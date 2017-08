Eine Million Geflüchtete aus dem Südsudan in Uganda / Die UNO-Flüchtlingshilfe ruft dringend zur Unterstützung auf

Bonn (ots) - Die Zahl der Menschen aus dem Südsudan, die über dieGrenze nach Uganda geflüchtet sind, hat jetzt eine Million erreicht.Uganda ist von der am schnellsten wachsenden Flüchtlingskrisen derWelt betroffen. Die UNO-Flüchtlingshilfe, deutscher Partner desFlüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), ruft dieinternationale Gemeinschaft zur Unterstützung auf. Über die letzten12 Monate sind jeden Tag durchschnittlich 1.800 Menschen aus demSüdsudan über die Grenze nach Uganda gekommen. Jetzt hat die Zahl derGeflüchteten in Uganda eine Million erreicht. In den NachbarländernSudan, Äthiopien, Kenia, der Demokratischen Republik Kongo und derZentralafrikanischen Republik leben weitere eine Million Geflüchteteaus dem Südsudan. Im Land selbst geht man von zwei MillionenBinnenvertriebenen aus. 85 Prozent der Neuankömmlinge in Uganda sindFrauen und Kinder (unter 18 Jahren). Sie erzählen von barbarischenGewaltakten im Südsudan, vor denen sie geflohen sind. BewaffneteGruppen brennen Häuser mit Menschen nieder, töten Zivilisten vor denAugen der Angehörigen, vergewaltigen Frauen und Mädchen und entführenJungen.Trotz des immensen Hilfsbedarfs ist die UNHCR-Hilfe in Ugandadrastisch unterfinanziert. Von den benötigten 674 MillionenUS-Dollar, die für die Unterstützung von Flüchtlingen aus demSüdsudan in Uganda benötigt werden, sind bislang etwa 21 Prozenteingegangen. "Uganda nimmt die Geflüchteten in beispielhafter Weiseauf. So stellt ihnen die Regierung dort zum Beispiel ein eigenesStück Land zur Verfügung, das sie selbst bebauen können", so derGeschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer."Aber die enorme Finanzierungslücke der UNHCR-Arbeit bedeutet, dasslebensrettende Hilfe nicht mehr geleistet werden kann."Im Juni mussten in Uganda bereits Lebensmittelrationen fürFlüchtlinge gekürzt werden. In den Flüchtlingssiedlungen im NordenUgandas, gibt es in den Gesundheitsstationen nicht genügendmedizinisches Personal und Medikamente. In den Schulen gibt esKlassen mit mehr als 200 Schülern und der Unterricht muss oftmalsunter freiem Himmel abgehalten werden. Viele Flüchtlingskinder gehengar nicht in die Schule, weil diese zu weit entfernt sind. "DieSituation in Uganda für die Geflüchteten kann nur durch dielebensrettende Arbeit des UNHCR verändert werden", soRuhenstroth-Bauer. Aufgrund der großen Finanzierungslücke ruft jetztdie UNO-Flüchtlingshilfe, der deutsche Partner des UNHCR, dringend zuverstärkter Hilfe auf. Die finanzielle Unterstützung derUNO-Flüchtlingshilfe kommt unmittelbar dem UNHCR zugute.Weitere Informationen und Spenden online:www.uno-fluechtlingshilfe.dePressekontakt:Peter Ruhenstroth-Bauer, Tel: 0228-909086-10prb@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Fl?chtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell