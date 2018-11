Berlin (ots) - Um Konsumenten noch umfassender informieren zukönnen, geht mydealz.de einen bislang einzigartigen Weg: DasVerbraucherforum vergütet einige seiner rund 850.000 Mitglieder abMontag (12. November) für besonders informative Beiträge. Im erstenJahr investiert mydealz-Betreiber Pepper.com eine Million Euro insein neugeschaffenes "Pepper Expert Programm", das zunächst inDeutschland und Großbritannien startet und ausgedehnt werden soll.Worauf muss ich achten, wenn ich ein Auto lease? Wie unterscheidensich Fernseher mit OLED, OLED+ und QLED-Display? Was muss eineHaftpflichtversicherung abdecken? Und wie buche ich einen möglichstgünstigen Flug? Wer Antworten auf Fragen wie diese gibt, kann beimVerbraucherforum mydealz.de ab sofort von seinem Wissen profitieren:Mit zunächst einer Million Euro vergütet Pepper.com ausgewähltemydealz-Mitglieder für ihre Beiträge. Entscheidend sind dabei nichtdie mit dem jeweiligen Beitrag erzielten Erlöse. Vergütet werdeneinzig Beiträge, die besonders informativ und hilfreich sind.Zu Beginn nehmen 15 ausgewählte Mitglieder am "Pepper ExpertProgramm" teil. Sie haben sich in den letzten Monaten - gemessen andiversen qualitativen Kriterien wie ihrer Aktivität, ihrem Standingin der mydealz-Community sowie dem Informationsgehalt ihrer Beiträge- als Experte für ihr Thema qualifiziert und sich vertraglichverpflichtet, hersteller- und händlerunabhängig zu arbeiten. Sie sindzudem auch nicht an die Weisungen des mydealz-Betreibers gebunden.Später können sich auch andere mydealz-Mitglieder um die Teilnahme am"Pepper Expert Programm" bewerben."Wir freuen uns, gleich zum Start 15 so erfahrene und aktiveMitglieder für das Pepper Expert Programm gewonnen zu haben. Mitmydealz möchten wir Verbrauchern helfen, ihr Wissen und ihreErfahrung zu teilen und voneinander zu lernen, um die richtigenEntscheidungen zu treffen. Die Investition in das Wissen undEngagement unserer Community ist für uns deshalb eine sehrnaheliegende Entscheidung", erklärt Fabian Spielberger, Gründer undCEO von Pepper.com.- Über mydealz (www.mydealz.de):mydealz wurde im Jahr 2007 von Fabian Spielberger als Bloggegründet und ist heute mit 35,5 Millionen Sessions pro Monat dasgrößte deutsche Social-Commerce-Netzwerk. 6,7 Millionen Konsumentennutzen mydealz monatlich, um Angebote einzustellen, zu diskutierenund zu bewerten und so Produkte zu den besten Konditionen am Markt zufinden. Seit 2014 ist mydealz Teil der Pepper.com-Gruppe, die alsweltweit größte Shopping-Community 25 Millionen Verbraucher pro Monaterreicht und 12.000 Kaufentscheidungen pro Minuten beeinflusst. ZuPepper.com zählen neben mydealz die Plattformen Buenosdeals (USA),CholloMetro (Spanien), Dealabs (Frankreich), DesiDime (Indien),HotUKDeals (Großbritannien), NL.Pepper.com (Niederlande),Pelando.com.br (Brasilien), Pelando.sg (Singapur), Pepper.co.kr(Süd-Korea), Pepper.pl (Polen), Preisjäger (Österreich) undPromodescuentos (Mexiko).Pressekontakt:Pepper Media Holding GmbHMichael HenschPublic Relations & Communications ManagerE-Mail: michael@pepper.comTelefon: +49 176 633 47 407Original-Content von: Pepper Media Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell