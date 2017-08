Eine Million Bankangestellte streiken in Indien

NEU DELHI (dpa-AFX) - Rund eine Million Bankangestellte in Indien sind nach Gewerkschaftsangaben aus Protest gegen geplante Finanzreformen in den Streik getreten.



Mitarbeiter von insgesamt 88 landesweiten und lokalen staatlichen sowie kleinen privaten Banken hätten am Dienstag für einen Tag die Arbeit niedergelegt, sagte der Generalsekretär des Gewerkschaftsverbands All India Bank Employees, CH Venkatachalam, der Deutschen Presse-Agentur. Sie protestierten gegen Pläne der Regierung, staatliche Banken zu fusionieren. Diese litten unter faulen Krediten und bekämen von der Regierung nicht genug Kapital.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur IANS waren in ganz Indien mehr als 130 000 Bankfilialen von dem Streik betroffen. Auch zahlreiche Geldautomaten funktionierten demnach nicht./sid/DP/stb