"Andy Warhol sagte mal, dass in Zukunft jeder 15 Minuten Ruhm hat... Er hat sich vertan, es sind 1:30", sagt Teddy Teclebrhan. Inseiner neuen ProSieben-Comedy-Show "1:30" lädt Teddy Teclebrhan ab28. Mai 2019 immer dienstags um 22:50 Uhr Schauspieler, Comedians,Musiker, Tänzer und viele weitere interessante Gäste ein. Jeder, dermeint eine Begabung zu haben, ist in "1:30" willkommen.Das Besondere an der neuen ProSieben-Comedy-Show: Jeder Auftrittist genau eine Minute und 30 Sekunden kurz. Damit ist "1:30" dieschnellste Entertainment-Show der Welt und die erste Show, die nichtlangweilig werden kann! Natürlich wird auch Teddy selbst seine vielenTalente einsetzen. Sei es musikalisch, spontan oder in seinenKult-Rollen. Aber auch für Teddy gilt: keine Nummer länger als 1:30."1:30" ist eine Raab TV Produktion. Tickets gibt es ab sofortunter https://www.brainpool-tickets.de/."1:30" - ab 28. Mai 2019, dienstags um 22:50 Uhr auf ProSieben