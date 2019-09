Eine Nacht mit Claude Cahun und Suzanne Malherbes - 12. Lange Nacht der Bilder

Berlin (ots) - Zur 12. Langen Nacht der Bilder am 06.09.2019 ab 18Uhr laden wir zur Fortsetzung unserer Reihe"Künstlerschriftstellerinnen" in der Buchhandlung Paul+Paula inBerlin, ein."I'm in training - don't kiss me"Die surrealistische Künstlerin und Dichterin Claude Cahun (akaLucy Schwob) betrieb gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin SuzanneMalherbe (aka Marcel Moore) 15 Jahre lang einen hochfrequentiertenSalon im Paris der 20er und 30er Jahre. Trotz ihrer Flucht vor denNazis auf die Insel Jersey, von wo aus sie sehr ungewöhnlichesurrealistische Gegenpropaganda unter dem Pseudonym "Soldat ohneNamen" inszenierten, wurden beide Frauen im Juli 1944 von der Gestapogefangen genommen und zu Tode verurteilt. Dies wurde durch dieKapitulation des Hitlerregimes im Jahr darauf zwar verhindert, aberein Großteil ihrer beider Werke wurde zerstört.Elfe Brandenburger hat auf einer Recherchereise nach Jersey einigeExponate aus den Widerstandsaktivitäten der beiden mitgebracht undwird bisher unveröffentlichte Informationen aus dem Archivpräsentieren.Außerdem werden an diesem Abend sowohl Reproduktionen der wenigenerhaltenen Collagen und Selbstprotraits zu sehen sein, als auchGedichte aus Cahuns Werk "Vues et Visions", welches Suzanne Malherbesunter dem Namen Marcel Moore illustriert hat, vorgelesen undübersetzt."L'exception confirme la règle - et l'infirme également. Mirverlangt manisch nach der Ausnahme. Ich sehe sie höher als die Natur.Ich sehe nichts als sie. Die Regel interessiert mich nur im Bezug aufihre Abfälle aus denen ich mich speise. Ainsi je me déclasse exprès.Tant pis pour moi." (CC, aus Aveux non avenus, Nichtige Bekenntnisse,Paris 1930).Pressekontakt:info@buchpaula.debuchhandlung paul+paulaPfarrstr. 12110317 Berlin030 5578414Original-Content von: Blaue Blume Konzerte GmbH, übermittelt durch news aktuell