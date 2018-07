Eine Pointe jagt die nächste / Binger Comedy Nights 2018 ab 17. Juli im SWR Fernsehen / Mit Begge Peder, Lars Reichow, Bodo Bach, Heissmann und Rassau u.v.m. (FOTO)

Mainz (ots) -Bei den Binger Comedy Nights konnten sich die Besucherinnen undBesucher vier Tage im Juni amüsieren. Größen des Genres wie BodoBach, Heissmann und Rassau, Marco Rima, Henny Nachtsheim und RickKavanian standen vor der Traumkulisse am Rhein auf der Bühne. Das SWRFernsehen hat alles mitgeschnitten und strahlt nun dienstagabends abdem 17. Juli im wöchentlichen Rhythmus die Höhepunkte der jeweiligenAuftritte aus.Den Anfang macht der Begge Peder (17.7., 22.30 Uhr), der alsHausmeister mit dem unverwechselbaren Gebiss kein Tabu kennt, wederEhefrau noch Nachbarn und seine Kumpels verschont. PeinlicheErlebnisse auf der Kreuzfahrt, skurrile Beobachtungen bei Ikea,Begegnungen der dritten Art auf der Tupperparty - der Begge Peder istdabei, wenn andere ins Fettnäpfchen treten, und kommentiert jedenAusrutscher mit kernigen Sprüchen.Die aberwitzigsten Szenen in verrückten KostümenIn der zweiten Folge (24.7., 22.25 Uhr) treiben die beidenVollblutkomödianten aus Fürth, Volker Heissmann und Martin Rassau,ihre Scherze. Sie zeigen hier, warum sie in ihren Paraderollen"Waltraud und Mariechen" bundesweit absolute Publikumslieblinge sind.Aber auch für weitere schräge Sketche schlüpfen die beiden in dieverrücktesten Kostüme und spielen die aberwitzigsten Szenen. InBingen spannten sie den Bogen von der Begrüßung des"Oberbürgermeisters" bis zum Namensstreit im Standesamt.Spirituelle Treffen mit den Nachbarn, skurrile Weinwanderungendurch die Heimat des "Büdesheimer Krötenschmeichlers", Chaosfahrtenmit dem Wohnmobil - Bodo Bach, immer mit Ehefrau Gerda und SohnRüdiger an der Seite, erzählt am liebsten aus seinem Leben. Auch inder Sendung (31.7., 22.25 Uhr) folgt dabei Pointe auf Pointe.Slapstick, Gesang und ParodienAußerdem dürfen sich die Zuschauer des SWR Fernsehens auf MarcoRima freuen (7.8., 22.55 Uhr), der mit Slapstick, Rollenwechseln,Gesang und Parodien durchaus als Schauspieler unter den Comediansbezeichnet werden kann. Gibt's denn nichts Wichtigeres im Leben, alsalles immer nur richtig zu machen? Das ist die Frage, die sich LarsReichow stellt (14.8., 22.55 Uhr). Er, einer der profiliertestenKabarettkünstler Deutschlands, mischt aus Zeitgeist,Beziehungsproblemen und den technischen Herausforderungen derGegenwart seine Antwort darauf. Die verrückten Einfälle desImprovisationstheaters Springmaus, die "Mary from Bavary" LuiseKinseher, Jungstar Maxi Gstettenbauer, die Sprachjonglagen eines BodoWartke - in den darauffolgenden Wochen reiht sich ein klangvollerName an den anderen. Die Binger Comedy Nights 2018 waren bereits diezweite Zusammenarbeit des SWR Fernsehens mit der Stadt Bingen amRhein.Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Wolf-Günther Gerlach, Tel. 06131 929 33293,wolf-guenther.gerlach@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell