochwertige Zusammenarbeit anzustreben und gemeinsam von denMöglichkeiten der Tourismusentwicklung durch den Bau derPilot-Freihandelszone (Hafen) zu profitieren. Die Expo ist nicht nureine gute Plattform für Kommunikation und Zusammenarbeit, sondernauch ein großes Fest der Freizeitreisen für die Besucher. Zahlreichepreiswerte globale Tourismusrouten, vergünstigte Flugtickets,vorgestellte Produkte und andere Attraktionen sind ausgestellt undziehen viele Besucher an, die ihre touristischen Wunschproduktesuchen. Als eines der Highlights ist das "Hainan Tourist Visa" sehrbeliebt. Nach Erhalt des "Visums" können die Besucher nicht nurexklusive Geschenke erhalten, sondern haben auch die Möglichkeit,eine 8-tägige Dubai-Luxustour, eine 8-tägige Russland-Luxus-Tour,einen Fünf-Sterne-Hotel-Gutschein, kostenlose Bahn- und Bootsticketszu Sehenswürdigkeiten und andere touristische Belohnungen zugewinnen. Im Rahmen der Integration von Kultur und Tourismus wirddiese Expo die erste branchenübergreifende Integration vonkulturellen und kreativen Marken und Ausstellungsmarken sein. CultureCreative IP - Fruit Cutebabies feiern ihr Debüt auf der Expo undziehen laufend Besucher zum Fotografieren an, während sie einenschönen Anblick bieten. Darüber hinaus spiegeln handgezeichneteTouristenkarten, Cartoon-Tickets und andere Formen der Interaktiondie allgegenwärtige "Kultur und Tourismusintegration" der Messe widerund eröffnen ein neues Kapitel des Kulturtourismus. Die Ausstellungwird veranstaltet vom Hainan Provincial Department of Tourism,Culture, Radio, Television and Sports, Hainan Provincial Departmentof Commerce und Haikou Municipal People's Government und wird vonRedsail MICE, einem lokalen Veranstaltungsunternehmen in Hainangesponsert. Nach zwei Jahren hat sich die Expo zu einem internationaleinflussreichen Ort entwickelt, der attraktive und internationaleMerkmale von Hainan vereint und die Tourismusentwicklung fördert.Pressekontakt:Mr. HuangTel.: 86 10 63074558Original-Content von: Redsail MICE, übermittelt durch news aktuell