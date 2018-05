"Eine Philanthropin im wahren Sinne des Wortes": Deutscher Stifterinnenpreis 2018 für Regenbogen-Philanthropin Ise Bosch

Nürnberg (ots) - "Ise Bosch ist eine Frau, die in ihrem Engagementgerade nicht für andere spricht, sondern mit ihnen. Und die dieMenschen, um die es geht, selbst zu Wort kommen lässt. Heute setzenwir ein deutliches Signal - mit der Verleihung desStifterinnenpreises an Ise Bosch. An eine Philanthropin im wahrenSinne des Wortes: an eine Menschenfreundin, der es um Veränderung fürMenschen geht", so die Schauspielerin Gudrun Landgrebe in ihrerLaudatio zum Deutschen Stifterinnenpreis 2018. Dieser wurde heute anIse Bosch verliehen.Der Bundesverband Deutscher Stiftungen würdigt die Stifterin undSpendenaktivistin für ihren langjährigen Einsatz für Menschenrechte,die Verbesserung der Lebensbedingungen von Mädchen und Frauen und zumSchutz sexueller Minderheiten. Themenfelder, die nicht erst seit der#metoo-Debatte, sondern seit mehr als 20 Jahren den Schwerpunkt vonIses Boschs Engagements darstellen."Ich empfinde den Preis als eine ausgestreckte Hand. Nicht nur fürmich, die sozusagen logischerweise ein Teil der deutschenPhilanthropie-Szene ist, sondern auch für meine Themen:internationales Engagement, Menschenrechte, und das Thema derGeschlechtervielfalt", so die Preisträgerin Ise Bosch im Rahmen ihrerDankesrede. Und weiter:"Viele Minderheiten werden diskriminiert, und im Allgemeinen gilt,dass das nicht ok ist. Das Recht von sexuellen und geschlechtlichenMinderheiten, ganz normal so zu leben wie andere auch, wird hingegenimmer wieder in Frage gestellt. An den meisten Orten der Welt heißtdas: offener Hass, Dauerstress, Menschenjagd."Ise Bosch: Stifterin, Förderin und SpendenaktivistinIse Bosch engagiert sich für gesellschaftlichen Wandel. 1996 wurdesie Gründungsstifterin des International Fund for Sexual Minoritiesbei der Astraea Lesbian Action Foundation, New York. Im Jahr 2000gründete Ise Bosch gemeinsam mit anderen Erbinnen das PecuniaErbinnen-Netzwerk. Als Mitstifterin von filia. die frauenstiftung inHamburg setzt sich Ise Bosch für Partizipation und gewaltfreies Lebenvon Mädchen und Frauen ein. Die von ihr gegründete DreilindenGesellschaft für gemeinnütziges Privatkapital mbH fördert diegesellschaftliche Akzeptanz von geschlechtlicher und sexuellerVielfalt. Dies setzt sie durch Projektförderungen wie auch durchsoziale Investitionen um.Ise Bosch ist Enkelin von Robert Bosch, Gründer der Robert BoschGmbH und ebenfalls Stifter. Sie hat Anteile am großväterlichenUnternehmen verkauft, um ihren eigenen philanthropischen Weg zugehen. Mit ihrem Buch "Besser Spenden!" will sie andere Vermögendemotivieren, Mittel für sozialen Wandel zu geben und die für sierichtige Engagement-Strategie zu finden. Unter dem Titel "Geben mitVertrauen - Wie Philanthropie transformativ wird" hat Ise Boschzusammen mit Justus Eisfeld und Claudia Bollwinkel im Mai 2018 ihrneues Buch veröffentlicht. Darin stellen sie die Frage, wie Geld unddie damit verbundenen Privilegien so eingesetzt werden können, dassein tiefgreifender sozialer Wandel möglich wird, und auch angesichtsungleicher Machtverhältnisse vertrauensvoller zusammengearbeitetwerden kann.Über die PreisverleihungRund 2.000 Besucherinnen und Besucher des Kongresses, darunterprominente Gäste wie Prof. Dr. Michael Göring, Vorstandsvorsitzenderdes Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, und der BayerischeStaatsminister der Justiz, Prof. Dr. Winfried Bausback, nahmen an derPreisverleihung in der Nürnberger Frankenhalle teil.Deutscher StifterpreisDer Deutsche Stifterpreis des Bundesverbandes Deutscher Stiftungengilt als die höchste Auszeichnung im Stiftungswesen. Die gläserneStele wurde 1994 zum ersten Mal und bisher 19 Mal verliehen, zuletztan Gabriele Quandt und Florian Langenscheidt, die PolytechnischeGesellschaft Frankfurt am Main und Jenny De la Torre Castro. DerPreis ist undotiert.Deutscher StiftungsTagDer Deutsche StiftungsTag ist der größte Stiftungskongress inEuropa. In diesem Jahr kommen rund 2.000 Stiftungsvertreterinnen und-vertreter sowie Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft vom16. bis zum 18. Mai in Nürnberg zusammen. Das Thema des diesjährigenKongresses lautete: "Update! Stiftungen und Digitalisierung". DerDeutsche StiftungsTag 2018 wird gefördert durch 16 Stiftungen undOrganisationen aus ganz Deutschland sowie einer breiten Zahl vonFörderpartnern.Der Preisstifter: Bundesverband Deutscher StiftungenDer Bundesverband Deutscher Stiftungen vertritt die Interessen derStiftungen in Deutschland. Er hat mehr als 4.300 Mitglieder; überStiftungsverwaltungen sind ihm 8.400 Stiftungen mitgliedschaftlichverbunden. Damit sind rund drei Viertel des deutschenStiftungsvermögens im Bundesverband Deutscher Stiftungen organisiert.Der größte und älteste Stiftungsverband in Europa ist das anerkanntführende Kompetenzzentrum für Stiftungen.Weitere Informationen und druckfähige PressefotosEin druckfähiges Foto der Stele des Deutschen Stifterpreises undFotos der Preisträgerin Ise Bosch finden Sie unter:www.stiftungen.org/pressebilderDie Pressemitteilung der Dreilinden GmbH: https://dreilinden.org/Rezensionsexemplar, Cover und Inhaltsverzeichnis des Buches "Gebenmit Vertrauen - Wie Philanthropie transformativ wird" unter:www.geben-mit-vertrauen.deDer Deutsche StiftungsTag 2018: www.stiftungen.org/stiftungstagPressekontakt Bundesverband Deutscher StiftungenKatrin Kowark | PressesprecherinTelefon (0911) 8606 3001Mobil (0176) 240 245 49katrin.kowark@stiftungen.orgMeike von Wysocki | PressestelleTelefon (030) 89 79 47-32Meike.v.Wysocki@stiftungen.orgPressekontakt DreilindenSteph KlinkenborgMobil (0178) 518 10 99steph.klinkenborg@dreilinden.orgPressekontakt filia.die FrauenstiftungKatrin WolfTelefon (040) 380 389 99-2k.wolf@filia-frauenstiftung.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Stiftungen, übermittelt durch news aktuell