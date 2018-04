Eine Million Kilometer ohne Probleme: Taxifahrer aus Irland vertraut auch weiterhin seinem Ford Tourneo Connect (FOTO)

Köln (ots) -- Über eine Million Kilometer mit Ford Tourneo Connect-Taxi in derRepublik Irland- Keine Probleme mit dem Fahrzeug - bis der Kilometerzähler bei999.999 stehenblieb- Ford-Händler vor Ort setzt Kilometerzähler kostenlos zurück aufNullWexford ist die Hauptstadt der gleichnamigen Grafschaft und giltals eine der bedeutendsten Ortschaften im Südosten der RepublikIrland, darüber hinaus befindet sich auch der betriebsame Hafen vonRosslare in unmittelbarer Nähe. Ideale Bedingungen fürTaxiunternehmer wie James Foley - dessen Ford Tourneo Connectkürzlich die Marke von einer Million gefahrenen Kilometernüberschritten hat.Vor rund zehn Jahren hatte James Foley den Siebensitzer erworben.Stolze 999.999 Kilometer lief das Fahrzeug im Taxialltag ohnenennenswerte Vorkommnisse. Doch nach einem Äquivalent von 25Erdumrundungen gab es plötzlich ein Problem: Es fehlte einezusätzliche Ziffer, um den Meilenstein von einer Million Kilometernanzuzeigen, und der Kilometerzähler blieb beim genannten Wertschlicht stehen. Abhilfe schaffte ein Ford-Händler vor Ort, dasAutohaus Boland's, wo der Kilometerzähler als kostenloseService-Leistung auf Null zurückgesetzt wurde."Es gibt keinen Grund, warum das Auto nicht eine weitere MillionKilometer schaffen sollte", sagte Foley voller Zuversicht. "DasGeheimnis für seine Zuverlässigkeit liegt in der strikten Einhaltungder Serviceintervalle, durchgeführt von einem großartigenMechaniker."Und falls Mr. Foley sich doch für ein neues Fahrzeug entscheidensollte, dann steht ihm bei Ford eine große und hochaktuelle Auswahlzur Verfügung: Erst im Januar war die vollständige Modellpalette derneuen Ford Tourneo-Personentransporter erstmals auf dem BrüsselerAutomobilsalon zu sehen. Diese vielseitige neue Produktfamilieumfasst den fünfsitzigen Ford Tourneo Courier, den Ford TourneoConnect als fünf- und siebensitzige Variante sowie den Ford TourneoCustom mit acht oder wahlweise neun Sitzen. Die neue FordTourneo-Produktreihe bietet ein weiterentwickeltes Außendesign,stilvolle Interieurs sowie fortschrittliche Technologie- undFahrerassistenz-Optionen, wie etwa das sprachgesteuerteKommunikations- und Entertainmentsystem SYNC 3.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Detlef JenterFord-Werke GmbH0221/90-18745djenter@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell