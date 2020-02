Mainz (ots) -Freitag, 6. März 2020, 11.30 UhrErstausstrahlungKerstin Held gibt Kindern mit Beeinträchtigung ein Zuhause, lotst andereFamilien durch den Pflegedschungel und ringt mit der Politik um die Rechte vonPflegekindern mit Behinderung. 3sat zeigt "Besonders normal - Kerstin Held:Pflegemutter und Inklusionsaktivistin" am Freitag, 6. März 2020, um 11.30 Uhr inErstausstrahlung.Bislang haben Kinder mit Behinderung keinen Rechtsanspruch auf einePflegefamilie. Sie werden häufig in Heime vermittelt. Ungerecht, findet KerstinHeld. Als Vorsitzende des Bundesverbands behinderter Pflegekinder e.V. setztsich die vierfache Pflegemutter für Chancengleichheit ein. Ihre eigene Familieführt die gelernte Eventmanagerin und Ergotherapeutin wie ein kleinesUnternehmen mit acht Pflegekräften an ihrer Seite. Dafür erntet sie auch Kritik:Sie habe ein Helfersyndrom, oder sie pflege nur wegen des Geldes. Dabei istKerstin Held zutiefst davon überzeugt, dass ein gutes familiäres Umfeld sichnachhaltig positiv auf die Entwicklung der Kinder auswirkt und dass auch Kindermit schweren Beeinträchtigungen daher vorrangig in Familien untergebracht werdenmüssen. Regelmäßig reist Held nach Berlin, organisiert Fachtagungen und machtTermine mit Politikerinnen und Politikern aus. Im Behindertenbeauftragten derBundesregierung, Jürgen Dusel, hat sie einen Unterstützer gefunden. Sie hofft,dass es bald gesetzliche Regelungen geben wird, die die Rechte behinderterPflegekinder stärken.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/besondersnormalDer Film als Video-Stream für akkreditierte Journalisten im 3sat-Pressetreff:https://kurz.zdf.de/srjq/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4533266OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell